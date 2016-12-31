– December 31, 2016

أردوغان: انقرة تضع إمكانياتها كلها مع العراق

رئيس الوزراء التركي ينوي زيارة العراق الشهر المقبل

بغداد – الزمان

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان رئيس حكومة بلاده بن علي يلدريم يخطط لزيارة العراق في كانون الثاني المقبل.

وقال اردوغان خلال اتصاله هاتفيا برئيس الوزراء حيدر العبادي امس ان (يلدريم، يخطط لزيارة العاصمة العراقية بغداد، خلال كانون الثاني المقبل)، عادا إياها (فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتعزيز العلاقات الثنائية).

وهنأ اردوغان رئيس الوزراء العبادي بالانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية في عمليات الموصل، قائلا ان (تركيا تضع امكانياتها كلها مع العراق في حربه ضد داعش).

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء ان (العبادي تلقى، مساء الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،وهنأ الأخير بالانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية في عمليات الموصل)، معربا عن (دعم تركيا للعراق وتأكيده على سيادته ووحدة أراضيه).

وأضاف اردوغان ان (تركيا تضع كل امكانياتها مع العراق في حربه ضد هذه الفئة التي تسيئ للإسلام الحنيف، وان تركيا تتطلع الى نصر عراقي قريب جدا في الموصل و ستكون رسالة لمن يريد استهداف العلاقات الأخوية بين البلدين)، مؤكدا ( أهمية الاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عبر التكاتف والتعاون لان وحدة واستقرار دول الجوار اولوية عليا لدينا).

فيما اكد العبادي (اهمية السيادة العراقية وازالة اسباب التوتر والتجاوز باسرع وقت وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الاٍرهاب والتعاون البناء بمختلف الاصعدة ووفقاً لعلاقات الإخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة).

واشار الى (أهمية تعاون شعوب المنطقة ضد الاٍرهاب الذي يريد تدمير المنطقة مبينا ان الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الاراضي العراقية من اي جهة للإساءة لدول الجوار) مضيفا (اننا نعمل لتوفير الامن والرفاه لكل مكونات الشعب العراقي وان تكون كل المناطق تحت سيطرة القوات الامنية العراقية الوطنية).

ولفت البيان الى ان (الجانبين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي الجهود العراقية للتحرير والاستعداد لمرحلة اعادة الإعمار وعرض الرئيس التركي رغبة بلاده الجادة في جهود الإعمار والاستثمار والمشاريع المشتركة).

وعد مراقبون الاتصال الهاتفي بادرة ايجابية قد تثمر عن عودة استثنائية للعلاقات بين انقرة وبغداد.