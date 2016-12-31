– December 31, 2016

وزارة الصحة تهدد بملاحقة مطلقي الاشاعات قانونيا

بغداد – قصي منذر

هددت وزارة الصحة بملاحقة مطلقي الاشاعات قانونيا،مستنكرة ما يجري تسويقه عبر مواقع الاتصال الاجتماعي حول اكتظاظ مستشفيات كردستان بالجرحى .

وافاد بيان تلقته (الزمان) امس (باستنكار الوزارة وتكذيبها ما جاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر تصريح مفبرك لوزيرة الصحة بشأن عدد الجرحى واكتظاظ مستشفيات اقليم كردستان بالجرحى).

ةاهاب البيان (بأبنائنا التصدي لدواعش وسائل التواصل وتفويت الفرصة عليهم للتقليل من حجم الانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة اذ لا يخفى ان لداعش سلاحا الكترونيا متسمرا خلف لوحات الكيبورد فلم يبق له شيء سوى الكلام والكذب).

وتابع (اننا لن نستغرب من المحاولة الدنيئة لضعفاء النفوس استغلال مواقع التواصل لفبركة ونشر لعدد الجرحى وعلى لسان وزيرة الصحة والذي يصب في غايات الغرض منها كسر العزيمة والهمة العالية)، مشددا على ان (وزارة الصحة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تلك الافتراءات وسوف تلاحق من يبث الاشاعات).