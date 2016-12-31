– December 31, 2016

الموارد لـ(الزمان) : نقف ضد الصيد الجائر للطيور والحيوانات النادرة

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكدت وزارة الموارد المائية الوقوف ضد الصيد الجائر للطيور والحيوانات النادرة في وقت اعتصم موظفو الوزارة في ميسان امام ديوان المحافظة احتجاجا على الصيد . وقال مدير عام الهيئة العامة للتشغيل في الوزارة علي راضي لـ (الزمان) أمس ان (الوزارة تقف ضد ظاهرة للصيد الجائر للطيور والحيوانات النادرة المهددة بالانقراض ولاسيما تلك التي قد اختفت لسنوات عدة نتيجة التدهور الذي عانت منه الاهوار) وأضاف ان (اعتصام منتسبي الوزارة في ميسان يؤكد الاعتراض على الصيد غير المسؤول للحيوانات والطيور للاهمية الكبيرة للاهوار ولاسيما بعد ادراجها ضمن التراث العالمي لانها تشكل ثروة غنية يجب الحفاظ عليها) داعيا (الجهات المسؤولة الى فرض حمايات خاصة للحد من ظاهرة الصيد الجائر) . وكان موظفو الوزارة في ميسان قد اعتصموا امام ديوان المحافظة احتجاجا على الصيد الجائر للطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض. وقال مصدر امس ان (الاعتصام اشترك فيه ايضا موظفو مركز انعاش الاهوار ومنظمات المجتمع المدني حيث طالب المعتصمون بايقاف هذا الصيد الجائر خاصة في هذه الايام حيث يعد العراق من اهم محطات استراحة الطيور منها طيور الفلامينكو) مطالبين (بمحاسبة كل من يؤذي هذه الطيور والحيوانات النادرة) من جانبه اكد الناشط المدني في مجال حماية الاهوار احمد صالح نعمة (اننا قمنا بحملة كبيرة لحماية الحيوانات النادرة وذلك للحفاظ على التنوع الاحيائي واهم حيوان لدينا في الجنوب هو حيوان كلب الماء وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض ) .