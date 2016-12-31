– December 31, 2016

خبير لـ (الزمان): العراق في المرتبة 37 منذ عقد السبعينات

المجلس العالمي يعلن ارتفاع احتياطي الذهب

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشف خبير اقتصادي عن زيادة الانتعاش الاقتصادي للبلاد بعد زيادة نسبة احتياطي الذهب، فيما اعلن المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع احتياطي العراق من الذهب الى 7.7 بالمئة مقارنة باحتياطياته من العملة الاجنبية الاخرى, مشيراً إلى أن العراق ما زال يحتل المرتبة 37 من بين هذه الدول.وقال الخبير الاقتصادي علي الكعبي لـ (الزمان) أمس ان (احتياطي العراق من الذهب منذ سبعينيات القرن الماضي يصل الى اكثر من 36 بالمئة وهو في تزايد مستمر). وأضاف ان (الفائدة التي تعود لصالح انتعاش الاقتصاد المحلي تكون محدودة فيما اذا لم يتم التخطيط لها بالشكل السليم وفق ستراتيجيات مدروسة) واوضح الكعبي انه (كلما ازداد الشراء الاحتياطي للعراق تزداد القوة الشرائية للفرد ويزداد الانتعاش الاقتصادي للبلد) فيما قال المجلس في بيان على موقعه الالكتروني وحسب الاحصائيات الأخيرة لشهر كانون الاول 2016 إن (احتياطيات العراق من الذهب بقيت ثابتة ولم تتغير حيث بلغت 89.8 طنا) مشيراً إلى أن (هذه الكمية تمثل 7.7 بالمئة من احتياطياته من العملة الاجنبية بعد ان كانت تمثل 7.1 بالمئة خلال شهر تشرين الاول). وأضاف أن (العراق لم يشتر الذهب منذ أخر شراء له في شهر نيسان عام 2014 التي اشترى فيه 15.16 طناً). واوضح البيان أن (العراق احتل المرتبة 37 والخامس عربيا من بين 100 دولة التي تمتلك احتياطيات من الذهب التي تم ادراجها ضمن تقرير البنك المركزي العالمي للاحتياطي). واشارت الاحصاءات أن (احتياطيات دول العالم من الذهب بلغت 33 الفا و181 طناً فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى عالمياً من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 تليها المانيا ب 3.377 اطنان). وقرر البنك المركزي العراقي في 23 كانون الثاني 2014 سك تشكيلة من السبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين 50 غراما و1000 غرام لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار).