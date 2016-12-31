– December 31, 2016

المواطن يرى الاستقرار بالتسوية السياسية

دولة القانون تكشف لـ(الزمان) عن مؤامرات اقليمية جديدة ما بعد داعش

بغداد – قصي منذر

دعا القيادي في دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر الى ابعاد العراق عن التجاذبات الاقليمية والدولية التي تحدث في المنطقة والحفاظ على التوازن تجنبا لاهداف التقسيم مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ربما تشهد تشكيل لوبي تركي ايراني روسي . وقال جعفر لـ (الزمان) امس (اننا لسنا متفائلين في مرحلة مابعد داعش ولاسيما ما نلاحظه خلال العقدين الاخيرين ان المنطقة تخرج من مشكلة وتدخل باخرى نتيجة التنافس ومايحدث من ارتجال روسي امريكي للعمل في المنطقة اضافة الى انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الامريكية في هذه المرحلة قد يزيد من الاختلاف). واضاف ان (المنطقة تشهد تجاذبا بين السعودية وايران وسوريا ومصر وتركيا التي تظهر فيها حاليا تغيرات سياسية). معربا عن اعتقاده ان (تكون هناك مؤامرة اخرى تحاك بعد مرحلة داعش). واكد جعفر ان (ابعاد العراق عن التنافس الدولي والاقليمي وتبني مشروع الاستقلال بعيدا عن الدول الكبرى يجعل البلد بعيدا عن تأثيرات هذا التنافس ويجنبا انعكاسات التقسيم). مبينا ان (المرحلة المقبلة تشهد تشكيل لوبي ايراني تركي روسي والذي قد يؤدي الى دخول صراع مع امريكا). داعيا الى (مراعاة التوازن للحفاظ على مصلحة البلد). وكان رئيس الائتلاف نوري المالكي قد حذر من المخططات الخطرة التي يسعى لها أعداء العراق. وقال المالكي خلال لقائه بوفد من عشائر بغداد امس ان (هناك مؤامرات جديدة تحاك ضد العراق لمرحلة مابعد داعش تهدف الى زعزعة الامن وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار). مطالبا (الجميع بالحفاظ على النظام وحمايته من الذين يريدون ان ينالوا منه بهدف السيطرة على مقدرات البلاد). مشددا على ان (تكون التسوية مع من يؤمن بالعراق والعملية السياسية). لافتا الى ان (التسوية السياسية فيها مبادئ والتزامات ترفض التسوية مع من صنع الفتنة وادخل الارهاب وتلطخت يداه بالدماء).ودعا المالكي (ابناء الشعب الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وافشال المشاريع الساعية لثني المواطن عن المشاركة في اختيار من يراه مناسبا لتحمل المسؤولية). مشيدا (بدور العشائر في وقوفهم بوجه الفساد والارهاب والتصدي لمؤامرات الفتنة والطائفية). وكان المالكي قد قدم تعازيه الى السفير الروسي في بغداد بمقتل السفير لدى تركيا أندريه كارلوف وضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة. وقال بيان امس ان (المالكي بحث مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية الجديد لدى العراق ماكسيم ماكسيموف علاقات التعاون المشتركة بين البلدين). واضاف ان (المالكي قدم التعازي لقيادة وشعب روسيا بمقتل السفير الروسي في تركيا وضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة). من جانبه أكد ماكسيموف (رغبة روسيا في توثيق العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى). من جانبه اكد المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية النائب حبيب الطرفي ان تكاتف الشعب وتحقيق التسوية السياسية يحد من مسلسل المؤامرات . وقال الطرفي لـ (الزمان) امس ان (مسلسل المؤامرات مستمر سواء داعش او غيرها من تسميات مثل القاعدة وغيرها ولكن بتكاتف الشعب ووحدته وتحقيق التسوية يسهم بالقضاء على تلك المؤامرات). واضاف ان (التسوية برنامج وطني يحدد الحقوق والواجبات وكذلك الدفاع عن البلد). ورأى النائب عن الكتلة ذاتها حسن خلاطي بان التراشق الاعلامي يؤثر سلبا على مراحل سير عمل المشاريع ويسهم بتأخير انجازها. وقال خلاطي في بيان امس ان (التراشقات الاعلامية تؤثر سلبيا على مراحل سير عمل المشاريع وتسهم بتأخيرها ومن ثم ينعكس على المواطن من ضعف الخدمات المقدمة).