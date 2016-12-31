– December 31, 2016

عطل كهربائي يوقف مشروع ماء الدبس

مطرانية كركوك : 640 طالباً مسيحياً نازحاً يدرس في كركوك

كركوك – الزمان

اعلنت مطرانية كركوك للكلدان عن ارتفاع اعداد الطلبة المسيحيين النازحين من قرى سهل نينوى والدارسين في محافظة كركوك الى 640 طالباً وطالبة . جاء ذلك عقب زياره قام بها محافظ كركوك نجم الدين كريم لمطرانية كركوك والسليمانية ولقائه برئيس اساقفة كركوك والسليمانية للكلدان المطران يوسف توما وتقديمه التهنئة لمناسبة اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .وجدد توما شكره لإدارة كركوك على (دعمها المستمر ومساندتها لجميع مواطني كركوك ومنهم المسيحيون وخاصة النازحين منهم ورعايتها للطلبة المسيحيين النازحين من سهل نينوى والدارسين في جامعة الموصل بموقعها البديل في كركوك الذين وصل عددهم الى 640 طالب وطالبة بينهم 120 طالباً ايزيدياً وطلبة مسلمون وصابئة)، مشيراً الى ان (منطقة سي كانيان في كركوك تشهد اليوم انشاء مدرسة ومركز ثقافي وروضة اطفال).من جهة اخرى، اعلن مصدر في مديرية ماء كركوك عن توقف مشروع ماء الدبس بسبب عطل في احد خطوط الكهرباء المغذية له من محطة التوليد نتيجة الاحمال الزائدة. واكد المصدر ان فرق (الكهرباء باشرت باصلاح العطل في خط الكهرباء المجهز للمشروع )،داعيا المواطنين في الاحياء المشموله الى (ترشيد الاستهلاك لحين تصليح الخلل وتشغيل المشروع ). وشهد مشروع ماء كركوك الموحد قبل اسابيع توقفاً لثلاثة ايام بسبب انفجار محطات ضخ المياه ما ادى في حينه لانقطاع الماء عن احياء مدينة كركوك .