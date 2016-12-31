– December 31, 2016

الدخيلي : محصولا الحنطة والشعير عرضة للتلف

ذي قار تؤكد نقص الإطلاقات المائية والوزارة تنفي

بغداد ــ الزمان

نفت وزارة الموارد المائية امس خفض الحصة المائية لمحافظة ذي قار ، مؤكدة دراسة الاطلاقات بحسب الخطة الشتوية السنوية، في وقت حذرت ذي قار من ان تأخير اطلاق الحصة المائية للموسم الشتوي الراهن يهدد زراعة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ولاسيما محصولي الحنطة والشعير.وقال مدير عام الهيئة العامة للتشغيل في الوزارة علي راضي لـ (الزمان) أمس ان (الوزارة لم تقلل الحصة المائية لمحافظة ذي قار بل اعتمدت على التزويد باطلاقات مدروسة ضمن الخطة الشتوية السنوية ومنها انجاز نسبة الري مئة بالمئة لخمسة ملايين دونم) وأضاف ان (التزويد بالاطلاقات تجاوزت الـ 100 بالمئة بينما الاراضي المعتمدة على نهر دجلة قد وصلت الى 83 بالمئة وهي قابلة للزيادة خلال الايام المقبلة ولاسيما بعد هطول الامطار التي شهدتها البلالد مؤخرا). وأوضح راضي ان (الوزارة قد عانت من التجاوزات بشكل كبير على الاطلاقات المائية سواء أكانت حصص الاراضي الزراعية او مياه الاسالة فضلا عن التجاوز على المساحات الزراعية التي تتطلب هي الاخرى تخصيصات مائية لتنفيذ مشاريع الموسم الزراعي) واشار الى ان (الوزارة نسقت مع مجالس المحافظات لتأمين وصول الحصة المائية من دون اي تجاوز وهذا ما نسعى اليه من اجل حل مشكلة التجاوزات غير القانونية). في المقابل، شكا رئيس اللجنة الزراعية العليا في ذي قار النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي في بيان من (تأخير اطلاق الحصة المائية يهدد زراعة 294 الف دونم من الحنطة و 115 الف دونم من الشعير فضلا عن محاصيل اخرى)، مؤكداً ان (المساحات الزراعية الداخلة في الخطة للموسم الحالي تأثرت بالاطلاقات المائية الخاصة بالمحافظة نتيجة عدم وصولها بشكل كامل)، مشيراً الى ان (الحصة التي وصلت الى المحافظة لا تتناسب مع حجم الخطة الزراعية) . واوضح الدخيلي ان (وزارة الموارد المائية شكلت لجنة ضمت ممثلاً عن الوزارة ومحافظة واسط وذي قار لدراسة اسباب عدم وصول حصة المحافظة بشكل كامل وجرى الاتفاق على اطلاق 50 بالمئة من حصة ذي قار ومازلنا ننتظر تنفيذ باقي الاتفاق)، مشيراً الى (انتهاء مديرية الزراعة في المحافظة من توزيع البذور والسماد بين المزارعين واكمال المتعلقات كافة التي من شأنها نجاح الخطة الزراعية).