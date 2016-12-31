– December 31, 2016

الحشد يقيم مهرجانا بذكرى فك الحصار عن بلد

امنية صلاح الدين تدعو الى اعادة النازحين واعمار المناطق المحررة

بغداد – محمدالصالحي

دعت اللجنة الامنية في مجلس محافظة صلاح الدين الحكومة الى العمل بتسريع وتيرة عملية المصالحة المجتمعية وتعويض متضرري العمليات الارهابية , مشيرة الى ان عودة النازحين واعمار المناطق سينهي الارهاب.وقال رئيس اللجنة جاسم جبارة لـ ( الزمان) امس ان (الحكومة مطالبة بتعجيل وتيرة المصالحة الوطنية والعشائرية لانهاء الخلافات المجتمعية في مناطق المحافظة). واضاف ان (مناطق بيجي وعزيز البلد واطراف سليمان بيك لم تشهد عودة النازحين رغم مرور اكثر من عام على تحريرها وهذا يدل على تقصير حكومي كبير بشان اعادة المهجرين). وتابع ان (المصالحة المجتمعية بين اطياف المحافظة ستضمن القضاء على الارهاب فضلا عن المساهمة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب).مشيرا الى ان (ما يؤخر تلك العملية هو عدم توفير الحكومة المركزية لمبالغ التعويض التي وعدت بها الحكومة لمتضرري الاعمال الارهابية فضلا عن جدية الجهات المختصة بمتابعة ملف اعادة النازحين). وبشان الوضع الامني في المحافظة اكد جبارة ان (الوضع الامني في معظم المناطق المحررة جيد للغاية ولاسيما تكريت وسامراء وبلد ولم تشهد خروقات امنية منذ مدة طويلة).مشيرا الى ان (تنظيم المؤتمرات واحتفلات النصر بذكرى تحرير المدن دليل واضح على استقرار الوضع الامني). ويقيم أهالي قضاء بلد جنوب سامراء مهرجانا بالذكرى السنوية على فك الحصار عن بلد وتحرير أطرافها.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي برعاية اعلامية من قبل مديرية الاعلام يقيم اهالي بلد مهرجان بلد الصمود الدولي الثاني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفك الحصار عن مدينة بلد وتحرير اطرافها من داعش ، للفترة من 28-31/12 ، علمآ ان حفل الافتتاح سيكون في تمام الساعة الـ 2 ظهرا.