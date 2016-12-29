بوتين يعلن اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا وبدء محادثات سلام دولية

– December 29, 2016

موسكو– (أ ف ب) – اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في سوريا بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة وبدء محادثات سلام دولية مع تركيا وايران.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزيري الدفاع والخارجية “حدث انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من اجل الوصول اليه، تحقق قبل بضع ساعات”.

واضاف “تم توقيع ثلاث وثائق الاولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لاطلاق النار على مجمل الاراضي السورية”، موضحا ان الوثيقة الثانية تشمل تطبيق اجراءات تهدف الى مراقبة احترام الهدنة.

وتابع الرئيس الروسي ان “الوثيقة الثالثة هي اعلان (اطراف النزاع) استعدادهم لبدء محادثات السلام”.

واعلن من جهة اخرى، “خفض” الوجود العسكري الروسي في سوريا حيث تشن قواته حملة غارات جوية دعما للنظام في دمشق منذ ايلول/سبتمبر 2015.

وتابع بوتين “انا اؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا”. واكد “لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الارهاب الدولي” و”دعم الحكومة السورية الشرعية” في هذه الحملة.

من جهته، اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان مجموعات تمثل 62 الف مقاتل مسلح وقعت اتفاق وقف اطلاق النار مع النظام السوري.

واوضح شويغو “انها ابرز قوات المعارضة المسلحة”.

واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس بدء الاستعدادات لمحادثات السلام من اجل تسوية النزاع السوري والتي يفترض ان تتم في استانا عاصمة كازاخستان قريبا، بمبادرة من روسيا.

وتابع لافروف “سنبدا مع تركيا وايران الاعداد للقاء في استانا”، في الوقت الذي ابدت فيه طهران وانقرة استعدادهما لرعاية اتفاق سلام محتمل بين النظام السوري والمعارضة يمكن ان يتم التوصل اليه في استانا.