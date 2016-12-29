اتفاق روسي تركي على “خطة لوقف لاطلاق النار” في أنحاء سوريا 

– December 29, 2016

اسطنبول-(أ ف ب) – اتفقت تركيا وروسيا على خطة لوقف لاطلاق النار في كل انحاء سوريا كما افادت وكالة الاناضول لحكومية التركية الاربعاء لكن لم تؤكد دمشق وموسكو والمعارضة السورية ذلك.

وقال لبيب النحاس، مدير العلاقات الخارجية في حركة “احرار الشام” الاسلامية لفرانس برس انه على “علم بالمحادثات الجارية بين روسيا وتركيا لوقف اطلاق نار” في سوريا.

لكنه اكد ان المعارضة لم تتلق اي اقتراح رسمي وانه لا تزال هناك عقبات امام اي اتفاق.

واضاف ان “روسيا تريد استبعاد الغوطة الشرقية من وقف اطلاق النار، وهذا غير مقبول” في اشارة الى المنطقة التي تسيطر عليها فصائل معارضة قرب العاصمة السورية.

وقد افادت الاناضول نقلا عن “مصادر ثقة” ان الخطة هدفها توسيع نطاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه البلدان في وقت سابق واتاح عمليات اجلاء من حلب، ليشمل كل انحاء البلاد الا انها تستثني، مثل اتفاقات الهدنة السابقة، “المجموعات الارهابية”.

لكن وسائل الاعلام الرسمية السورية لم تشر الى الخطة فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه لا يمكنه التعليق على مسألة لا يملك “معلومات كافية حولها”.

قد ذكرت وكالة الاناضول ان تركيا وروسيا تعملان لبدء تنفيذ وقف اطلاق النار عند منتصف الليل، وان الخطة في حال نجاحها ستشكل اساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وانقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان.

ولم يتضح اين ومتى تم الاتفاق على هذه الخطة لكن جرت محادثات خلال الاسابيع الماضية في انقرة بين تركيا وروسيا وممثلين عن المعارضة السورية.

وذكرت قناة الجزيرة القطرية ان لقاء جديدا سيعقد الخميس في انقرة، وهذه المرة بين ممثلين عسكريين عن روسيا وفصائل معارضة.

– التوجه الى استانا؟ –

تقف انقرة وموسكو على طرفي نقيض في النزاع السوري اذ طالبت تركيا مرارا برحيل الرئيس السوري بشار الاسد في حين تقدم روسيا وايران الدعم له.

لكن البلدين يتعاونان منذ اشهر حول سوريا لا سيما اثر تطبيع العلاقات بينهما بعد ازمة نجمت عن اسقاط تركيا طائرة روسية السنة الماضية.

ولزمت تركيا الصمت اثر استعادة القوات الحكومية السورية كامل مدينة حلب واخراج الفصائل المسلحة المعارضة منها.

ولم يتم تحديد موعد بعد لمحادثات استانا لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت ان اللقاء لا يزال في مرحلة التخطيط.

وشددت على ان المحادثات لن تكون بديلا لعملية السلام التي تجري مفاوضاتها عادة في جنيف من اجل حل النزاع السوري.

لكن التدخل المباشر الروسي والتركي ياتي فيما عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشكل متزايد عن نفاد صبره من دور الولايات المتحدة في سوريا.

وكانت خطط وقف اطلاق نار السابقة تتم برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف. لكنها لم تسجل سوى نجاح مؤقت وفشلت في التوصل الى حل للنزاع.

– “لا تراجع” –

وشن اردوغان الثلاثاء احد اشرس هجماته على الولايات المتحدة والسياسة الغربية في سوريا قائلا انها تقطع وعودا بدون تنفيذها.

واتهم الغرب ليس فقط بدعم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي اللذين يحظيان بدعم الولايات المتحدة على الأرض في سوريا، لكن ايضا تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الرئيس التركي “إنهم يدعمون كل التنظيمات الإرهابية، وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي، وأيضا داعش”.

واضاف أردوغان الثلاثاء إن “قوات التحالف الدولي ويا للأسف لا تلتزم بوعودها (…) سواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجع عن المسار الذي وضعناه”.

وقتل 37 جنديا تركيا في سوريا منذ بدء عملية “درع الفرات” في 24 آب/أغسطس والتي تستهدف الجهاديين وكذلك المقاتلين الاكراد، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وتزايدت الخسائر فيما يسعى الجيش التركي إلى استعادة مدينة الباب من جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، وأصبحت أنقرة أقل صبرا حيال تراجع دعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين في العملية التركية.

وتواجه تركيا أشرس مقاومة خلال حملتها في معركة الباب، الواقعة على بعد حوالى 25 كلم جنوب الحدود التركية.

ميدانيا، في سوريا قتل 22 مدنيا على الاقل بينهم عشرة اطفال في غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة على قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في شرق البلاد كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.

وقال المرصد ان المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين في قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية وتستهدفها بانتظام طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ودير الزور هي المحافظة السورية الوحيدة التي تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة التنظيم المتطرف بينما لا تسيطر السلطات السورية سوى على كبرى مدنها التي تحمل الاسم نفسه.