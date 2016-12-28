– December 28, 2016

البرلمان يناقش الأحد المقبل المساءلة والنفط والإنتخابات

بغداد – قصي منذر

يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي في الثاني من الشهر المقبل بعد تقليصه بسبب قانون موازنة العام المقبل، مشيرا الى ان الفصل التشريعي سيشهد مناقشة قوانين مهمة . وقال القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر لـ (الزمان) امس ان (عطلة الفصل التشريعي الاول كان من المفترض ان تكون شهرين ولكن بسبب قانون الموازنة قلصت لـ 20 يوما). واضاف ان (التحالف الوطني يحاول تحريك البرلمان نحو اقرار القوانين المهمة منها المحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة والنفط والغاز من خلال ارجاء مبدأ التوافق الذي تسبب بتعطيل اغلب القوانين المهمة). مشيرا الى ان (المرحلة المقبلة تشهد طرح القوانين على البرلمان وفي حالة الحصول على 50 زائد واحد يتم تمريرها). وأعلن النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي عن أن قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعتمد نظام سانت ليغو المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة .وقال البياتي في تصريح امس إن (مجلس النواب يباشر جلسته مع بداية الفصل التشريعي الجديد الشهر المقبل لاستكمال مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات). مبينا أن (القانون سيعتمد نظام سانت ليغو المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة). وأضاف البياتي أن (النقاشات مازالت مستمرة بشأن المجالس المحلية ومقاعد مجلس النواب). لافتا الى أن (هناك اضافات حدثت وستحصل لمنظمات مجتمع مدني وخبراء).

وأكد أن (الكتل ستناقش القانون حسب مقاساتها مع مراعاة ردود الفعل الجماهيرية ومطالبات التغيير لكنها بالنتيجة ستكون المعنية بقضية التصويت على الصيغة النهائية). مشيرا الى أن (الحكومة اقترحت تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات الى النصف ونحن داعمون لهذا المقترح إضافة الى خفض أعضاء مجلس النواب بحدود 100 نائب أو اقل أو أكثر بقليل ليصبح العدد مابين 200 أو 275 لكن التخفيض بحاجة الى رأي دستوري).

الى ذلك دعا عضو برلمان اقليم كردستان سالار محمود حزب الإتحاد الوطني الكردستاني إلى إتخاذ موقف تجاه الوثائق التي نشرها موقع ويكيليس بشأن إقتراح إبرام إتفاقية نفطية مع تركيا تهدف الى تسديد القروض التركية . وقال محمود أنه (على الإتحاد الوطني توضيح موقفه بشأن الوثائق الأخيرة التي نشرها ويكيليكس الخاصة بمقترح وزير الثروات الطبيعية الذي يتضمن بيع عدد من حقول النفط إلى تركيا مقابل تسديد القروض التركية)، مبينا أن (بعض هذه الحقول تقع ضمن الحدود السياسية لمناطق نفوذ الإتحاد الوطني ).

وعد محمود (تعطيل البرلمان في الاقليم فتح الطريق أمام الحكومة لوضع الوطن تحت رحمة القروض التركية البالغة مليارات الدولارات)، مشيرا إلى أنه (من المفروض أن يرفض الإتحاد الوطني مثل هذه المعاملات بعيدا عن رقابة البرلمان). وتابع محمود أن (العقد الذي أبرم بين حكومة الإقليم وتركيا بشأن النفط لمدة أربعين عاما دون علم من البرلمان الكردستاني أوصل الأوضاع الإقتصادية في الإقليم إلى المرحلة الحالية)، داعيا إلى (وقف هـــــــذه السياسة التدميرية ).