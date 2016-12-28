– December 28, 2016

العراق والكويت يوقّعان محضر إجتماعات اللجنة المشتركة

الكشف عن معلومات بشأن المفقودين أدلى بها شهود جدد

بغداد ـ صباح الخالدي

وقع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح محضر اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين للدورة السادسة. وقال بيان للوزارة امس ان (الجعفري ونظيره الصباح وقعا محضر اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية الكويتية للدورة السادسة) . واوضح البيان ان (الجعفري استقبل الصباح الذي وصل الى بغداد امس ليشارك في اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية) بدوره قال وكيل وزارة خارجية الكويت خالد جار الله ان (اجتماعات اللجنة العليا الوزارية بين البلدين تحظى باهتمام كبير في الكويت ومن اعلى المستويات) كاشفا عن (تلقيه توجيهات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمتابعة اعمالها وتحقيق الخطوات الملموسة التي تدعم العلاقات بين البلدين). واكد الجار الله ان (الكويت تعول كثيرا على عمل هذه اللجنة كونها تشكل الاساس الصلب لبناء شامخ لعلاقات نوعية بين البلدين ولاسيما انها تتطرق الى كل التفاصيل التي تهم البلدين) ، لافتا الى ان (الكويت تعتز بدعمها للعراق وتفخر به قائلا نحن حين نقدم الدعم لكم انما نقدمه للكويت لان استقرار العراق هو استقرار الكويت وازدهاره ازدهارها لان علاقتنا مصيرية) مؤكدا (تلقيه معلومات جديدة من الجانب العراقي بشأن ملف المفقودين الكويتيين)، معربا (عن ثقته بأن تولي بغداد اهتماما كبيرا لحسم هذا الملف الانساني المؤلم ولاسيما بعد ان استمع من وكيل الوزارة عمر البرزنجي بوجود شهود جدد وروايات جديدة تتعلق بملف المفقودين الكويتيين) . واكد ان (البلدين نجحا في اغلاق العديد من الملفات العالقة ولم يتبق الا القليل منها)، معربا (عن ثقته بجهود الجانب العراقي في متابعة ما تبقى وانجازه). من جانبه بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح سبل توفير الدعم للعراق. وقال بيان امس ان ( الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والتي تشهد حالة من الاستقرار والوئام وانعكاساتها الايجابية على مستوى التعاون الاقتصادي بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين). واكد الجبوري (اهمية تطوير رؤى موحدة بين دول المنطقة وان دور دول الخليج في توحيد هذه الرؤى سيعود بالنفع على المنطقة برمتها)، مشيرا الى ان (ما نمر به من ظروف صعبة يحتاج الى وقفة ومساندة الجميع فالعراق يدفع ضريبة الصراعات الاقليمية وهذا الامر لابد ان يتوقف لان الخاسر الاكبر هو الشعب العراقي). من جانبه اكد الصباح ان (بلاده ستحرص في مؤتمر القمة العربية المقبل على دعم العراق واعادة الاستقرار الى مناطقه المحررة)، لافتا الى ان (الكويت داعمة لكل الجهود التي ترمي الى تحقيق الامن العراق واستقراره وتحفظ سيادته) مؤكدا أنه (يلمس جدية من الحكومة العراقية في إغلاق الملفات العالقة بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي). على صعيد متصل عد وزير النفط جبار اللعيبي أن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز. وقال بيان امس ان ( اللعيبي اكد بأن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي) وأضاف اللعيبي أن (المشروع سيبدأ بتزويد الكويت بخمسين مليون قدم مكعبة يوميا ثم ترتفع الكمية إلى 100 مليون ثم إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا) مشيراً إلى أن (المشروع واجه بعض الصعوبات). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد التقى الصباح وبحث معه عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بالعلاقات بين البلدين. على صعيد اخر بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع الجعفري نتائج التفاهمات بشأن مشروع التسوية الوطنية.وقال بيان امس (الحكيم ناقش مع الجعفري تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية ونتائج التفاهمات والحوارات واللقاءات الوطنية والإقليمية بشأن مشروع التسوية الوطنية لإخراج العراق من أزماته) . واكد الحكيم (أهمية تضافر جهود الجميع لدعم مسار الحل السياسي المصاحب للتقدم الأمني الذي تحقق وسيتحقق بتحرير مدينة الموصل).