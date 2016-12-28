– December 28, 2016

تصاعد الصراع يقلب المواقع في خريطة الترتيب

7 مواجهات الجمعة وقمة بين الجوية والنفط السبت

الناصرية – باسم الركابي

فبل الدخول في تفاصيل مباريات الجولة الرابعة عشرة مهم ان نشير الى مواعيد مباريات الجولة القادمة 15 التي تنطلق يزم غد الجمعة بإقامة ثلاث مباريات وفيها يلعب الحدود والطلاب بملعب الجوية ونفط ميسان والكهرباء في الميمونة ويخرج الزوراء الى السماوة لمواجهة فريقها وتستكمل المباريات بعدغد السبت عندما تقام اربع مباريات عندما يحل الميناء ضيفا على الامانة ويستقبل نفط الجنوب الشرطة ويستقبل الجوية بملعبه المتصدر النفط ويضيف كربلاء البحري.

شهدة مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم احداث مهمة تمثلت بخطف النفط الصدارة وتحرك فرق المؤخرة والحرص على التخلص من الوقوع في المحظور وترك المنافسة قبل فوات الاوان والتحول الذي احدثه كربلاء بتحقيق الفوز التالي والهروب من دائرة الهبوط وتحقيق الكرخ للفوز الاول ليترك موقعه للسماوة الفريق الوحيد بدون فوز للان فقد استمر النفط في نسج النتائج وعكس دوره في المنافسة بعد تحقيق تجاوز المهمات النوعية عندما حقق اعلى نتائج الفوز سوية مع الوسط ولكل منهما ثمانية نتائج من مجموع اثني عشر مباراة نقلته للصدارة بجدارة التي تمثل حالة معنوية والتطلع للبقاء بانتظار مباراتين مؤجلتين والعمل للاستفادة من بقية مبارياته من اجل مواصلة الصراع على اللقب بعد ان حقق الصدارة في تحول في مسار مشاركاته في البطولة التي يرى المراقبين منها مهمة مستحقة بفضل عطاء اللاعبين وحالة التفوق التي تقدموا فيها من خلال مستوى الاداء والظهور مع فرق لاتتعدى اصابع اليد والاهم في المشاركة تحسن الاداء والمستوى والنتائج بعدما حقق الفوز في ثماني مباريات في اعلى معدل بالتساوي مع الوسط فيما تعادل بثلاث مباريات ارتفعت فيها غلة التهديف والسجل الاعلى عندما سجل 21هدفا منحته الافضلية على نفط الوسط في وقت يبرز اقوى دفاع ايضا بتلقي شباكه 6 اهداف ويتصدر الهدافين لاعب النفط ايمن حسين بثمانية اهداف.

ومتابعة سريعة لمشاركة الفريق تظهر مدى قوته وتفوقه في كل شيء ويبحث عن الاستمرار في مواصلة العطاء ويتلقى ترحيبا واهتماما من المراقبين في ظهور لافت امتدادا للموسم الماضي مع الاختلاف في عدد المباريات بعد فرض نفسه الفريق القوي من خلال قدرات اللاعبين التي زادت عطاء من جولة لاخرى ومواصلة العطاء عبر التعامل المطلوب مع المباريات وفرصة التفوق في مقدمتها الخروج بالنتائج المهمة وبقي للفريق سبع مباريات يسعى الى توفير الدعم المطلوب لها من خلال دعم الجهود المشتركة بين المدرب واللاعبين والمباريات المتبقية في المرحلة الاولى ستكون مع الشرطة وفريق الحسين والجوية وكربلاء واربيل ونفط الجنوب والامانة.

عودة الوسط

وينتظر ان يعود المتألق الوسط للمنافسة بعد خوض مباراته الثانية في بطولة الاندية العربية وكله امل ان يعود للصدارة التي قضى معها ايام جميلة ولايريد ان يفارقها وقادر للوصول اليها مرة اخرى من خلال تطلعه مواصلة النتائج لماتبقى من مباراتين مؤجلتين وخمس اخرى في المرحلة الحالية وتظهر مهمة من اجل التقدم بعد سلسلة نتائج لافتة اثر عمل جماعي مميز ارتقى به الى الصدارة من وقت ومؤكد عينه على استرجاعها لانها تشكل اهمية لغني شهد الذي يقدم الفريق على افضل مايرام وبقي مع الطلاب في سجل نظيف كما ساعد اللاعبين في احراز النتائج حينما نجح في الفوز ثمان مرات والتعادل في ثلاث ويريد استرجاع الصدارة من قوة النفط ولازال الزوراء بعيدعن مواقع المنافسة الحقيقية بسبب تباين نتائجه في الموقع السابع 20 نقطة ويرى المراقبين وجمهوره انه متاخر كثيرا ويقف على بعد اربع نقاط من الطلاب والفجوة واسعة مع المتصدر والوصيف بعد ان فرط بأغلب نتائج مبارياته التي حقق الفوز خمس مرات ومثلها تعادل وثلاث خسارات اي انه خسر16 نقطة ويقف امام خمس جولات على نهاية المرحلة الاولى التي تراجع فيها لاعبو الفريق في التهديف عندما سجل 18 هدفا قبل ان تهتز شباكه 8 اهداف ولازال يقوده المدرب الثاني خارج رغبة جمهوره ولانه لم يتمكن من تحقيق ما يعكس كونه البطل والمدافع عن اللقب قبل ان يخذل جمهور الذي يطالب بتغير طريقة اللعب وتقديم الاداء الجيد لانه من الصعب ان يتقدم امام وضع مرتبك وللان لم يتجاوز اي من اقرانه من الجماهيرية بعد تراجع مستواه قياسا الى الموسم الماضي مع فارق والية البطولتين ويامل ان ينهي المرحلة الحالية في موقع افضل كما تاثر الفريق في انتقال نجمه مهند عبد الرحمن وتغير نتائج البطل مهم جدا لانه سيصب في صالح المنافسة التي اخذت تتصاعد بقوة حيث تقليص فارق النقاط بين فرق المقدمة.

نفق النتائج

وتخلص كربلاء من نفق النتائج وليظهر بشكل اخر بعد ان حقق فوزين في غضون اسبوع خصوصا هزيمة الشرطة التي منحته جرعة وتجاوز فيها سيل الخسارات التي جرفته للوراء قبل ان يستعيد توازنه ويهرب من اسوء المواقع بعدما تجرا واسقط الشرطة الخطوة لتاتي الاخرى حينما فاجا فريق الحسين والفوز عليه بثلاثة اهداف عكس فيها حالة الهجوم عندما سجل خمسة اهداف مقابل الحفاظ على نظافة الشباك وكل فريق يتحرك من مواقع المؤخرة يزيد من قوة المنافسة وينعكس على واقع البطولة التي اخذت تسير للأمام ويبدو ان الحظ يقف مع كربلاء في التحول من حيث النتائج المتوقع ان يظهر بفاعلية اكثر امام خمس مباريات متبقية سيلعبها مع فرق شبيه له وهو اليوم افضل منها بعد ان فجر المفاجأة بوجه الشرطة قبل ان يحقق النتيجة الاخرى وسط العاصمة التي زادت من اهمية الفريق لانه لايوجد شيء يعطي الثقة والشهر غير نتائج الفوز التي اخذ يتعامل معها وفي الوقت المناسب ووسط اداء متذبذب تلقى فريق الحسين الخسارة الثالثة تواليا لتتوقف حركته وزادت منه خسارات الارض التي يفترض ان يستفيد منها وليس ان تستمر الامور من فشل لاخر وبات الفريق في وضع صعب امام عدم التمكن من تحقيق التعادل بعد ان سقط في ملعبه وبين جمهوره ما زاد من متاعبه اثر الخسارات التي طالت ملعبه ويعني التراجع ويفتح المجال امام الضيوف في الحصول على النقاط دون صعوبات قبل ان تزداد مشاكله.

ابرز الاتجازات

وحقق نفط الجنوب ابرز انجازاته للان في الدوري بعد تخطي العريم في تقليد كروي وظفه الجنوب لنفسه عندما فرض الاداء واللعب في مهمة الموسم التي لايوازي نقاطها اهتمام كان يبحث عنه علي وهاب على مستوى الكرة البصرية والدوري وقلب الموازين امام الترشيحات التي كانت تصب لمصلحة الميناء الذي واجه التحدي الحقيقي امام جمهوره الذي حضر بقوة لمؤازرته املا في تحقيق الفوز الذي كاد ان ينقله للموقع الثالث ولان ما يهم في اللقاء ليس تحسين المواقع بل النتيجة التي اثارت غضب جمهور الميناء بعد ادارة الجنوب للمهمة كما يجب وسرق الاضواء امام واحدة من اهم مباريات الجولة المذكورة التي اعطت زخما للجنوب بعد تعثر كثيرا حتى انه حقق فوزين بصعوبة اوقف فيها سلسلة التعادلات وكل ما حققه وقدمه الفريق لايوازي النتيجة الغير عادية التي خطف فيها هادي وعناصره الاضواء ولو على مستوى مواجهة الغريم واسقاطه امام حشد جماهيري لامناصر بينهم للجنوب الا ما ندر فقط الذي لديه خلاف مع الميناء لاننا نشاهد مدرجات ملعب الجنوب في بقية المباريات خالية حنى عندما يلعب مع الفرق الجماهيرية لكنه ضرب ضربته وعرف كيف يتسبب في اوعاج الميناء في ليلة دب الحزن فيها بين جمهور الميناء الذين مؤكد قضوا ليلة حزينة لحين موعد اللقاء الثاني في المرحلة المقبلة وربما النتيجة تهدد مستقبل المدرب الروماني الذي لم يقدم كما يجب كونه شارك منافسا من اجل اللقب ووفرت له ما يؤمن المشاركة التي واجهت نكسة تفرض على عناصره تجاوزها عندما ينتقل الى مواجهة الامانة في مهمة تحدي اخرى لمحو اثار نكسة الديربي في وقت اظهر الجنوب قوة واداء توجه بالفوز الاغلى ويامل ان يكرس النتيجة للمباريات المقبلة بعد تجاوز اصعب مهمة لاعتبارات معروفة قدرها علي وهاب وكان له ما اراد ومثل الفرصة الكبيرة لتجاوز نتائجه الاخيرة بعد خسارة الوسط وتعادل النجف قبل ان يقدم المستوى الذي منحه الفوز.

حظوظ الجوبة

وزادت حظوظ الجوية ويسير في الاتجاه بعد العودة بفوائد اللقاء حيث تجاوز مشاكل الذهاب للمرة الثانية بعد الفوز الاول على كربلاء قبل ان يتقدم للموقع التاسع ويرفع رصيده الى 19 نقطة من 8 مباريات واقترب من مواقع المقدمة وقادر على تجاوزها بسرعة امام فارق المباريات الست المؤجلة التي ستعطي الافضلية للفريق وهو على بعد 8 نقاط من المتصدر وبامكانه اختزال الفارق من خلال مواصلة الاداء الذي تحسن كثيرا عندما نجحت الصقور من الفوز بست مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها ومؤكد ان تفكير المدرب المجتهد باسم قاسم صاحب افضل انجاز في العام الحالي حيث لقب الاتحاد الاسيوي وقبله لقب الدوري المحلي مع الزوراء امام تطلعات مشروعة للمنافسة على لقب الدوري الذي يخطط له المدرب مع اسماء تقدم ما لديها ومستمرة في العطاء بصورة ملفتة ويعول المدرب في انهاء المرحلة الاولى في الصدارة من خلال الاستفادة من المباريات عبر جهود اللاعبين التي تظهر مرتفعة وهذا شيء مهم ويخدم الفريق الذي سيلعب على اكثر من جهة حيث الدوري والاتحاد الاسيوي والكاس وكلها طموحات ترفع سقفها روحية اللاعبين التي تستمر في العطاء وتبحث عن الانتصارات التي تظهر قريبة منه والاهم توطيد العلاقة مع الانصار الذين يحضرون المباريات برغبة بسبب الثقة التي خلقته النتائج المهمة حينما تغلب على الميناء والزوراء ويخرج الى البصرة في وضع اختلف بعد ان كان يذهب ويلعب بحذر شديد ونادرا ما يعود بما يريده.

مهم جدا ان يستمر الجوية ويلعب بروحية الفوز وهذا بدوره سيدعم استقراره والتقدم جولة بعد جولة ولان ذلك ينكس على المشاركة الأسيوية بعد ان ترك الفريق بصمة واضحة حينما احرز اللقب الذي سيدافع عنه كونه فريقا يشار اليه بعد الحدث الكروي الذي حققه كما يمتلك مقومات المنافسة حيث الإمكانات التي توفرها وزارة الدفاع فيما يتعلق بعقود ورواتب اللاعبين ووجود العناصر التي تحتل الاهمية بين اقرانها من كونها تلعب للمنتخبات الوطنية ووجود البدلاء كما تظهر حالة الاستقرار من يوم احراز الفريق للقب كاس العراق وحقق الاستقرار التدريبي ووجد باسم قاسم الذي يرد ان يحقق النجاح مع الجوية في السنة الجديدة بعد احراز لقب الكاس والبطولة الاسيوية والدفع بعدد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية وحالة الانسجام التي حققتها النتائج التي دعمت مشروع المدرب الذي يعمل في اجواء مهمة بعيدة عن المنغصات وما شابه ذلك وشيء جدير بالاهتمام ان يظهر اكثر من فريق محلي ويعكس واقع الكرة العراقية في اكثر من مشاركة رغم ظروف اللعب لعموم الفرق التي تلعب كل مبارياتها خارج العراق وتحقق النتائج وتسرق الاضواء عبر كل المشاركات ونتمنى على ادارة الفريق ان تدعم استعداداته من هذه الأوقات مرورا الى دخول المنافسات الاسيوية.

نجاح النجف

ونجح النجف في تحقيق فوزا مهما حينما اسقط الامانة وتغلب عليه بهدف والعودة بكامل العلامات التي زادت من رصيد ه الى 20 نقطة وبات قريب من مواقع الفرق الست وممكن ان يتقدم في مباراة مؤجلة مع كربلاء والاهم هنا ان تتغير لهجة الفريق في الخروج الى مبارياته بعد ان نجح بوضوح في تحقيق الافضلية والنتيجة والتوازن في النتائج داخل وخارج الملعب وهذا تحول في الامور التي تحرص الادارة دعمها لان تجاوز مباريات العاصمة تعطي جرعة كبيرة وترفع سقف طموحات المنافسة وشكلت فرصة المباراة والنتيجة دعم للمشاركة التي تظهر افضل من المواسم الاخيرة بعدما اخذ يلعب بثقة وبشكل منظم كما ظهر امام الزوراء وقبلها مع زاخو والتمكن من الوقوف في موقع قابل للتقدم اذا ما استمر في تقديم النتائج كما يلمس جمهور النجف التغير الذي طرا على المستوى والنتائج والاكثر فاعلية مع مرور الوقت الذي يسمر لمصلحة عماد محمد الذي يدير الامور بشكل مقبول مع انه استلم بدل هاتف شمران ويراهم على موجود اللاعبين ممن انتدبهم شمران ويسعى عماد محمد توظيف الجهود للتقدم بالفريق الذي يقدم مستويات مهمة ويظهر اللاعبين اكثر فاعلية لخدمة الفريق الذي تقدم خطوة مهمة بالنتيجة الاخيرة والخروج من مشاكل مباريات الذهاب التي اخرته كثيرا في المشاركات السابقة وكان لسان حال الفريق يقول نحن في وضع جديد ونحرص على اظهار قوتنا التي محنتنا مزيدا من النتائج المهمة من ملعب الامانة ويدعم المهمة وارتفاع نغمة الحيث عن المنافسة والتطلع لمكان يوازي التقدم الذي يحققه الفريق ولابد من التعامل مع هذه الفرصة في قلب النتائج المتبقية من المرحلة الاولى في ظل ضابط الايقاع المدرب الذي يعكس خبراته مع النجف وبات عند تقدير جمهوره الذي يحرص على مؤازرة الفريق ومصاحبته سعيا لرفع روح اللاعبين المعنوية كما شاهدناه امام الأمانة ليدون فوزا مميزا يضاف الى نتيجة الجوية.

فشل الامانة

في وقت فشل الأمانة في تجاوز تراجع النتائج بعد السلبية في ثماني جولات متتالية وركبت النتائج الفريق الذي يواجه خطر فقدان موقعه الحالي امام تزاحم وتداخل الفرق ممن تمتلك نفس الرصيد بعد نزف الكثير من النقاط وتخلى عن نغمة الفوز بسبب تدني المستوى امام غياب الحلول للمدرب احمد خلف الذي يرى الامور اختلفت حتى الحظ عاكس الفريق الذي يضم مجموعة لاعبين تمتلك خصائص اللعب قبل ان تتوقف بشكل مفاجأ وبهذه السرعة بعد بداية ملفتة فيما راح يتنازل عن مباريات الارض على امل ان يعود ا ويتدارك النتائج التي ممكن تجاوز صعوبتها وانهاء الوضع المتازم.

استقرار الكهرباء

وضمن الكهرباء نقاط مباراته امام السماوة التي صعدت من اماله في البقاء بعد مساع وجهود حثيثة للمدرب واللاعبين التي قلبت من الامور وحل مشكلة ضعف النتائج قبل ان ياتي الفوز الاخر الذي نقل الفريق الى الموقع الرابع عشر امام الصراع على البقاء الهدف الاول والاخير من المشاركة ويرى عطية ان التحدي قائم وان الفرق الملاحقة تمتلك رغبة البقاء وتحدي ظروف المشاركة الطويلة التي تظهر صعبة امام عدد من الفرق وتعمل ما في مسعها من اجل البقاء في مقاعدها وهو ما انعكس على مباريات الجولة المذكورة التي شهدة هروب الكرخ من اخر المواقع اثر تحقيق فوزه الاول على الحدود الذي منحه الموقع الثامن عشر قبل ان يتذوق طعم الهزيمة التي بقي السماوة بعيد عنها دون ان يتمكن من تحقيقيه ويقبع بالموقع الاخير وحتى نتائج الارض عاندته في مشاركة تعثر فيها كثيرا ولم يظهر ملامح التغير حتى مع المدرب الرابع الذي يواجه هبوط اداء اللاعبين والفشل في المهمة التي دار ظهره لها جمهوره امام اختفاء نتيجة الفوز الوحيد بعد اربعة عشر جولة امام احتدام الصراع في مجمل مواقع لائحة الترتيب التي يثير موقع الفريق حزن الجمهور امام خمس جولات لنهاية المرحلة الاولى ولو ان الادارة كشفت منذ فترة الاعداد عن مشاكل مالية تحملتها الادارة لوحدها كما اعتمد على مجموعة لاعبين اغلبهم من ابناء المدينة ولان كل شيء وقف ضد الفريق الذي اختلطت عليه الامور امام مهمة المدرب ومحاولة انقاذ الموسم.

وزير الشباب يبحث مع العميدي تأهيل قاعة الشعب

بغداد – الزمان

بحث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الصعوبات التي تواجه الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة قبل مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

واطلع الوزير خلال استقباله رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي على كافة المعوقات التي تواجه اتحاد السلة قبل مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم في شهر تشرين الثاني 2017 وابرزها تجهيز قاعة الشعب المغلقة لاحتضان مباريات المنتخب الوطني حيث خصص الوزير مبلغا ماليا لاعادة تأهيل ارضية قاعة الشعب فضلا عن اكمال جميع المستلزمات.

واضاف السيد الوزير ان الوزارة تدعم وبقوة اتحاد كرة السلة خلال التصفيات ولاسيما انه يشارك لاول مرة في التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في العاصمة بغداد.

من جهته تقدم رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي بالشكر والتقدير للسيد الوزير على رعايته لاتحاد السلة، واعدا بتقديم مستويات كبيرة لتحقيق افضل الانجازات ورفع اسم العراق عاليا.

من جهة اخرى دعا وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الى ضرورة تفعيل لجنة فحص الملاعب، وعدم التساهل في تنفيذ شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وبين عبطان ان عمل لجنة فحص الملاعب ضروري جدا، ويتوجب تفعيل عملها حتى تدقق في آهلية الملاعب الرياضية ولاسيما اننا مقبلون على رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وان من واجبات لجنة فحص الملاعب اجراء مسح ميداني للملاعب المعتمدة لدى اتحاد الكرة، وفحص ارضية الملاعب وغرف تبديل الملابس للاعبين والحكام، وكذلك اجراء جولة تفقدية في مدرجات الملعب ووضع قائمة بالمتطلبات الناقصة في الملاعب لاتمام هذه النواقص، ومدى التزام ادارات الاندية بالمعايير المطلوبة، واعتماد الملاعب الصالحة لاقامة المباريات.