– December 28, 2016

وزير الشباب يبحث مع العميدي تأهيل قاعة الشعب

بغداد – الزمان

بحث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الصعوبات التي تواجه الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة قبل مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

واطلع الوزير خلال استقباله رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي على كافة المعوقات التي تواجه اتحاد السلة قبل مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم في شهر تشرين الثاني 2017 وابرزها تجهيز قاعة الشعب المغلقة لاحتضان مباريات المنتخب الوطني حيث خصص الوزير مبلغا ماليا لاعادة تأهيل ارضية قاعة الشعب فضلا عن اكمال جميع المستلزمات.

واضاف السيد الوزير ان الوزارة تدعم وبقوة اتحاد كرة السلة خلال التصفيات ولاسيما انه يشارك لاول مرة في التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في العاصمة بغداد.

من جهته تقدم رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي بالشكر والتقدير للسيد الوزير على رعايته لاتحاد السلة، واعدا بتقديم مستويات كبيرة لتحقيق افضل الانجازات ورفع اسم العراق عاليا.

من جهة اخرى دعا وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الى ضرورة تفعيل لجنة فحص الملاعب، وعدم التساهل في تنفيذ شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وبين عبطان ان عمل لجنة فحص الملاعب ضروري جدا، ويتوجب تفعيل عملها حتى تدقق في آهلية الملاعب الرياضية ولاسيما اننا مقبلون على رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وان من واجبات لجنة فحص الملاعب اجراء مسح ميداني للملاعب المعتمدة لدى اتحاد الكرة، وفحص ارضية الملاعب وغرف تبديل الملابس للاعبين والحكام، وكذلك اجراء جولة تفقدية في مدرجات الملعب ووضع قائمة بالمتطلبات الناقصة في الملاعب لاتمام هذه النواقص، ومدى التزام ادارات الاندية بالمعايير المطلوبة، واعتماد الملاعب الصالحة لاقامة المباريات.