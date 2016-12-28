– December 28, 2016

كيكير تكشف معايير إختيار كروس رجل العام

أول ألماني يفوز بدوري الأبطال مع فريقين

{ برلين – وكالات: فاز توني كروس نجم ريال مدريد الذي فرط فيه بايرن ميونيخ قبل أكثر من عامين بسبب الخلاف بشأن قيمة عقده بلقب رجل العام في ألمانيا المقدمة من مجلة كيكر الألمانية، حيث حقق اللاعب هذا العام إنجازات لم يسبقه إليها لاعب ألماني آخر منذ عام 1990 . وجاء اختيار النجم الألماني بعد عدة معايير كالأتي:

الفوز بدوري الأبطال

قال جين يولين بيير رئيس تحرير مجلة كيكر إنه يمكن اجراء نقاش طويل عن معايير اختيار رجل العام، وما الذي يجب أن يقدمه لكي يحصل على اللقب، وأضاف متسائلا: هل يجب أن يفوز بألقاب كبرى؟ أم أن يقدم أداء كرويا مميزا؟ أم أن يتسامى بنفسه كإنسان عن سيرك الأنانية المنصوب حول المنافع؟ وهل يجب ألا يكون متورطا في فضائح؟ وفي الحالة المثالية، أن يكون ممثلا على مستوى العالم لمعايير الكرة الألماني، أفضل إجابة على كل ذلك هي نعم، والإجابة المناسبة هي توني كروس. اختتم كروس عام 2016 مع فريقه الإسباني بالفوز بكأس العالم للأندية، وسبق ذلك كأس السوبر الأوربي وقبلها دوري أبطال أوربا، وهو أول لاعب ألماني يفوز بدوري الأبطال مع ناديين مختلفين فقد فاز بالبطولة من قبل عندما كان في بايرن ميونيخ عام 2013 . وقد تألق كروس أيضا مع منتخب ألمانيا وخصوصا في كأس الأمم الأوربية يورو 2016 بفرنسا وأثبتت الأرقام أنه أفضل لاعب في مرحلة المجموعات في البطولة، التي خرجت منها ألمانيا في قبل النهائي أمام منتخب فرنسا. الأداء الرائع، الذي يقدمه توني كروس في مدريد منذ أعاد إليه زين الدين زيدان اعتباره، بعد مدة عصيبة مع رفائيل بينيتيز، جعل النادي الملكي يصر على تمديد عقده في أكتوبر/ تشرين الأول حتى 2022، مقابل دخل سنوي يبلغ 20 مليون يورو، ليصبح كروس صاحب أعلى عقد للاعب ألماني في تاريخ الكرة.

أسباب انتقاله من بايرن

وكان كروس قد انتقل من بايرن إلى الريال عام 2014 بعقد يمتد لستة أعوام، بعد الاخفاق في التوصل إلى اتفاق مع البافاري بشأن تمديد عقده الذي كان ينتهي في 2015، وقالت مجلة فوكوس آنذاك إن السبب الرئيسي لرحيله عن بايرن هو عدم تقدير النادي للاعب كما ينبغي، سواء من الناحية الفنية أو الناحية المادية. جوارديولا كان أيضا أحد أسباب انتقاله من البافاري، فحينما رحل عن الفريق يوب هاينكس، الذي فاز معه كروس بالثلاثية وجاء جوارديولا أحضر معه تياجو الكانترا، ورغم ذلك بقي كروس لاعب الارتكاز الأساسي في الفريق، وعندما اعترض كروس مرة على استبداله من الملعب بأن رمى قفازاته على الأرض، رد جوارديولا بوضعه على مقعد البدلاء، كإجراء عقابي.

بقى إنسانا رائعاً

عندما انتقل كروس إلى مدريد كان المدرب الحالي لبايرن ميونيخ، كارلو أنشيلوتي، هو المدير الفني للملكي. وكان أنشيلوتي، هو من جلب كروس من بايرن ومنحه دور بوصلة الفريق في خط الوسط، وأعطاه الفرصة لتبادل الأدوار مع لوكا مودريتش، وبسرعة كبيرة أثبت اللاعب نفسه، لدرجة أن أنشيلوتي نفسه قال إنه تفاجأ بالمستوى العالي للنجم الألماني. بعد محنته مع بينيتز وجلوسه على مقاعد البدلاء عاد كروس للتألق مع زيدان مع بداية 2016، وتظهر الألقاب التي حصل عليها ونسبة تمريراته المتقنة وهدوء أعصابه في إنهاء الهجمات وإدراكه للمساحات قيمة هذا اللاعب. لكن هناك أشياء أخرى تبين أهميته خارج الملعب ومن بينها أنه أول ألماني عموما يتعدى معجبوه على موقع انستجرام حاجز العشرة ملايين متابع، ويقول رئيس تحرير كيكر: المرء يمكنه أيضا أن يعرف قيمة كروس من خلاله بقائه إنسانا رائعا رغم كل ذلك.