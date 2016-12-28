– December 28, 2016

الخلاص من الإنهيار والعبور إلى بر الأمان – قــــاســــم حـــمـــزة

كم طريقا رسمتم او بالاحرى رسم اسيادكم لتهديم وتدمير وتمزيق

هذا الوطن وشعبه وكم من السنين قضى الاعداء لوضع جدولا تدرجيا ووفق سقف زمني لتنفيذ هذه الافعال فكم طريقا وكم نوعا من الفتن وضعتم وكم من خطة رسمتم لتقسيم البلاد ثم تقسيم المقسم وكم من الدراسات والبحوث اكملتم كي تنقلوا لنا حرب -100 عام- وكم اتفاقا سريا وغير معلن بصمتم مع- الاخوة الاعداء-لتقاسم النفوذ في المنطقة كل هذا وهدفكم ومن شارككم علنا او سرا هو ان تجعلو العراق خارج الرقم في المنطقة والخريطة وتحقيق شعار–كان عراق– نعم سيستمر نهر الدم وتضيق دول الارض بالنازحين وسيموت الاطفال جوعا ومرضا اذا لم يصحوا العراقيون من غفوتهم بعد ان ثبت للجميع ان الخلاص هو مجابهة الخطط التي اوصلت الشعب لهذا الحال المميت ومن تلك الخطط الخبيثة–

1 – الطائفية الدينية -المذهبية– التمايز والاختلاف بين الاديان كحقوق

2 – الثأ رالسياسي الاعمى

3- التطاحن القومي والعرقي

4 – التبعية السياسية او المذهبية

5- الدور التدميري لا اتباع الاجنبي

ان اخطر ما جاء به المحتل الامريكي ومن ساعده من دول الجوارالمذهبيه هو اتمهيد للاقتال الطائفي وصناعة دستور يمهد لذلك وهذا ما يحصل الان لدرجة فقدان الثقة بين المكونات المذهبية وهو سيكون من المستحيل ان يستقر بلد او يعيش بامان اضف لذلك تهميش وعزل وحجب حقوق الاديان والطوائف الاخرى والذي جعلهم يغادرون الوطن وهم ابنائه الاصلاء بل التجاوز والاستيلاء على ممتلكاتهم او اخذ الجزية – واستعمال عدة طرق لغرض هجرتهم واخيرا يصدر – مجلس —- قانونا يحرم المشروبات الكحولية صناعتا وبيعا وشراء خلافا لمواد الدستورالخاصة بالحقوق والحرية الفردية

اما اسلوب الثأ رالسياسي الاعمى والذي استهدف الملاين من ابناء الشعب واستغلال القوانين للعقوبة الجماعية فهذا تكفيري وذاك من النظام السابق وهذا ملحد واخر علماني لا ديني يضاف الى ذلك هذا ايزيدي وذاك صابئي وهذا مسيحي وهذا من الشبك والاكثر خطرا–هذا رافضي والاخرناصبي- ماذا بقى من شعب العراق لو اضفنا ازمة الثقة المتجذرة بين العرب والكرد وهم بلا شك يطمحون بل يصرحون بانهم –دولة– وفعلا ساهموا باكثر العقبات والازمات التي مر بها البلاد وبمواقف سلبية وفي جانب التبعية السياسية فالجميع يعرف سواء المواطن العراقي او دول العالم ان السلطة لا تمتلك حرية اصدار القرار بل مقيدة بموافقة الدول المرتبطين بها من هم في السلطة وهذا ما يجعل العراق فاقد الشرعية كونه-دولة مستقلة- والامر من ذلك ان رأس السلطات جميعا هم يمتلكون جنسيات دول اخرى فلمن سيكون الولاء والطاعة والالتزام بالتاكيد لمن منحه الجنسية واقسم الولاء وهنا وجب علينا جميعا ان نصحح ونرفض المسببات التي دمرت البلاد ومزقت النسيج الاجتماعي وهو الطريق الوحيد للانقاذ وان نبتعد عن اسلوب الجهل السياسي او الطفولة العاطفية وندرس التاريخ جيدا وهو ان العراق لا يستمر بحكمه حزبا منفردا او طائفة مذهبية او قومية شوفونية ولا يقبل ان يكون تابعا لاي دولة اجنبية وهما كان المبرر دينيا او مذهبيا لان شعب العراق متنوع الاعراق والديانات والطوائف وبلد عريق ومنبع الحظارات ومعلم العالم الحرف والقوانين ليكن نهجنا هو الخلاص والعبور الى ضفة النجاة وبناء العراق الواحد بهويته فقط- وبلا اي عنوان اخر-قومي اوديني او مذهبي.