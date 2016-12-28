– December 28, 2016

(الزمان) ترصد أهم الأحداث التي عايشها مسيحيو العراق خلال عام 2016 2

داعش يدمّر أقدم البوابات التاريخية وبنود وثيقة الوفاء تشير للوقوف في صف البيشمركة ضد التنظيم

دهوك-سامر الياس سعيد

يحل بعد ايام قليلة عام 2017 وقبل ان نستقبل هذا العام نودع عاما شهد الكثير من الاحداث ولا سيما على الساحة العراقية وكعادة (الزمان) في رصدها لتلك الاحداث التي ابرزتها من خلال عناوين على صفحاتها بالشان المسيحي العراقي ارتاينا ان نضعها امام القارئ ليرى مدى عيش هذا المكون في البلد وتاثره بالكثير من الاحداث التي ابرزتها قرارات الحكومة العراقية فضلا عن انعكاس شمس التحرير التي بزغت على مناطق سهل نينوى وما كشفته تلك الشمس عما اقترفه عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق عبر عامين او ما يزيد من خلال سيطرتها ..

1نيسان

يستعد مسيحيو العراق للاحتفال باقدم الاعياد المرتبطة بحاضرة وادي الرافدين حينما يحتفلون بعيد راس السنة الكلدانية الاشورية السريانية والمعروف بعيد اكيتو يوم الاول من نيسان ..

وتغيب للعام الثاني على التوالي المسيرات والاحتفالات الجماهيرية التي كانت تنظمها المؤسسات والاحزاب السياسية الخاصة بالمكون المسيحي نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشوها بعد نزوح اغلب المسيحيين من القاطنين في مدينة الموصل وعدد من مناطق سهل نينوى اثر سيطرة تنظيم داعش على تلك المناطق في صيف العام 2014.

ويرتبط العيد التاريخي حسب مصادر المؤرخين والمتخصصين بعلم الاثار بالطقوس والتقاليد التي كانت تقيمها حضارات بابل واشور حيث يقول المؤرخ ذنون حازم بان تسمية الاكيتو بابلية الاصل وتعني بالاحتفال او المكان الذي تقام به الاحتفالات الخاصة براس السنة..

تدمير كنيسة

قال الاب سعد الحبيب ان تنظيم داعش اقدم على تدمير كنيسة الطاهرة الخارجية وتسويتها بالارض حيث قام باستثمار الارض محولا اياها الى مراب للسيارات .

وذكر الاب الحبيب في اتصال هاتفي مع وكالات انباء ان شهود عيان من داخل مدينة الموصل قاموا بالاتصال به ليؤكدوا قيام داعش بتدمير كنيسة الطاهرة منذ مطلع العام الحالي مضيفا بان الشهود ابلغوه بقيام التنظيم بسرقة الكنيسة اولا ومن ثم تدمير الصليب الذي على واجهتها في ايار من العام الماضي وفي بداية العام الحالي اتصلوا به ليؤكدوا قيام التنظيم وباستخدام الاليات الثقيلة بتدمير الكنيسة تماما وقاموا بنقل حديد التسليح الى جهة مجهولة ومن ثم قاموا بتعديل الارض لتحويلها الى مراب للسيارات .

5نيسان

طالب رجال دين مسيحيون في العراق بإشراك جميع المكونات العراقية في التشكيلة الوزارية الجديدة وتحقيق شراكة سياسية حقيقية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمحسوبية بكل أشكالها.وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس رؤفائيل الأول ساكو إن “اساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق عقدوا اجتماعاً اليوم في مقر البطريركية الصيفي وعبروا عن اعتزازهم بما حققه الجيش العراقي والبشمركة وقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر من تقدم وانتصارات في الحرب ضد داعش وتحريرهم مدن وقرى وبلدات عديدة”.

وأضاف أن “العراق أحوج ما يكون في الوقت الراهن إلى إدارة سياسية تتسم بالحكمة والفطنة والحرص على مصلحة الوطن والمواطن فتقدم نموذجا رصيناً لدولة المواطنة الكاملة حيث تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لأن العراق يقف اليوم عند مفترق طرق خطير ويعيش منعطفاً تاريخياً مفصلياً لابد من التعاطي معه بحكمة”.

وأوضح ” قد يبشر التغيير الوزاري المزمع بالخير كبداية للإصلاح مع قناعتنا الوطيدة بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير القلب وتحرير الفكر وانعتاق الروح وعلى رئيس الوزراء إشراك المكونات كافة في التشكيلة الوزارية الجديدة ومنهم المسيحيون”.

8نيسان

قال وزير داخلية جمهورية التشيك ميلان خوفانيتس إن حكومة بلاده أوقفت برنامجا لاستقبال 153 لاجئا مسيحيا من العراق بعد أن حاول بعض من وصلوا إلى التشيك الانتقال إلى ألمانيا وعاد البعض الآخر للعراق.ووافقت التشيك في ديسمبر كانون الأول على قبول 37 أسرة من المسيحيين العراقيين طوعا في إطار برنامج خاص. ووصل إليها حتى الآن 89 شخصا.

لكن البرنامج تعرض لضربة عندما استقل 25 منهم حافلة إلى ألمانيا يوم السبت حيث تم إيقافهم فورا عقب عبورهم الحدود وتم إعادتهم لجمهورية التشيك. كما قررت أسرة العودة للعراق.

10نيسان

اكدت مصادر في مدينة الموصل ان عناصر تنظيم داعش قاموا باستخدام الاليات الثقيلة والجرافات بتدمير بوابة المسقي إحدى البوابات التأريخية الخاصة بمدينة نينوى التي تقع شرق مدينة الموصل قرب منطقة حي الزراعي وقال المؤرخ الاثاري سعد الله حامد ان بوابة المسقى والمعروفة بـ(ماشكي ) تعتبر أحد أبرز بوابات مدينة عاصمة الامبراطوريةالآشورية (نينوى) للفترة الزمنية الممتدة من 722 الى 612 قبل الميلاد مشيرا في تصريح خاص بان التنقيبات القريبة من الموقع كشفت عن وجود مدرج حجري في سورنينوى الغربي المؤدي الى نهر دجلة قديما اثناء اعمال التنقيب التي تمت في عام 1918 حينما استظهرت بوابة المسقي لافتا الى ان مدينة نينوى محاطة بسور عظيم مشيد بمادة اللبن بارتفاع من (5-10) امتار وان هذا السور ذو قاعدة حجرية مغلف ايضا بوجه من حجر الحلان المهندم ذي القياسات المنتظمة, واكدت المصادر نقلا عن شهود عيان ان عناصر التنظيم ممن قاموا بتدمير البوابة التاريخية ابلغوا الاهالي المتجمعين ان عملهم ياتي كرد على القصف التحالف الدولي الذي طال يوم امس البدالات وكابينات الاتصالات الارضية مما ادى لقطعها بالكامل ..

13نيسان

اوردت معلومات من مصادر مقربة ان ابناء قرى نهلة الذين كانوا بصدد التوجه الى اربيل للمشاركة في المظاهرة المزمع اقامتها اليوم امام برلمان اقليم كوردستان مُنِعوا من قبل السلطات الامنية من الدخول الى اربيل .

وقال (كشيرا دنهلة) احد منظمي التظاهرة ” بأن مفرزة من قوات الاسايش قامت بايقاف سيارات المتظاهرين القادمين من منطقة نهلة الى اربيل للاحتجاج على التجاوزات الحاصلة على اراضيهم وايقاف التغيير الديمغرافي لبلداتهم، و قامت هذه القوات بايقاف السيارات في مفرق بين شرمن وباكرمان وتم منعهم من مواصلة السير بحجة عدم امتلاكهم موافقة للعبور.

14 نيسان

اصدرت ثلاث منظمات واحزاب كلدانية اشورية سريانية بيانا بشأن ملف التجاوزات على مناطق ابناء شعبنا قالت فيه أن “المؤشرات تدل على عدم تمكن حكومة اقليم كردستان من تطبيق القانون على الاغوات والمتنفذين في الاقليم واضافت “انه وبالرغم من تدخل شخصيات وجهات حكومية وبرلمانية عديدة الا ان الوضع لايزال كما هو عليه وهذا يدل على عدة مؤشرات منها عدم قدرة حكومة الاقليم على فرض القانون على المتنفذين والاغوات من المتجاوزين على حقوق شعبنا”.

وقد وقع على البيان كل من الحزب الوطني الاشوري وقائمة الوركاء الديمقراطية وكيان ابناء النهرين. وبين الموقعون ان الارادة الحقيقية والنوايا الصادقة غير متوفرة لدى حكومة الاقليم في اشارة الى انقضاء المهلة التي حددت في الاجتماع الاخير بين وفد من برلمانيي وابناء شعبنا من جهة ونائب رئيس برلمان كردستان من الجهة الثانية، دون ان يتحقق اي اجراء عملي ملموس على ارض الواقع.

وطالب البيان الجهات المعنية في حكومة الاقليم بالقيام بالأمر السهل التطبيق وهو ازالة البناء في الارض المتجاوز عليها كخطوة اولى.

25نيسان

اقدم عناصر التنظيم مساء يوم امس (الاحد) على تفجير كنيسة اللاتين في مدينة الموصل بعد توجيه ساكني المنازل المجاورة على اخلاء منازلهم في ساعة تفجيرها.

واكدت مصادر المدينة ان تفجير الكنيسة التي حملت ايضا اسم كنيسة الساعة بسبب احتوائها لبرج الساعة التي اهدتها امبراطورة فرنسا للاباء الدومنيكان تثمينا على جهودهم في معالجة ابناء مدينة الموصل وتخفيف معاناتهم بعد انتشار مرض الطاعون مشيرين بان التفجير ياتي بعد سلسلة تفجير كنائس وتسويتها بالارض بعد ما قاموا به لكنيسة الطاهرة الخارجية في محلة الشفاء بالجانب الايمن حيث حولوها الى ساحة لوقوف السيارات وكان عناصر التنظيم قد ازالوا صليب الكنيسة في شتاء العام الماضي ..

3ايار

قال موفد صحفي بأن اشتباكات عنيفة جدا تجري الان داخل بلدة تلسقف بين قوات ابناء شعبنا و قوات البيشمركة من جهة و عناصر من داعش من جهة اخرى.

واضاف صحفيين بأنه تمكن اعداد غير معروفة من عناصر داعش من الانتحاريين مع سيارات مفخخة من الدخول الى البلدة صباح اليوم والتمركز بالجانب الغربي منها ومما ادى الى اشتباكهم مع القوات التابعة للاحزاب المسيحية و قوات البيشمركة المتواجدة في تلسقف. و تجري حاليا و الى لحطة اعداد الخبر اشتباكات عنيفة جدا بين عناصر داعش المتسللة و القوات المدافعة عنها.

وذكرت مصادر اعلامية في الحركة الاشورية زوعا بدهوك بأن ثلاث من مقاتلي قوات حماية سهل نينوى التابعة لزوعا قد اصيبوا باصابات متوسطة في الاشتباكات وتم نقلهم الى مستشفيات دهوك.

ومن جهة اخرى وصلت قوات اسناد للبيشمركة من المتاطق المجاورة للبلدة ولم يتسن لمراسل الموقع من التاكد من اعداد المقاتلين التابعين للاحزاب المسيحية والمشاركة في الاشتباكات.

15ايار

نشرت الدولة الارهابية مؤخرا على مواقع الكترونية محسوبة عليها نشرت تقريرا بينت فيه تدمير بوابة المسقى والمعروفة ببوابة ماشكي التي قامت بتدميرها قبل عدة اسابيع.وفيما اخترق عدد من اهالي مدينة الموصل التدابير الامنية من اجل ابراز صور التدمير الذي لحق ببوابات نينوى ومنها ادد والمسقى اضافة لبوابة نركال فان الصور التي نشرها التنظيم تبين حجم الدمار الذي لحق باقدم البوابات التاريخية.

22ايار

عد البطريرك الكلداني لويس ساكو قرار تسليح فصائل مسيحية غير نظامية في شمال العراق لتحرير بلداتهم من تنظيم داعش خطوة غير مباركة كونها تشكل خطورة عليها وتعقد الاوضاع، فيما رأى أن يكون الدعم الامريكي موجها لقوات الحكومة المركزية والبيشمركة .

وقال رئيس الكنيسة الكلدانية في تصريح صحفي ” أن قانون الكونغرس الامريكي المتضمن تسليح قوات الأمن المحلية في العراق بما فيها الميليشيات المسيحية والجماعات الايزيدية “يشكل خطورة على البلاد والمقاتلين المنخرطين في صفوف تلك المجاميع”.

وأضاف مار ساكو “أن ارادت الادارة الامريكية محاربة داعش فعليها تسليح القوات النظامية المركزية والبيشمركة في اقليم كردستان”، متسائلا “كيف بأمكان فصائل قليلة العدد وتفتقر للخبرة محاربة داعش وطرده؟”.وتابع قائلا “هذا غير ممكن كونه يعقد الاوضاع ويخلق حكومة داخل حكومة”.

2حزيران

قال رئيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، شمس الدين كوركيس زيا في تصريح حول (وثيقة الوفاء) التي تم توزيعها من قبل مخاتير بعض الاحياء في مدينة دهوك على النازحين قال: “مثل هذه الوثيقة تم توزيعها لاول مرة في كانون الثاني من هذا العام في قضاء زاخو وتم ايقاف التوزيع بعد التحري عن مصادرها وتجدد توزيعها مؤخرا في بعض مناطق دهوك عبر تصرف شخصي من قبل بعض الناشطين من الحقوقيين وبعض رجالات المكون الايزيدي، لكن ما يهمنا بموضوع هذه الاستمارة هو استحصال الموافقة على اجراء الاستفتاء وكنا قد اوضحنا وجهة نظرنا عبر البيان الذي اصدرناه بمناسبة الذكرى التاسعة لتاسيس المجلس الشعبي في منتصف شهر ايار (مايو ) الحالي والمتعلق باجراء الاستفتاء بعد انهاء مراحل ياتي في المقام الاول منها هو تحرير مناطقنا بدعم قوات التحالف ومشاركة قوات الجيش العراقي وابناء العشائر اضافة لقوات البشمركة يليها المرحلة التالية متمثلة بالاسهام باعمار هذه المناطق واستقطاب الشركات للمساهمة بهذه الاعمال خصوصا وان البنية التحتية لمناطقنا كانت متضررة بشكل كبير نتيجة كونها كانت من المناطق المتنازع عليها اما الاعتبار الثالث فيتعلق باستحصال التاييد اللازم من قبل الدول على اعتبار ما جرى بحق شعبنا يرقى لجرائم الابادة الجماعية اسوة بما اعتبروه للمكون الايزيدي حيث كان الرفض حري بالحكومة الامريكية تجاه هذا الموضوع لكن وفي الاونة الاخيرة تم اصدار قرار من الكونغرس الامريكي ووزارة الخارجية الامريكية نحو اعتبار الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا ترقى لجرائم الابادة الجماعية وهذا الامر يتيح لنا مدخلا قانونيا للمطالبة بالحماية الدولية لمناطقنا وحال اتمام هذه الاعتبارات فحينها سيكون النقاش واردا بحق استحداث محافظة سهل نينوى التي ايدها الرئيس السابق جلال طالباني فاذا كانت مثل هذه المنطقة محل مطالبة من قبل الاكراد لتنفيذ المادة 140 فيتوجب ان يكون الاستفتاء جاريا في ظروف طبيعية مماثلا لما جرى لمناطق اخرى في العالم مثل اقليم كتالونيا او اسكتلندا وحينها يكون قرار الشعب ورؤيته تجاه ارتباطه بحكومة بغداد او حكومة الاقليم عبر نتائج الاستفتاء محترما واشدد مجددا على ان الظروف الطبيعية واستقرار الاوضاع كفيلان باجراء الاستفتاء المنشود والخاص بتقرير مصير ابناء شعبنا وارتباطهم في مناطقهم .

وثيقة الوفاء

وتتضمن “وثيقة الوفاء” اربعة بنود اولها يشير للوقوف بصف البشمركة في تصديها لتنظيم داعش بينما يشير البند الثاني مطالبة رئيس الاقليم مسعود بارزاني بالاشراف على عملية تحرير (نينوى)مع عدم ضمان مشاركة قوات الحشد الشعبي بينما يحوي البند الثالث تاييد اعادة المناطق المستقطعة من الاقليم لاعادتها وتاييد الاقليم في حق اعلان استقلال الدولة الكردية اما البند الرابع فيتضمن اقامة اقليم نينوى الوطني وعاصمته (الموصل)والمتحالف مع اقليم كردستان استراتيجيا والبدء بتاسيس المجلس الانتقالي للاقليم

7حزيران

قال البطريرك افرام الثاني بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الارثوذكس . انني افتخر بكم ايها المباركون في الرب ، واصلي من اجلكم ، واتذكركم بايمانكم ، وافتخر بالرجاء الذي بكم ، وتعزّون من يأتي اليكم معزّيا .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في كنيسة ام النور في عنكاوا باربيل الاثنين 6 حزيران امام حشد من المهجرين من مسيحيي سهل نينوى والموصل حضروا الامسية الروحية التي اقيمت بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيبه بطريركا ورئيسا اعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية .

وأضاف إننا هنا نكتشف عظم احتمالكم للظروف التي تمرون بها ، وقوة رجاءكم ، وعمق محبتكم لبلادكم . وخاطب البطريرك افرام المحتفلين . إن هذا الاحتفال ليس تكريما لي وانما أراه إحتفال بايمانكم ، إحتفال بقوتكم الروحية الموجودة في قلب كل منكم ، إحتفال بالرجاء الذي نؤمن به نحن المسيحيين .

وقال أيضا أفتخر أن أكون أبا روحيا لشعب حافظ على الايمان والرجاء رغم كل الضيقات التي مرّ ويمرُّ بها . نعم أفتخر بشعب مؤمن ما زال يحافظ على كل الغنى الروحي والثقافي الذي ورثه من آبائه واجداده . إنه سبب إفتخار لكل سرياني فهو يُعطيه الأمل والرجاء لان العالم السرياني مازال بخير . وأضاف سنتان مرت على تهجيركم وفي هاتين السنتين ايمانكم صار أقوى بل جعلتم ايمان غيركم من الناس أن يقوى . وختم قداسة البطريرك كلمته بقوله ليس لدي أدنى شك بانكم سترجعون .

20حزيران

اصبح البابا فرنسيس المتبرع الاول لبرنامج “لتكن رحمة الله” وهو جهد لجمع التبرعات لمدة اربعة اشهر والتي ستستفيد منها مشاريع مثل الخدمات الرعوية للسجون, جماعات دعم النساء المعنفات ومساعدات اللاجئين.

وكان البابا فرنسيس اول المتبرعين لحملة “لتكن رحمة الله” والتي بدأت يوم الجمعة من قبل المؤسسة البابوية لمساعدة الكنائس المحتاجة. وستذهب منحته الى عيادة مار يوسف في اربيل في كردستان العراق والذي هو الان موطنا لمئات الالاف من اللاجئين المسيحيين الذين اجبروا على الفرار من منازلهم هربا من التنظيمات الاسلامية الارهابية (داعش).

21حزيران

قال كاهن عراقي إن “ما حدث لنا هو إبادة جماعية ممنهجة”، فـ”التزام الصمت مشاطرة لأفكار مضطهِدينا”، لذلك “لا تبقوا صامتين”.

وفي تصريحات لجمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية الخميس، أعرب كاهن أبرشية أربيل الكلدانية، الأب دوغلاس البازي عن تأييده لحملة الجمعية التي تطالب فيها “المؤسسات الإيطالية بالاعتراف بأن ما ارتكبه تنظيم (داعش) ضد الأقليات الدينية في العراق وسورية يُعدّ إبادة جماعية”. وأضاف الأب البازي “إن كان بالإمكان عدم الإقتصار على التفرج، حينئذ يمكن فعل شئ ما”. فهذا “الاعتراف ضروري”، حيث “يجب أولا امتلاك الشجاعة لقول الحقيقة”، وهي أن “ما يحدث هو إبادة جماعية”.

22حزيران

طلب العراق من الفاتيكان دعمه لإدراج الموقع الأثري لمدينة أور على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

ووقع قحطان الجبوري، مبعوث الرئيس العراقي مذكرة تفاهم بشأن المصالحة الوطنية، مع جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية في روما، حاثا فيها الفاتيكان دعم بغداد لادراج أور (مسقط رأس النبي إبراهيم)، وهي أول وجهة حج مسيحية ، بمواقع التراث العالمي لليونسكو.

3تموز

ادى انفجار سيارة مفخخة في سوق تجاري وسط الكرادة ببغداد مساء السبت الى استشهاد اكثر من ثمانين شخصا وجرح مئتين اخرين من ضمنهم استشهاد الشاب المسيحي فريد بهنام.

وذكرت وكالات الانباء المحلية والأجنبية أن الانفجار وقع في وقت تزاحم المواطنين في الاسواق للتبضع استعدادا لاقتراب عيد الفطر عند المسلمين مما اسفر عن وقوع اعداد كثيرة من الضحايا المدنيين، فضلا عن اضرار جسيمة في المحال التجارية والممتلكات.

13تموز

اكدت تقارير صحفية عزم اللجنة الاولمبية العراقية بتشكيل لجنة من اجل معاينة الاضرار التي لحقت بقبر شيخ المدربين (عموبابا) مضيفة بان اللجنة برئاسة المدير التنفيذي جزائر السهلاني وعضوين من الأكاديمية الأولمبية والدائرة وستكون مهمة اللجنة تقديم كشف بجميع الاضرار التي لحقت بقبر الرياضي الرائد من اجل تاهيله والاهتمام به .. ونقلت التقارير الصحفية تصريحا على لسان رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي يؤكد من خلاله الاعتناء برموز الرياضة العراقية بما يتوفر لدينا من امكانيات وهي ليست منّة من أحد أن نرعى ونهتم بشخوص كروية لها أثرها الكبير في مسيرة الكرة العراقية كيف لا وعمو بابا الذي استطاع أن يدخل الى قلوب جميع أبناء الشعب العراقي والذي افنى عمره خدمة لكرة القدم العراقية.وكانت قناة الشرقية وعبر برنامج رياضي بعنوان (الشوط الثالث) قد عرضت مناشدة لشقيقة (عموبابا) تطالب فيه الاهتمام بقبر الراحل ..تجدر الاشارة الى المدرب عموبابا تمكن من تحقيق انجازات مؤثرة للكرة العراقية من خلال قيادته لاعبا ومدربا للمنتخبات الوطنية.