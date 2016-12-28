– December 28, 2016

الحديثي: 2016 نموذج للعمل الحكومي من الجانب العسكري والأمني والإقتصادي

تحرير 70 بالمئة من إجمالي المناطق التي إحتلها تنظيم داعش في سنة واحدة

قادمون يا نينوى ولبيك يارسول الله الأولى والثانية والفلوجة أبرز إنتصارات القوات المشتركة على الإرهاب بالعراق

بغداد – محمد الصالحي

عدت الحكومة عام 2016 انموذجا من حيث الانجاز العسكري والامني بعد تحرير نحو 70 بالمئة من المساحات التي احتلها تنظيم داعش عام 2014 فضلا عن اعادة اعمار المناطق المحررة والسيطرة على الازمة الاقتصادية لديمومة المعارك ضد الارهاب، مشيرة الى ان العام المقبل سيخصص للاعمار ولتطوير القطاع الاقتصادي بعد هزيمة تنظيم داعش بالعراق.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (الحكومة حققت انجازات انموذجية في العام الجاري من الناحية العسكرية والامنية والاقتصادية والمصالحة المجتمعية). واضاف ان (القائد العام للقوات المسلحة حدير العبادي اطلق خلال العام الجاري معارك تحرير الرمادي والفلوجة وجزيرة الخالدية وحديثة ومناطق غربي الانبار فضلا عن معارك تحرير الشرقاط وما تبقى من محافظة صلاح الدين وفتح الطرق الرابطة بين بيجي والانبار).وتابع الحديثي ان (ابرز عملية عكسرية اطلقها العبادي في 17 /10 من هذا العام هي قادمون يانينوى المستمرة لغاية الان والتي حققت نسب تحرير تجاوزت 60 بالمئة من مساحة نينوى حيث تم تحرير ناحية الشورة والقيارة وبرطلة وقضاء تلكيف واجزاء واسعة من قضاء تلعفر فضلا عن نجاحها في قطع الامداد عن تنظيم داعش بين الموصل وسوريا). مشيرا الى ان (تلك العمليات اسفرت عن تحرير اكثر من 70 بالمئة من المناطق التي احتلتها داعش خلال عام 2014 من الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى).

انطلاق عمليات التحرير

وفي 9/1/ 2016 اعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تحرير منطقة الملعب جنوبي الرمادي بالكامل ورفع العلم العراقي فوق أحد مبانيه، وهو اخر معاقل تنظيم داعش في الرمادي مركز محافظة الانبار. حيث قال قائد العمليات الخاصة الثالثة التابع لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي إن (قوات جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة محافظة الأنبار تمكنت من تحرير منطقة الملعب جنوبي مدينة الرمادي بالكامل). مؤكدا أنه (تم رفع العلم العراقي فوق أحد المباني العالية بالمنطقة). وشرعت القوات الامنية باعادة تأهيل الجسور المدمرة وازالة العبوات الناسفة تمهيدا لعودة الاسر النازحة اكملت استعدادها لتحرير اهم الاقضية حيث اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بتاريخ 23/05/2016 عن انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة وقال العبادي في خطابه (على بركة الله وبعونه وبالاتكال على الله نبدأ عملية تحرير الفلوجة ..وما النصر الا من عند الله). وأضاف (نعلن لأبناء شعبنا العزيز ان علم العراق سيرتفع عاليا فوق ارض الفلوجة).وتابع (لقد دقت ساعة تحرير الفلوجة. واقتربت لحظة الانتصار الكبير وليس امام داعش الا الفرار). وتوعد الإرهابيين الذين يأسرون المدينة بالقول (اليوم سنمزق رايات الغرباء السود الذين اختطفوا هذه المدينة).واكد أهمية حماية المدنيين وقال (هدفنا حماية المواطنين من قمع إرهاب داعش). وأوضح (وجهنا الاوامر للقوات الامنية ان تضع مخارج للمواطنين المدنيين ومن لم يستطع الخروج عليه المكوث في بيوتهم).واكد ان (الانتصار في معركة الفلوجة هي هدية المقاتلين الابطال لأبناء الفلوجة وابناء الانبار ولكل نازح ولكل مهجر ولكل عراقي في كل المحافظات العراقية). ماضيا الى القول (لقد عقدنا العزم على تحقيق الانتصار واتفقت كلمة العراقيين على التوحد من اجل تحقيق هذا الانتصار). وبمجرد مرور شهر واحد من انطلاق تلك العمليات اعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بتاريخ، 26 /6،/2016 يوم الأحد، انتهاء العمليات العسكرية في المدينة بالكامل. وقال الفريق الساعدي في تصريح ان (عملية تحرير الفلوجة انتهت بتحرير حي الجولان).وأضاف ان (العملية اسفرت عن مقتل 1800 ارهابي خلال عملية تحرير المدينة). وبذات اليوم اعلنت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة السيطرة على جسر العمارات السكنية وشمال الجولان بالكامل، واستعادة مدينة الالعاب والسوق الداخلي في الفلوجة القديمة، فيما حررت قوات الشرطة الاتحادية ضفة نهر الفرات والجسر الحديدي في المدينة. ولم تبرد فوهات البنادق من معارك الفلوجة الا واطلقت عمليات تحرير جزيرة الخالدية بتاريخ 30/07/2016 السبت حيث اعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الانبار انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق شرق الرمادي من تنظيم داعش وتشمل تحرير جزيرة الخالدية والبوبالي والبوعبيد، وبمشاركة الشرطة المحلية والحشد العشائري للمحافظة مؤكدةً وصول قطعات من الشرطة الاتحادية والجيش للمشاركة في المعركة. وخلال حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بتاريخ الثلاثاء 20/9/2016 أعلن العبادي عن انطلاق عمليات تحرير قضاء الشرقاط وجزيرتي الرمادي وهيت. ولم تطل معارك تحرير الشرقاط سوى بضعة ايام لتعلن العمليات المشتركة تحرير الشرقاط وجزيرتي الرمادي وهيت بالكامل من قبضة تنظيم داعش. وبتاريخ / 25/8/ 2016 احرزت القوات الامنية اول انتصار لها في محافظة نينوى وتمكنت من تحرير ناحية القيارة وقاعدة القيارة الستراتجية التي اتخذت فيما بعد مقرا لعمليات قادمون يانينوى . واخيرا اعلن العبادي انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش حيث قال العبادي في كلمة ألقاها عبر شاشات التلفاز في الساعات الأولى من صباح الاثنين 17 تشرين الأول، من داخل مقر العمليات المشتركة برفقة عدد من القادة العسكريين(يا أبناء شعب العراق العزيز يا أبناء نينوى الأحبة لقد دقت ساعة التحرير واقتربت لحظة الانتصار الكبير، بإرادة وعزيمة وسواعد العراقيين وبالاتكال على الله العزيز القدير أعلن اليوم انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى، قريبا جدا سنكون بينكم لنرفع راية العراق وسط الموصل الحدباء وفي كل مدينة وقرية). وأضاف العبادي (أنه كانت هناك محاولات خلال الأيام الماضية لمنع انطلاق عملية تحرير الموصل لكن تم إفشالها كما تم إفشال محاولة عرقلة تحرير مدينة الفلوجة متعهدا بأن يكون عام 2016 عام الخلاص من الإرهاب ومن تنظيم داعش). وقال عضو مجلس محافظة الانبار يحيى المحمدي لـ (الزمان) امس ان (ما تم تحريره لغاية الان تجاوز الـ 85 بالئمة من اجمالي مساحة المحافظة بالاضافة الى عودة نحو80 بالمئة من العوائل النازحة). واضاف ان العام الحالي يعد من اهم الاعوام بتاريخ المحافظة حيث تمكنت القوات الامنية من اعادة السيطرة على اهم الاقضية والنواحي والعمل على استقرار الوضع الامني). مشيرا الى ان (العام المقبل سيكون بمثابة نقطة تحول نحو الاعمار واعادة ما تبقى من العوائل النازحة الى مناطقها).

اعادة الاعمار والنازحين الى مدنهم المحررة

وذكر الحديثي لـ(الزمان) امس ان (العام الحالي شهد عودة مئات الآلاف من النازحين الى محافظاتها المحررة حيث شهدت محافظتا ديالى وصلاح الدين عودة معظم الاسر النازحة اليها وفي الانبار كذلك فيما تم استقبال نحو مئة الف شخص في مخيمات الموصل وتم توفير معظم الاحتياجات لهم). واضاف ان (الحكومة نفذت خطة محكمة لمنع خروج الاهالي بالتزامن مع عمليات التحرير وكانت النتائج ايجابية في الشرقاط وكذلك احياء الساحل الايسر من الموصل ومناطق الشورة والقيارة وبرطلة التي عادت اليها الحياة مجددا). وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء ان (القوات الامنية نجحت في كسب ثقة المواطن في جميع المناطق فضلا عن شروع القوات الامنية في اعادة اعمار وتأهيل المناطق المحررة وهذا انجاز بارز يحسب للقيادة العسكرية الميدانية).مشيرا الى ان (القوات نجحت في اجلاء وانقاذ مئات الالاف من المواطنين بعد ان اتخذتهم داعش الارهابية دروعا بشرية لمنع تقدم القوات الامنية). وبشان الامني اكد الحديثي ان (الوضع الامني تحسن كثيرا في العاصمة بغداد والمحافظات المتبقية حيث تمكنت القوات الامنية من احباط العشرات من العمليات الارهابية في معظم ارجاء العراق). واضاف ان (العبادي نجح في وضع ستراتيجية امنية شاملة لمحافظة ديالى لمنع تدهور الوضع الامني بعد الخروقات الارهابية والتي ادت تداعيتها الى استشهاد العشرات). وتابع ان (القوات الامنية القت القبض على المئات من الارهابيين قبل تنفيذ هجماتهم الارهابية فضلا عن تفعيل الدور الاستخباري).

تحويل مسار تقدم القوات المشتركة في الموصل

وقال عضو المجلس عبد الستار الحبو لـ(الزمان) امس ان (القوات الامنية ستغير محاور القتال في الاحياء الجنوبية وفي المحور الشمالي لتحويل مسار المعارك وتشتيت الدفاع بشكل متعرج تفاديا لهجمات داعش والعبوات الناسفة المزروعة على الطرق الرئيسة).واضاف الحبو ان (نهاية العام الجاري سيشهد تحرير 50 بالمئة من اجمالي مساحة الموصل فيما تسيطر القوات المشتركة حاليا على نحو 43 بالمئة من المساحة).مشيرا الى ان (معارك تحرير الموصل تجري وفق جميع الخطط ولاصحة لوجود تلكؤ في تقدم القوات الامنية مطلقا).وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان مسرور أسود في تصريح امس ان (800 ألف نازح عاد الى مناطق الانبار وصلاح الدين وديالى). لافتا الى (تراجع عدد النازحين الى 2.6 مليون نازح من 3.5 مليون). وأشار الى ان (اكثر المناطق التي عاد اليها السكان هي صلاح الدين بواقع 85 بالمئة ثم ديالى وأخيرا الفلوجة وأكد تراجع أعداد الراغبين بالعودة الى الرمادي نظراً للدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية).رجح مجلس محافظة نينوى تحرير نحو 50 بالمئة من اجمالي مساحة الموصل مع حلول نهاية العام الجاري ومن المتوقع تغيير اتجاهات تقدم القطعات العسكرية في محاور القتال بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي الاسبوع الماضي عن تغيير خطط تحرير الموصل ومراجعتها بشكل شامل. الى ذلك قال رئيس لجنة المرحلين والمهجرين رعد الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية تقوم بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين الذين لم يغادورا منازلهم في المناطق المحررة). واضاف ان (ما ينقص النازحين حتى الان هو تقصير وزارة الصحة في ارسال اطباء وكوادر طبية دائمية الى تلك المخيمات). واوضح الدهلكي ان (عدد النازحي تجاوز الـ 118 الف مواطن متوزعين على مخيمات حسن شامي والقيارة والجدعة).