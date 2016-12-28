– December 28, 2016

الداخلية: التوصّل إلى خيوط تقود لهوية خاطفي شوقي

بغداد – الزمان

نظم موظفو وزارة الثقافة وعضوات لجنة المرأة في الوزارة وقفة تضامنية امام مقر الوزارة صباح امس تنديدا بإختطاف الاعلامية افراح شوقي. وطالب المحتجون القوات الامنية بالاسراع في توفير الامن لعائلتها والعثور عليها والاقتصاص من الفاعلين. وشوقي هي مسؤولة شعبة الاعلام في دائرة الفنون التشكيلية ورئيسة لجنة المرأة في الوزارة . وافاد بيان للوزارة تلقته(الزمان) امس بإجراء وزير الثقافة فرياد رواندزي اتصالا هاتفياً مع وزير الداخلية وكالة عقيل الخزعلي لـ(طرح الموضوع والاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة للعثور عليها والاقتصاص من الفاعلين، وتأمين الحماية اللازمة لعائلتها، وابلاغه بالتطورات).واستنكر مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح حسن شاكر ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية شفيق المهدي الحادث،وطالبا بـ (عدم التهاون او السكوت لما يحصل لأي موظف من موظفي الدولة). بدوره، استنكر تحالف اصلاحيون عملية الاختطاف وعدّها تهديداً حقيقياً لكل الوسط الاعلامي ، مطالباً بـ (اتخاذ جميع الاجهزة