– December 28, 2016

أجواء الأول من العام الجديد صاحية ومشمسة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تتأثر اجواء العراق بامتداد منخفض جوي قادم من البحر الاحمر ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة غائما جزئيا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة . واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تاثير اجواء العراق بامتداد منخفض جوي قادم من البحر الاحمر ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة غائما جزئيا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة).واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون16مئوية والصغرى 7 مئوية وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20كيلو مترا ومدى الرؤية من 8-10كيلو مترات).واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في المناطق كافة غائما جزئيا الى غائم فيما يضعف تأثير المنخفض الجوي المذكور لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط ليكون طقس يوم السبت في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا و تنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق).وتابع ان (طقس اليوم الاول من العام الجديد 2017سيكون صحوا مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا مع انخفاض في درجات الحرارة عن اليوم السابق لتاثر اجواء العراق بامتداد مرتفع جوي قادم من تركيا).فيما توقع الباحثون في وحدة التغير المناخي بجامعة إيست أنجليا البريطانية، احتمالية انخفاض حرارة الأرض خلال العام المقبل 2017 عن المستويات القياسية شديدة الحرارة التي دفعت كثير من الدول العام الماضي إلى التوصل إلى اتفاق لمكافحة التغير المناخي.وقال بيان امس أن (شهر تموز من عام 2016سجل الأشد حرارة بين الأشهر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القرن التاسع عشر وأسهمت في ذلك الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبذلك اعد حسب دراسات الانواء الجوية أشد الأعوام حرارة تتجاوز نسبة 99بالمئة ليتقدم على 2015 و2014). واضاف ان (احتمالات تسجيل رقم قياسي جديد في 2017، تقل مع تلاشي تأثير ظاهرة النينيو المناخية التي تغير أنماط المناخ في أنحاء العالم كل عامين إلى 7 أعوام).وتوقعت مراكز الارصاد الجوية ان (شتاء العام الجديد في منطقة الشرق الاوسط والدول العربية حصرا يكون فيها منخفضات جوية باردة جدا وبانتظار نزول قطبي الى المنطقة وعاصفة ثلجية محتملة مع الايام الاولى من السنة الجديدة).واضافت أن (حالة مركبة عنيدة تؤثر على سائر دول بلاد الشام ترافقها هطول امطار وعند تدفق الرياح القطبية تتحول الامطار لثلوج عشوائية اي تتحول لحالة عدم استقرار قطبي وخاصة سوريا ولبنان وشرق الاردن وغرب العراق).واوضحت المراكز ان (احوال جوية غير المستقرة تؤثر على المنطقة العربية ناتجة عن حالة مركبة من عوامل عدة وتتضمن تيارات غربية بحرية دافئة اضافة لتيارات جنوبية مدارية رطبة واخيرا بتيارات شمالية شديدة البرودة).

وتابعت أن (الطقس يمتاز بالبرودة في غالبية المناطق وغائما مع ىهطول امطار رعدية في مختلف المناطق ومع تعمق البرودة الشديدة للمنطقة تتحول الفعالية الجوية لحالة عدم استقرار جوي قطبية بحيث يتحول اي هطول من مطري لثلجي بغض النظر عن الارتفاعات وبشكل عشـــوائي شريطة ان توجد السحب الماطرة).

وفي دهوك شهد مركز كاني ماس التابع للمحافظة موجة ثلجية استمرت لساعات عدة وحسب مصادر الانواء ان (كثافة الثلوج بلغت 10 سنتمترات).

الى ذلك ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر منطقة مينودشت الواقعة بمحافظة كلستان شمال شرق ايران.وقال مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في بيان امس ان (الهزة وقعت عند الساعة 00:26 20:56 غرينتش من فجر الاربعاء وسجل المركز الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.03 والطول الشرقي 55.76).

واضاف ان (المنطقة شهدت 4 توابع زلزالية بقوة 2.1 و3 و2.8 و3 درجات على مقياس ريختردون وقوع خسائر).