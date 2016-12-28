– December 28, 2016

الروح التي نُعيت لها دنياها – لؤي الشقاقي

تعلقت بأبيها حتى صار جزءً منها ، بل اندمجت روحهما في جسدً واحد بعد ان فارق الحياة فجمع جسدها روحين ، كثيراً ما ضحكوا كثيراً ما لعبوا كثيراً ما كانت تحكي له حتى اصبح صندوقها المغلق تلقي فيه كلما ارادت ان تخفيه عن الناس وكلما اقتنت شيء ثمين تخاف ان يضيع تذهب به سريعا الى ابيها فتلقي بين يديه كل ما عندها ، القت بين يديه امانيها واحلامها بل وحتى مشاعر الحب التي احست بها ، كان هو الأب الحنون والأم الرؤوم والاخ الودود والاخت الكتوم ، كان كل حياتها التي فقدتها بعد موته . مات فماتت معه روحها وبقي لها جسد خاوِ .. دفن فدفنت معه وما بقي منها الا اطلال انسان وحطام بشر لا يمكن اصلاحه او اعادة تأهيله .

جسد بلا روح بلا هدف بلا أمل بلا مستقبل .. حياة افضل منها الموت ، ليست رافضة لقضاء الله بل رافضة لحكم قدر لم يجمع جسدها حين وسد جسد ابيها و واراه الثرى كما جمع روحهما حين كان على قيد الحياة . لكل اجل كتاب ولا راد لقضاء الله ولكن العقل ما يسكته والروح من يسكنها والقلب من يطفئ لهيبه من ؟؟

فكل شيء يذكرها به البيت وجدرانه وارضه واركانه وكل مكان كان يجلجل فيه صوته وقهقهت ودموعه التي كان يكتمها عنها حتى لا يوجع قلبها .. اشتاقت لصوته لأنفاسه ورائحته ، كلما سمعت صوتاً تخيلت ان الباب سيفتح وسيدخل منه حاملاً معه باقة الورد التي تحب معتذراً لها عن غيابه معلل وشارحاً وموضحاً، الموت يخطف كل من نحب انه القدر فكيف ننجو من الاقدار رباهُ ..

لم يكن يقصد ان يجعلها تتعلق به لهذه الدرجة حتى اذا مات ماتت معه ولكنه احبها وجمع في حبها حب البنت والولد والزوجة والاخ والاخت والأم ..

كانت تذهب الى قبره فتجلس عنده حتى يغشاها النوم او كما كانت تتمنى ان يكون الموت هو من يغشاها ، تجلس عند قبره تناجيه وتحاوره وتسمعه تقسم انها تسمعه حين تسأله عن شيء فكأن روحه ردت اليه فيقوم ويجيبها ويرشدها سواء السبيل ، تحس ان روحه ترفرف حولها تحتويها و تحتضنها كما كان يحتضنها كلما ألم بها مرض او احست بالبرد او نزلت بها قارعة .. فأي قارعة اكبر من فقدك يا أبي فمن سيحتضنني الأن بعدك ؟؟؟

كانت كل دنياه كما كان كل دنياها

فكيف تنسى من ليس ينساها

كلما اغمضت جفننا تراءى لها

وأذ تنم .. في الاحلام حياها

أذ نظرت في المرآة ترقبه

فقد بقي من محياه في محياها

اه من الموت لم يترك لنا عينناً

ألا ودماً بدل الدمع ابكاها

اه من الساعات حين الحزن كم تبطئ

و في فرحي كاللحظات القاها

كل شيء يذكرني به ولست انساه

حتى تسل الروح من ثناياها

فيوم نُعيت الي دنياي قد ماتت

وروحي قد نُعيت لها دنياها

اهداء الى من فقدت روحها و لا زالت تتنفس