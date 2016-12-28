– December 28, 2016

الوحدة الوطنية بين الجد والهزل – احمد ابو ماجن

إن كل مايمكن وصفه حسب منطق العقل وتبيان ما وارءه من اهداف فما علينا الا ان نشرع في بحر المعرفة وايجاد حيثياته في أعماق ما ألفه المفكرون والفلاسفة عبر مراحل بزوغه شيئا فشيئاً ، ومن هنا نبدأ في ايضاح (مصطلح الوحدة الوطنية) ، يتألف مصطلح او مفهوم الوحدة الوطنية من عنصري الوحدة والوطنية ، وأن اندماج هذين العنصرين يشكل هذا المفهوم، فالوحدة تعنى تجميع الأشياء المتفرقة في كل واحد مطرد ، أما مفهوم الوطنية فقد اختلف فيه الباحثون ، فبحسب رأى البعض أن الوطنية هي انتماء الإنسان إلى دولة معينة، يحمل جنسيتها ويدين بالولاء إليها، على اساس أن الدولة ما هي سوى جماعة من الناس تستقر في إقليم محدد وتخضع لحكومة منظمة ، ويرى البعض الآخر من الباحثين أن الوحدة بمفهوم الفكر السياسي المعاصر هي اتحادا اختيارياً بين المجموعات التي تدرك أن وحدتها تكسبها نمواً زائداً ، وميزات اقتصادية وسياسية ، تعزز مكانتها العالمية. كما رأى آخرين أن مفهوم الوطنية استمد من مفهوم كلمة الوطن الذي هو عامل دائم وأساسي للوحدة الوطنية ، ومنها كانت كلمة وطني ، وهى ما يوصف بها كل شخص يقيم في الوطن كتعبير عن انتمائه لمجتمعه وتفانيه في خدمته والإخلاص له ، والأساس في الوحدة الوطنية هو الإنسان الذي يعيش في الوطن ، والذي ارتبط به تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً ، وكان اختياره لهذا الوطن عن طيب خاطر ، لكن يرى آخرون أنها تعنى حب الوطن بسبب طول الانتماء إليه، وأنها تختلف عن القومية بما تعنيه من حب للأمة بسبب ترابط أفرادها ببعضهم البعض ، بسبب الاعتقاد ، أو وحدة الأصل ، أو الاشتراك بالغة والتاريخ والتماثل في ذكريات الماضي ، لكن هناك توافق بين الوطنية والقومية على اعتبار أن حب الوطن يتضمن حب الأرض والوطن ، وأن الوطنية تنطبق على القومية بشرط أن يكون الوطن هو مجموع الأراضي التي تعيش عليها الأمة وتدير سياستها الدولة ، ومثال عليها انطباق الوطنية العربية على القومية العربية، إضافة إلى انطباق القومية الألمانية على الوطنية الألمانية في كل من جزءي ألمانيا (الشرقية، والغربية) خلال عقود الحرب الباردة ، ورغم ذلك قامت بينهما علاقات دبلوماسية دولية جيدة ، كما لو كانتا دولتين مختلفتين تماماً ويرى البعض أن الوطنية تختلف عن القومية ، على اساس أن الوطنية هي العاطفة التي تميز ولاء الإنسان لبلده أو قبليته أو شعبه سواء أكان ذلك في العصور القديمة أم الحديثة ، وأن الولاء يأتي من خلال الاتصال بالعوامل الطبيعية والاجتماعية ، وهى لا تقتصر على جماعة دون أخرى، وهى تنظر بشكل دائم للماضي ، أما القومية فهي تعنى الخطة الدائمة نحو مستقبل الأمة ، وأنها تقتصر على مجموعة من الناس لهم كيان الأمة ، فقد تقوم في ظل القومية الواحدة أكثر من دولة لكل منها استقلاليتها ، وفى هذه الحالة يصبح لكل منها وطنيتها الخاصة بها ، بينما القومية تضم كل الدول المتفرقة وتدفعها جميعاً إلى الارتباط برباط عام ، وشامل مستمد من مفهومها ، وعلى ذلك تجمع القومية عدداً من الوطنيات ، ولكن تظل الوطنيات قائمة ولا تنصهر بشكل كلي فيها ، ومثال على ذلك وطنيات الدول العربية ولهذا فأننا نلاحظ مما سبق أن الوطنية تعني بمفهومها هي: شعور عاطفي بالحب للبلد أو الإقليم الذي يعيش عليه الفرد ، أما القومية فتختلف عنها في أنها : تتقيد بالحب للأمة التي ينتمي إليها الفرد بغض النظر عن الإقليم الذي تعيش فيه هذه الأمة، لأنها لا ترتبط بوجود الإقليم

ومما نلاحظه أيضا هو اختلف تعريف الوحدة الوطنية عبر التاريخ ، كما اختلف بين الباحثين المحدثين ، نتيجة لاختلاف الثقافات والبيئة الخارجية الدولية، فقد رأى ميكافيلى أن مفهوم الوحدة الوطنية هو : ارتقاء الحاكم في الدولة إلى درجة القداسة، لأنه محور الوحدة الوطنية في الدولة، وإذعان المحكومين لهذا الحاكم وخشيته من ضرورات هذه الوحدة، لأن الأخذ بآرائهم سيؤدى إلى الفوضى والاضطراب ، لأنهم لا يمكن أن يكونوا طيبين إلا إذا اضطروا لذلك ، ولا تختلف الوحدة الوطنية عن الوحدة القومية في ذلك ابدا ويرى المفكر (توماس هوبز) أن معنى الوحدة الوطنية : هي سيطرة الدولة وزيادة مقوماتها من خلال الحكم المطلق الذي سيسهم في إضعاف المناوئين لها أو المنافسين لها ، كما يجب على الدولة غرس صفات الولاء وحب الوطن عند الأفراد عن طريق برامج التعليم والتدريب والتوجيه السياسي. أما عند (جان جاك روسو) فالوحدة الوطنية تعني : هي قيام عقد اجتماعي بين الشعب والنظام السياسي القائم ، بحيث يتوحد الشعب في وحدة قومية مصيرية ، وفى إطار من مسؤولية مشتركة يطيع فيها الفرد الحكومة ، التي هي نظام اجتماعي ارتضاه عن طواعية واختيار ، والربط بين السيادة في توحيد الشعب وقيمه ، والتعبير عن إرادته المندمجة في الإدارة العامة ، التي هي محصلة إرادات الأفراد ، والتي تختلف في مجموعها عن الإرادات الفردية على اعتبار أنها ليست تعبيراً عن شيء عفوي طارئ ، وإنما هي تعبير عن الوطنية التي تستند إلى القيم والمثاليات ، وتقترن هذه الوحدة بالديمقراطية من خلال حكومة ديمقراطية يستطيع الشعب في ظلها أن يجتمع ، وأن يتمكن كل مواطن من التعرف على غيره من المواطنين.والوحدة الوطنية عند الفيلسوف (هيجل) هي طاعة القانون في إطار الحرية الممنوحة منه على أن يتوافق القانون مع منطق العدل الذي هو منطق التاريخ ، وقد فسر هيجل هذا التعريف من خلال فلسفته التي رمى فيها إلى تمجيد القومية الألمانية ، وتأكيده أن رسالة الشعب الألماني تجاه العالم هي رسالة مقدسة ، وقد كان لهذه الفلسفة دوراً كبيراً في قيام حركة وحدة ألمانيا ، التي تحققت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. وعند (ايرنست رينان) الوحدة الوطنية هي الاشتراك في تراث ثمين من الذكريات الماضية مع الرغبة في العيش المشترك والحفاظ على التراث المعنوي المشترك والسعي لزيادة قيمة ذلك التراث ، وعلى أساس هذا التعريف نرى أن الوحدة الوطنية تتمثل في أمرين : الأول يتعلق بالماضي، والآخر يتعلق بالحاضر، أي أنها قيم روحية وأخلاقية قبل كل شيء، لأن الوحدة الوطنية تظهر في الأمة التي تشترك في أمجاد الماضي من ناحية ، ورغبات الحاضر ، وآمال المستقبل من ناحية أخرى ، كما أن الآلام المشتركة تربط وتوحد الأفراد أكثر مما توحدهم الأفراح المشتركة.اما الوحدة الوطنية عند (ماركس) تعني : هي القضاء على الصراع والانقسام بين الأفراد في المجتمع، من خلال القضاء التام على الملكية الخاصة التي كانت السبب في صراعات الماضي ، لأن وجود تفاوت طبقي اقتصادي في المجتمع هو السبب في ذلك الصراع وتلك الانقسامات ، ويتحقق القضاء على الملكية الخاصة والتفاوت الطبقي الاقتصادي من خلال سيطرة البروليتاريا على مقاليد الحكم في الدولة ، وتحويل الإنتاج إلى الملكية العامة للمجتمع ، وتفسير حالة الصراع والانقسام بنظره ، أن تقسيم العمل قد أنتج الطبقات الاجتماعية التي يقوم التمايز بينها على أساس التخصص في العمل والإنتاج ، ويقع التناقض الأساسي بين طبقتين ، تسعى كلا منهما للسيطرة على المجتمع وتسخيره لحاجتها ، ولكن اتساع الهوة بينهما في النهاية سيؤدى إلى الصدام الحتمي والمصيري أي بين الطبقة التي تملك قوة العمل وبين الطبقة التي تسيطر وتتحكم في هذه القوة. ويرى (لينين) أن الوحدة الوطنية هي تحقيق المساواة التامة في الحقوق بين الأمم، وحق الأمم في تقرير مصيرها، واتحاد عمال جميع الأمم كلهم هو البرنامج القومي للعمال والفلاحين والمثقفين الأمميين، وعلى هذا الأساس تتحقق الوحدة الأممية.أما (ستالين) فله تعريفان للوحدة الوطنية : أما تعريفه الأول فهو يرى أن اشتراك الأفراد في اللغة والأرض والحياة الاقتصادية أو في التكوين النفسي الذي يتجلى في الخصائص التي تصف الثقافة القومية ، ويكون ذلك الاشتراك من خلال استقرار الأفراد تاريخياً على أرض محددة ، أما تعريفه الثاني فهو يرى أنّ إلغاء جميع الإمتيازات القومية لأفراد الدولة من خلال قانون يسرى على جميع أنحاء الدولة، ويمنع كل تقييد على حقوق الأقليات مهما كان أصلها أو دينها سيحقق ذلك الوحدة الوطنية.وقد رأى (لوك) أن الوحدة الوطنية : هي قيام سلطة عامة يقبل بها جميع أفراد الشعب وفق إيراداتهم الحرة ، فتكون السيادة للشعب، ويجب أن ياتى الحكام من الشعب، وأن تتطابق مصالحهم وإيراداتهم مع مصالح وإيرادات الشعب.والوحدة الوطنية عند (انجلز) تعني : هي نوع من التكامل التفاعلي المستمد من علاقات التأثير والتأثر المتبادل بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها ، وبين الجماعات بعضها مع البعض الآخر ، والمستمد من كل ما من شأنه أن يزيد من تماسك الأفراد والجماعات ويدعم تضمانهم الداخلي.وعند (بلاك) الوحدة الوطنية تعني : هي البوتقة التي انصهرت فيها القوميات والجماعات الثقافية ذات اللغات المتعددة والأديان المختلفة. كما عرفها عدداً من الباحثين العرب ، لكن اختلفت تعريفاتهم حولها أيضاً.، بسبب اختلاف ثقافاتهم وتأثر المعاصرين منهم بالمدارس الفكرية الغربية ، واختلاف أيديولوجياتهم السياسية ، وأوضاع الدول العربية التي نشأوا فيها، فقد رأى أبو حامد الغزالي أن الوحدة الوطنية تتحقق من خلال الحاكم (الإمام) ؛ لأنه هو أساس وحدة الأمة ، وأنه محور اتفاق الإدارات المتناقضة ، والشهوات المتباينة المتنافرة من خلال جمعه لها حول رأى واحد، بسبب مهابته وشدته وتأييد الأمة له من خلال تعاقد سياسي بينهم وبينه على شرط أن يقوم هذا التعاقد على الرضي لا على الإكراه ، وهذا سيؤدى إلى القضاء على التشتت والتضامن في الجماعة من أجل اعلاء شأن الوطن.ومن جهة اخرى يرى احد الباحثين أن الوحدة الوطنية هي وجود نوع من الاتفاق والوفاق على ثقافة وطنية مشتركة وإطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين النظام السياسي وأعضاء الجماعة الوطنية من جانب، وبين الجماعات الإثنية المختلفة (بعضها عن بعض) من جانب آخر، بحيث يتحقق التفاعل والتلاحم بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية (عموم سكان دولة)، بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية المختلفة (بين أغلبية وأقليات ) أو خليفاتهم الثقافية السياسية الفرعية أو انتمائهم الإقليمية أو القبلية

نلاحظ مما سبق أن هذه الدراسة قد أوضحت اختلاف مفهوم الوحدة الوطنية في الدولة بين المنظرين والقادة السياسيين ، بسبب اختلاف أيديولوجيات وثقافات وبيئات كل هؤلاء عن بعضهم بعضاً ، لكن اتفقوا جميعاً على أن الوحدة الوطنية ، هي انصهار جميع أبناء الشعب في بوتقة واحدة وكيان واحد ، وعدم وجود أي صراع فيما بينهم، بحيث يؤمن الجميع أنهم أبناء وطن واحد ، إلا أن وسيلة تحقيق ذلك قد اختلف معظم الباحثين حولها ، فبعضهم رأى أن اللغة هي مصدر الوحدة الوطنية ، وبعضهم الآخر رأى أن إيمان الشعب بالحاكم وطاعته هي أساس هذه الوحدة ، وبعضهم رأى أن الإرادة الحرة للأفراد هي التي تصنع الوحدة الوطنية ، وآخرون رؤوا أن إنهاء الصراع الطبقي في المجتمع هو السبيل إليها ، وعلى هذا فان للوحدة الوطنية هدف واحد لكن وسائلها قد اختلفت باختلاف الباحثين نتيجة اختلاف أوضاعهم عن بعضهم البعض.

أما اليوم فأن الوطنية فقدت معناها، وفارقت..ما هو سائد في واقعنا، ذلك لأنها تشترط الحرية والعدل والمساواة لكل من ينتمي إلى أرض الوطن بصرف النظر عن أي تمايز يتعلق بالدين أو المذهب أو العرق…إلخ، لكننا ونحن نسير في الطريق المعاكس، رأينا أن الأخوة في مجتمعاتنا تقلٌصت من الأخوة في الله والوطن، إلى الأخوة في الدين، ثم تقلٌصت مرة أخرى لتصبح مقتصرة على المذهب ، ومرفوضة خارج حدوده. وأصبحت كل طائفة تسعى إلى إمتلاك السلطة، والهيمنة على الموارد، وإقصاء الآخرين بمختلف الذرائع والحجج، مما أدى إلى إندلاع حروب أهلية ومجازر بشرية في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين. فإذا كانت الطوائف والمذاهب لا تعترف بمفاهيم الوطنية في علاقاتها فيما بينها، وهي تنتمي إلى دين واحد !! فكيف بها مع الآخرين من أبناء الوطن ؟!

وقد ترتب على غياب المفاهيم الوطنية ، سيادة أفكار ظلامية ، وإرتفاع منابر الجهل ، وعلو لغة الدجل،فاختفت شعارات التضحية في سبيل الوطن ، والسعي لبناء الوطن ومجده ، وانزل رموز الوطن ليرفع محلهم رموز الطائفة، وشوٌه تاريخ الوطن لصالح تاريخ مزور للطائفة. إن إفتقار ثقافتنا للمفاهيم الوطنية ، معناه أننا في قاع التخلف والإنحطاط ، وأننا ما زلنا نعيش داخل قمقم الماضي وعفونته ، ولم نخرج منه بعد! ولهذا..فإننا في عزلة وإنقراض ولهذا فقد غاب عن المواطن البسيط مفهوم الوطنية بمعناه الحقيقي وبقي عنده المعنى الاعتباري البسيط وربما اصبح هذا المفهوم مجرد كلمة تتناوب بين لسان وأخر دون عمل يشير الى مصداقية النفس القائلة بها او الداعية اليها ..فالبعض من الناس ومن رجال الدين يرون ان الدين اولى من الوطنية ، وهو الحاكم عليها ، وان الدين هو مايريده الله من الناس لا الوطنية ولا غيرها ، وهذا القول ادخل فيه اسم الله تعالى قسرا لاضفاء الشرعية والقدسية على المراد ? ليتسنم قول رجال الدين وفقههم ومرادهم فوق كل القوانين والاعتبارات والمصالح والحقيقة ان الوطنية بما هي من مصالح الناس لا تتعارض مع تعاليم الاديان كافة ومع ارادة الله سبحانه في خلقه ومرضاته ، بل تتطابق تماما مع مصالح الناس ومقدراتهم ومآربهم لكن المتقولون بالدين وجود من رفض الوطنية تجارة مربحة لاستلهام العقول وخداعها بالشرائع الموضوعة حسب الاهواء والإدعاء ، فضلا عن غياب العقل والتدبير لدى الناس فهم ينادون بالوطنية وبنفس الوقت يسعون لخراب الوطن بطريقة واخرى كما نشاهد يوميا من خلال رمي النفايات في الطرقات والتخريب المتعمد والفساد والرشوة والواسطات وغيرها من امور لايمكن إحصائها هنا والكل على علم بها….

فمن ينادي بالوطنية ليس عليه الا ان يذود من اجل الوطن بكل ما أوتي من قوة ، ورفض كل التوجهات الساعية لخراب الوطن من قريب كانت او من بعيد ، والعمل على اعمار البلد ابتداء من رمي النفايات في الاماكن المخصصة وانتهاء برمي رؤوس الفساد والخراب التي تربعت بسياستها الكهنوتية المستوردة ، وعاثت في الوطن فسادا وخرابا وتراجعا ، بل وانحطاطا على كافة الصعد ومانحن الا شواهد المآساة.