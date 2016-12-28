– December 28, 2016

تعددت الأسباب والفساد واحد – سامي الزبيدي

الفساد هذه الآفة التي ضربت كل مفاصل الدولة العراقية بوزاراتها ومؤسساتها ودوائرها ووصلت الى المؤسسة العسكرية والأمنية حتى أصبح العراق في طليعة دول العالم في الفساد المالي والإداري والمشكلة إن كل المسؤولين الحكوميين وكل السياسيين بدءاً من رئيس الوزراء وغيره يعترفون بوجود فساد كبير في أجهزة الدولة ويقرون بوجود حيتان فساد كبيرة منهم سياسيون ومسؤولون كبار لكن لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية ولا هيئات النزاهة البرلمانية أو المستقلة اتخذت خطوات جادة لمحاربة الفساد ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي أضرت بالوطن وبالشعب العراقي كثيراً بعد أن سُرقت أموال الشعب وموازنات الدولة الانفجارية ونهبت ثروات الوطن ولم تسلم حتى عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق من السرقة وأشكال الفساد كثيرة ومتعددة منها المشاريع الوهمية التي تنفذ على الورق فقط وتُسرق أموالها من قبل الأحزاب المتنفذة وعقود صفقات الفساد لشراء الأسلحة القديمة والمتهالكة بأثمان الأسلحة الحديثة وصفقات الفساد الكبرى في استيراد أجهزة السونار والمعدات والتجهيزات العسكرية للجيش والقوات الأمنية ووصل الفساد حتى الى قوت الشعب عبر صفقات وهمية لشراء مفردات البطاقة التموينية وسرقة الأموال المخصصة لشراء الأغذية أو استيراد المواد الغذائية الفاسدة كالرز والشاي الفاسدين وغيرها من المواد المنتهية الصلاحية وهناك فساد من نوع آخر وهو عبارة عن العمولات التي تأخذها الأحزاب من كل مشروع ومن كل صفقة تنفذها وزارات تابعة لهذه الأحزاب والفساد الكبير في عمليات سرقة النفط من موانئ البصرة أو عبر المنافذ الحدودية التي تقوم بها مافيات تابعة لأحزاب متنفذة أما سرقة عقارات الدولة والقصور الرئاسية وعقارات أركان النظام السابق من قبل سياسيين كبار ومسؤولين حكوميين وتسجيلها بأسمائهم وأسماء أبنائهم أو من خلال تزوير سندات عقارات ومزارع وأراضي أركان النظام السابق أو الاستيلاء عليها بالقوة من قبل السياسيين وأحزابهم فهو فساد ممنهج والتزوير هو أحد أشكال الفساد سواء كان تزوير شهادات المسؤولين أو تزوير سندات الدور والأراضي والصفقات وما يجري في المنافذ الحدودية من عمليات فساد كبرى تقوم بها مافيات تابعة لأحزاب وكتل سياسية يندى لها الجبين حيث تمرر مواد وأغذية مسرطنة أو منتهية الصلاحية وفاسدة لتباع للمواطنين الأبرياء وتكون سبباً العديد من الأمراض السرطانية وأخذ عمولات تفرضها القوى التي تسيطر على المنفذ خارج الضوابط لأن كل منفذ حدودي يخضع لسيطرة حزب أو كتلة ثم إن أكثر من نصف إيرادات هذه المنافذ لاتصل الى الدولة بل تذهب لجيوب الفاسدين الكبار والصغار وما يقال على المنافذ الحدودية يقال على السيطرات.

ومن أخطر عمليات الفساد في الجيش والأجهزة الأمنية هي عملية بيع المناصب العليا ومناصب قادة العمليات والفرق بمبالغ خيالية من قبل مسؤولين وسياسيين كبار وأدت عمليات الفساد هذه خلال الحكومة السابقة الى تولي ضباط غير مهنيين وغير كفوئين والاهم من ذلك غير نزيهين مناصب حساسة فكان هَم هؤلاء جمع الأموال والاستحواذ على العقارات والأراضي وليذهب أمن الوطن وسيادته وأمن المواطنين الى الجحيم وهذا الفساد الخطير تسبب في الهزيمة المذلة لفرق الجيش والشرطة الاتحادية أمام مئات من الدواعش بعد أن تركت مقراتها ومواضعها وأسلحتها ومعداتها وآلياتها التي تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات هدية من القادة الفاسدين الذين اشتروا مناصبهم بالدولار من سياسيين كبار فكانت النكسة في الموصل ومن ثم في صلاح الدين ديالى وكركوك وبعدها الانبار وما سببته هذه الجريمة من جرائم أخرى لا تقل عنها سوءاً كجريمة سبايكر وسجن بادوش وقتل الايزيديين وسبي نسائهم وقتل المسيحيين ونزوح ملايين العراقيين عن مدنهم ومنازلهم وما سببته هذه الجريمة من خسائر بشرية ومادية كبيرة للعراق .

وإزاء كل أشكال الفساد تقف الحكومة عاجزة عن محاربته ومحاسبة الفاسدين لان بينهم رؤوساً سياسية كبيرة تربطها مع الحكومة وأجهزتها الرقابية والقضائية علاقات سياسية وعلاقات شراكة لهذا سيبقى العراقيون يسمعون الدعوات المتكررة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين دون أية إجراءات عملية وحقيقية وسيبقى الفساد ينهش جسد الدولة ومؤسساتها ما دامت الطبقة السياسية الحالية تهيمن على مقاليد الأمور في البلاد وما دامت المحاصصة الحزبية والطائفية وتقاسم المناصب والمكاسب بين الأحزاب والكتل السياسية سيدة المشهد السياسي في العراق وما دامت هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية واللجان الرقابية الأخرى مسيسة و تخضع للمحاصصة ومادام الادعاء العام غائباً والقضاء مسيساً .