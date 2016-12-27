سريلانكا:أطول شجرة عيد ميلاد صناعية في العالم

– December 27, 2016

كولمبو – لاهور – رويترز

كشفت السلطات في سريلانكا النقاب مساء امس عن شجرة عيد ميلاد صناعية في العاصمة كولومبو بطول 73 مترا وهو ما قد يجعلها الأطول من نوعها في العالم. وسيكون بإمكان السكان والسائحين الاستمتاع بمشاهدة الشجرة الضخمة لمدة عشرة أيام في متنزه «جالي فيس جرين» وهو أحد أكثر المتنزهات شعبية في العاصمة السريلانكية. وتقدم فريق بناء الشجرة بطلب تقييم لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في مسعى لإدخالها إلى الموسوعة العالمية. واقتضى بناء الشجرة الكثير من الأنابيب الحديدية والشبكات المعدنية والألواح الخشبية تم طلائها باللونين الأخضر والبني كما زُين هيكلها بمئات الآلاف من المصابيح الصغيرة ومخاريط الصنوبر.

فيما قالت الشرطة الباكستانية الثلاثاء إن مشروبا كحوليا ساما محلي الصنع تم إعداده بمناسبة عيد الميلاد قتل 23 شخصا على الأقل معظمهم من الأقلية المسيحية وتسبب في إصابة عشرات آخرين بالتسمم.

وتلقى 45 شخصا على الأقل العلاج من التسمم بعد احتسائهم المشروب الروحي في بلدة توبا تيك سينج بإقليم البنجاب الذي يبعد 315 كيلومترا جنوبي إسلام أباد.

وقال بلال كميانا وهو مسؤول بارز في الشرطة لرويترز إن «صانع وموزع المشروب الكحولي السام كانا أيضا بين الوفيات». وأضاف «حضّر الصانع المشروب في منزله وباعه في أكياس نايلون مقابل 500 روبية (5 دولارات تقريبا) للكيس الواحد.»

وتحدث بين الحين والآخر حالات وفاة بسبب تناول مشروبات كحولية سامة غالبا ما تخمّر في المنازل في باكستان ذات الأغلبية المسلمة وخصوصا خلال فترات الأعياد.

وفي مارس آذار توفي أكثر من 40 شخصا معظمهم من الهندوس بعد احتسائهم مشروبا كحوليا ساما قبل أيام من مهرجان هندوسي يُعرف باسم هولي .

ويشكل المسيحيون حوالي 1.6 بالمئة من سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليونا ويعيش معظمهم في البنجاب.