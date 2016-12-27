وفاة أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور والصين تعدم 55 ألف دجاجة

– December 27, 2016

هونج كونج – بكين -(رويترز) – قالت الحكومة الثلاثاء إن مسنا في هونج كونج توفي يوم عيد الميلاد جراء إصابته بإنفلونزا الطيور في أول إصابة بشرية بهذا الفيروس في المدينة هذا الشتاء.

وقال مركز الحماية الصحية التابع لوزارة الصحة في هونج كونج إن الرجل (75 عاما) الذي شخصت إصابته بسلالة إتش7 إن9 توفي يوم الأحد. وفي الأسبوع الماضي أكدت هونج كونج أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور بعد تشخيص إصابة الرجل الذي سافر في الآونة الأخيرة إلى الصين بفيروس إتش7 إن9. وأمرت كوريا الجنوبية بإعدام المزيد من الدواجن في مطلع الأسبوع لاحتواء تفشي سلالة مختلفة من إنفلونزا الطيور بعد إعدام عشرات ملايين الطيور في الشهر الماضي.

وسجلت إصابة سبعة أشخاص على الأقل في الصين بفيروس إتش7 إن9 هذا الشتاء وتوفي منهم اثنان.

فيما قالت وزارة الزراعة الصينية الثلاثاء إن منطقة شينجيانغ أعدمت أكثر من 55 ألف دجاجة وغيرها من الدواجن في أعقاب تفشي سلالة معدية من أنفلونزا الطيور أصابت 16 ألف طائر. وقالت الوزارة إن تفشي سلالة إتش5 إن6 من الفيروس تأكدت في مدينة ينينج التي يبلغ عدد سكانها 500 ألفا وأعدمت 10716 طائرا.

وهذه رابع موجة تفش? ?للانفلونزا ???بين الدواجن منذ أكتوبر تشرين الأول وبها يتجاوز إجمالي عدد الدواجن التي أعدمت 170 ألف طائر.

ويأتي إعدام الطيور وسط مخاوف من انتشار انفلونزا الطيور في أرجاء آسيا وسط أسوأ انتشار تشهده كوريا الجنوبية وقيام اليابان والهند بقتل أسراب من الطيور بدورهما.

وتحاول كوريا الجنوبية حاليا احتواء تفشي سلالة إتش5 إن6 التي تسببت بعشر حالات وفاة في الصين منذ أبريل نيسان 2014.

وأصيب سبعة أشخاص على الأقل في الصين هذا الشتاء بسلالة إتش7 إن9 من أنفلونزا الطيور وتوفي اثنان منهما. ولزيادة اجراءات المكافحة للمرض سارع مربو الدواجن في الصين إلى تزويد دواجنهم بالمزيد من الفيتامينات والطعوم في الأسابيع الأخيرة. وحظرت بكين استيراد الدواجن من أكثر من 60 دولة وأعلنت أن أي دولة تسجل لديها إصابات لسلالات أنفلونزا الطيور شديدة العدوى ستدرج تلقائيا على تلك اللائحة.

كما خففت السلطات المحلية تجارة الدواجن في عدد من المدن لمنع انتشار المرض.

وتسبب آخر تفش لأنفلونزا الطيور في الصين عام 2013 بمقتل 36 شخصا وتسبب بخسائر أكثر من ستة مليارات دولار في قطاع الزراعة .