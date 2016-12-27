اختراق حساب على تويتر ونشر خبر كاذب بوفاة بريتني سبيرز

– December 27, 2016

نيويورك -(رويترز) – قالت شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت إن حسابها على موقع تويتر اخترق امس الاول ونشرت فيه أخبار كاذبة بأن مغنية البوب الشهيرة بريتني سبيرز قد توفيت. وقالت الشركة التابعة لسوني كورب في بيان مقتضب إنها نجحت في «إصلاح» الوضع. وأضافت سوني «نعتذر لبريتني سبيرز وجمهورها عن أي ارتباك.» ورفضت متحدثة باسم سوني التعليق. ولم يرد متحدث باسم تويتر على رسائل بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وقال آدم ليبر مدير أعمال سبيرز في تصريح لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية إن النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما والفائزة بجائزة جرامي «بخير وعلى ما يرام».

وحذفت التغريدات الكاذبة من حساب سوني بعد فترة وجيزة. وقالت مجلة بيلبورد إن جماعة «أورماين» التي لها أنشطة تسلل إلكتروني أعلنت مسؤوليتها عن اختراق الحساب.