خبراء:فهود الشيتا مهددة بالانقراض

– December 27, 2016

لندن- (رويترز) – أظهر بحث قادته جمعية علوم الحيوان في لندن أن الفهود من نوع شيتا أسرع الحيوانات البرية في العالم مهددة بالانقراض بسبب تقلص موائلها. وتفيد الدراسة التي أجرتها جمعية علوم الحيوان وجمعية الحفاظ على الحياة البرية وجمعية بانثيرا لحماية النمور أنه بعد تراجع أعدادها لم يعد في العالم سوى 7100 فهد من هذا النوع أي ما يعادل تسعة بالمئة من عددها التاريخي. وبسبب هذه الضغوط وجدت الدراسة في زيمبابوي أن أعداد هذه الفهود تراجعت بنسبة 85 بالمئة من 1200 إلى 170 فهدا على أقصى تقدير في 16 عاما فقط. ويطالب الخبراء بتصنيف هذه الفهود بأنها «مهددة بخطر الانقراض» بدلا من «معرضة للخطر» لتحظى بحماية بيئية أكبر.

ويستطيع فهد الشيتا الانطلاق بسرعة 75 ميلا في الساعة وتقول الدراسة إن من الصعب جمع المعلومات عن أوضاع هذه الفهود مما يعني أن أزمتها لا تلقى الاهتمام .

وقالت سارا دورانت التي تقود برنامج حماية فهود الشيتا «تظهر النتائج التي توصلنا لها إن المساحات الكبيرة المطلوبة لحياة الفهود إلى جانب مجموعة معقدة من التهديدات التي تواجهها في الحياة البرية تعني أنها على الأرجح أكثر عرضة للانقراض مماكان يعتقد من قبل.» وقالت الدراسة أن الفهود معرضة لعدة مخاطر منها نقص الفرائس نتيجة للصيد الجائر وفقد الموائل والتهريب .

ويضاف إلى ذلك أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الفهود تعيش خارج المناطق البرية المحمية ولأنها تتحرك على مساحة كبيرة فإنها أكثر عرضة للخطر.