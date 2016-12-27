التلويح بإرسال وزير مصري الى طهران ووفد سعودي يبحث سراً في القاهرة سبل الحل 

– December 27, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ل (الزمان) ان مصر تدرس ارسال وزير مصري من وزراء المجموعة الاقتصادية الى طهران ردا على التقارب السعودى مع اثيوبيا والذى يضر بمصالح مصر الاستراتيجية بحسب المصدر ، فضلا عن استمرار السعودية فى وضع قيود على العمالة المصرية والصادرات المصرية الى السعودية مع استمرار وقف ضخ النفط. واضاف المصدر ان اجهزة سيادية رفضت سفر سامح شكري وزير الخارجية المصري الى ايران حفاظاً على شعرة معاوية مع السعودية وعدم اغضاب الامارات . ولم يستعبد د/حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تشهد العلاقات بين مصر وايران طفرة اذا استمرت سياسة المكايدة بين مصر والسعودية الا أنه دعا البلدين الى ادارة حوار استراتيجي لحل الخلافات بينهما والذى يضرهما معا . ومع تسرب تلك الانباء كشف مصدر امني في القاهرة للزمان ان وفدا سعوياً رفيع المستوى وصل الى القاهرة في زيارة سرية لمصر لاجراء محادثات مع المسئولين فى القاهرة لكيفية تجاوز الخلافات بين البلدين ياتى هذا فى الوقت الذى ثار فيه جدلا واسعا فى البرلمان حول اتفاقية تيران وصنافي والذى سوف يصدر فيها حكم يوم السبت القادم حيث طالب البعض الاخر بضرورة احترام احكام القضاء . من ناحية اخرى شكك د/محمد السعيد ادريس رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز دراست الاهرام في الانباء التى ترددت عن احتمال تحالف بين مصر والعراق خلال المرحلة القادمة نظراً لان العراق لايوجد به قرار موحد ومنقسم الى ثلاثة تكتلات شيعية وسنية وكردية ومعنى اقامة هذا التحالف ان تكون مصر قد تحالفت مع ايران.من ناحية ثانية، اكد مصدر برئاسة الجمهورية للزمان عدم صحة الانباء التى رددتها اثيوبيا بخصوص ايواء المعارضة الاثيوبية ودعمها وان العلاقات مع اثيوبيا جيدة ومصر ترفض التدخل والشئون الداخلية للدول الاخرى وان مايحدث داخل اثيوبيا من اضطرابات قضية داخليةلا شأن لنا بها .

فى الوقت نفسه قال حجارة سوتى الناطقة باسم جبهة تحرير الاورمو فى تصريحات خاصة ان مصر لاتدعم المعارضة الاثيوبية فى القاهرة بل تقوم بترحيل اى لاجئ سياسى يمارس نشاط سياسى واضاف ان اثيوبيا تحاول اتهام اطراف اخرى بدعم المعارضة للتغطية على مشاكلهاالداخلية والقمع الذى تمارسه ضد شعب الاورمو الذى يطالب بحقوقه بعد ان قامت السلطات الاثيوبية بنزعه اراضيه لبناء سد النهضة.