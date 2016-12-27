أول محاكمة في أسطنبول حول محاولة الانقلاب وحبس تركي رفض تقديم الشاي لإردوغان

– December 27, 2016

اسطنبول – توركان اسماعيل

بدأت الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تنظم في اسطنبول ضد اشخاص يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو وكان يهدف الى إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالى ستين شخصا.

ويفترض ان تعقد جلسة المحاكمة الثلاثاء في اكبر قاعة للمحاكمات في تركيا في مبنى يقع مقابل سجن سيليفري على اطراف اسطنبول.

ويواجه 21 من المتهمين ال29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ»محاولة قلب النظام الدستوري» و»محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته».

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل الى 15 عاما بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة».

ويلاحق ثلاثة طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.

ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لامر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الاعلام التركية ان 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحدا متوار عن الانظار. اما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.

فيما اودع مسؤول مقصف صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة السجن، بتهمة «اهانة رئيس الدولة»، وذلك بعد قوله انه يرفض تقديم الشاي لرجب طيب اردوغان، بحسب ما اوردت الصحيفة الاثنين. ووضع سينول بوران رهن الحبس الاحتياطي مساء الاحد، بحسب الصحيفة المعارضة لاردوغان والتي سجن رئيس تحريرها والعديد من صحافييها الشهر الماضي.

واتهم بوران بانه تلفظ بعبارات غير ودية ازاء الرئيس التركي حين اكد انه سيرفض تقديم الشاي له اذا زار مقر الصحيفة.

واثناء استجوابه نفى بوران ان يكون اهان الرئيس لكنه اقر بانه قال انه لن يقدم له الشاي، بحسب الصحيفة.

وتعددت القضايا بتهمة الاساءة لاردوغان منذ انتخابه رئيسا في آب/اغسطس 2014، ما يشير بحسب معارضيه الى انحراف استبدادي.

وسجل في هذا الاطار نحو الفي قضية في تركيا استهدفت فنانين وصحافيين ومواطنين عاديين، باتوا عرضة للسجن اربع سنوات.

وتمثل صحيفة جمهورييت وهي احدى آخر صحف المعارضة في تركيا، العدو اللدود لاردوغان منذ ان نشرت العام الماضي تحقيقا اكد ان اجهزة الاستخبارات التركية تزود المسلحين الاسلاميين في سوريا بالسلاح.

وتم توقيف العديد من كوادر الصحيفة الشهر الماضي بعد اتهامهم بانشطة «ارهابية» على صلة بتمرد اكراد تركيا ومحاولة انقلاب تموز/يوليو.

وبعد هذه المحاولة شن النظام التركي حملة طرد وتسريح طاولت كل المجالات وخصوصا الصحافة.

وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر اجراء محاكمات اخرى في اطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصا في 20 شباط/فبراير في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكم 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال اردوغان .

وهذه المحاكمات غير مسبوقة في حجمها في تركيا حيث اوقف 41 الف شخص منذ 15 تموز/يوليو.