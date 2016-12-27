إيران تدرس تجديد السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية

– December 27, 2016

مهدي كروبي ينسحب من حزبه بعد ست سنوات في الاقامة الجبرية

موسكو – طهران – بيروت – الزمان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قوله في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم المدعوم من الكرملين إن طهران ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية مجددا إذا طلبت موسكو ذلك.

وشنت روسيا ضربات جوية على مسلحين سوريين من القاعدة الجوية الإيرانية في أغسطس آب قبل وقف العمل بهذا الترتيب وسط توترات بين موسكو وطهران بشأن إعلان روسيا استخدامها للقاعدة. وسياسياً ، اعلن مهدي كروبي احد قادة المعارضة الايرانية الذي يخضع للاقامة الجبرية منذ ست سنوات انسحابه من حزبه، كما ذكرت صحيفة ايرانية الثلاثاء.

وكان مهدي كروبي ومير حسين موسوي مرشحين اصلاحيين يحظيان بشعبية هائلة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009 وشككا في فوز المحافظ محمود احمدي نجاد الذي ادى الى تظاهرات واسعة جرى قمعها من قبل الحرس الثوري بشكل دمويوزج مئات المعارضين في السجون وحجر على قادة المعارضة . وبعد سنتين فرضت الاقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اعتبرها النظام «فتنة». وذكرت صحيفة «شرق» الاصلاحية ان كروبي (79 عاما) كتب في رسالة الى حزبه «نظرا لوضعي منذ 2011 وبما انني لا اعرف كم سيدوم هذا الوضع ، اطلب من اصدقائي قبول استقالتي».

واطلقت دعوات لمحاكمة كروبي وموسوي من دون جدوى. بسبب الخشية من تحول المحاكمة الى التفاف شعبي حولهما، وتم الاكتفاء بالقامة الجبرية ومنعهما من العمل السياسي .

ويرى المتشددون ان الاقامة الجبرية هي اجراء «رأفة» بهما اذ انه كان يمكن اعدامهما اذا ادينا بالفتنة، كما قال النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النور الاسبوع الماضي. وقال صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الذي يعتبر قريبا من المتشددين،الاثنين ان «ملف الفتنة ما زال مفتوحا وسيدرس»، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

واكد كروبي ان استقالته تهدف الى حماية وحدة حزبه «اعتماد ملي» (الثقة الوطنية) قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ايار/مايو على الرغم من حظره منذ توقيفه.

وكتب كروبي «على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الاصلاحية مع بقائه مستقلا».

ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني المعتدل الذي تحالف مع الاصلاحيين للفوز في الانتخابات في 2013، الى اطلاق سراح كروبي وموسوي كما وعد خلال حملته.

وقال الاصلاحيون والمعتدلون انهم سيبقون على تحالفهم قبل انتخابات ايار/مايو التي يتوقع ان يترشح فيها روحاني لولاية جديدة.

ويسعى المحافظون ايضا الى تجميع فصائلهم المتفرقة. واعلنت مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية» الاحد على امل تقديم مرشح واحد لمنافسة روحاني.