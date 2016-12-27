حملة من جيش الأسد لاستعادة منابع مياه الشرب قرب دمشق

– December 27, 2016

روسيا: إمداد أمريكا المعارضة السورية بأسلحة متطورة عمل عدائي

موسكو – دمشق – الزمان

اعلنت روسيا الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية فتح الباب أمام تسليم صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف وقالت إن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للقوات الروسية والسفارة الروسية فيسوريا. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن تغيير السياسة لتخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة أُدرج في مشروع قانون أمريكي جديد للإنفاق الدفاعي وإن موسكو تعتبر هذه الخطوة عملا عدائيا. من جهته قالمتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة إن التحالف حقق مكاسب سريعة غير متوقعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قرب معقله الرئيسي في سوريا في الرقة لتكون القوات على بعد بضعة كيلومترات من سد كبير.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أحد أبرز القياديين بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قتل على الأرجح في معركة قرب السد المقام على نهر الفرات على بعد نحو 50 كيلومترا غربي مدينة الرقة قاعدة العمليات الرئيسية للدولة الإسلامية.

وقالت زاخاروفا في بيان «تراهن واشنطن على تقديم المساعدات العسكرية لقوات مناهضة للحكومة لا تختلف كثيرا عن قطاع رؤوس متعطشين للدماء. الآن أضيفت إلى مشروع القانون الجديد هذا إمكانية تزويدها بالأسلحة بما فيها الأنظمة المحمولة المضادةللطائرات.»

وأضافت «في إدارة باراك أوباما يجب أن يفهموا أن أي أسلحة يتم تسليمها سينتهي بها الأمر سريعا في أيدي الجهاديين» معتبرة أن هذا ربما هو ما يعول البيت الأبيض على حدوثه.

فيما قال مقاتلو معارضة وسُكان إن الجيش السوري صَعَد قصفه الجوي لواد تسيطر عليه المعارضة المسلحة شمال غربي دمشق في إطار هجوم بدأ الأسبوع الماضي لاستعادة السيطرة على المنطقة الإستراتيجية التي يسري فيها ينبوع رئيسي تستمد منهالعاصمة معظم إمداداتها من المياه.

وأظهر فيديو ورد أنه تم تصويره اليوم قبل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من أعلى المباني كما سمع دوي انفجارات من وادي بردى الذي يقع على بعد نحو 18 كيلومترا شمال غربي العاصمة.

وأضاف المقاتلون والسكان أن الجيش قصف عددا من البلدات في وادي بردى في إطار هجوم كبير بدأه يوم الجمعة (23 ديسمبر كانون الأول). وتابعوا أن الحرس الجمهوري وجماعة حزب الله اللبنانية يسيطران على الطرق المؤدية إلى البلدات في الواديومنحدرات الجبال المحيطة بالمنطقة.

وإلى جانب ينبوع المياه الرئيسي في وادي بردى تقع المنطقة على الطريق من دمشق إلى الحدود اللبنانية التي تعمل كخط إمداد لحزب الله الذي يقاتل في صفوف الجيش السوري.

وقال ساكن ومقاتلون من المعارضة إن القصف الجوي تسبب في خروج محطة ضخ المياه الرئيسية لينبوع عين الفيجة من الخدمة. وينقل خط إمداد تحت الأرض في المنطقة نحو 65 بالمئة من المياه إلى أحياء دمشق.