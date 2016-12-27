البرلمان لـ (الزمان): الوفد الكويتي يبحث ترسيم الحدود والتعويضات

– December 27, 2016

الخارجية لاتهتم بإنتقاد السعودية للحشد الشعبي

بغداد – قصي منذر

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي ان زيارة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله الى بغداد روتينية ليست بالمستوى السياسي العميق وانما لمصالحها في ترسيم حدودها وبحث التعويضات. وقال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (الحكومة ووزارة الخارجية وحتى البرلمان خاطب اكثر من مرة الجانب الكويتي بشأن العلاقات المشتركة على مستوى حكومة ووزراء كويتيين لكن لاتوجد اية ردود). واضاف ان (الكويت تحمّل افعال النظام السابق للشعب العراقي). لافتا الى ان (زيارة الجار الله الى بغداد روتينية ليست بالمستوى السياسي العميق المشترك بين البلدين وانما لمصالحها في ترسيم حدودها وبحث التعويضات). وتابع الالوسي انه (برغم الزيارات المكثفة بين العراق والكويت لكن للاسف لايغير ذلك من موقف الكويت ولا يحقق شيئا على مستوى مصالح الشعبين الشقيقين). وكان الجار الله قد وصل الى بغداد في زيارة رسمية تمهيدا لعقد اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية المقرر عقدها اليوم الاربعاء. الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية عن عدم إعارتها وزنا لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن الحشد الشعبي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان امس إن (تكرار الجبير إطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة).

وأضاف أن (هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة وجعلها سببا لاستمرار التوتر والازمات لاسيما في اليمن وسوريا وهو ما لن نسمح به في العراق). لافتا الى أن (الحشد قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهو احد التشكيلات الامنية الرسمية للدولة). وتابع جمال أن (الوزارة لا تعير وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول في جزئيات لا طائل منها). وعد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اتهامات الجبير تدخلا بالشأن الداخلي للبلد. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح امس (لا يمكن ان يوصف الحشد بالطائفي على الاطلاق واي كلام يصدر من أي طرف مخالف لهذا الواقع هو كلام مرفوض ونعده تدخلاً في الشأن الداخلي للبلد). مشيرا الى (وجود قانون صدر من مجلس النواب ممثلاً عن الارادة الشعبية بجعل الحشد ضمن المنظومة العسكرية والامنية ترتبط بالقائد العام للقوات النمسلحة وتخضع لقوانين الضبط العسكري). لافتا الى ان (الحديث عن الحشد هو جزء من التدخل بالشأن الداخلي للبلد وننظر اليه على أنه مخالف للأعراف والقوانين الدولية المعمول بها) . وأنتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت تكرار اتهامات السعودية للحشد . وقال وتوت في تصريح امس ان (تكرار اتهامات الجبير للحشد لعدم وجود رد فعل رسمي قوي من الحكومة ووزارة الخارجية).مشيرا الى ان (هذه التصريحات تعكس التوجه الطائفي للسعودية وعلى الحكومة ان تتخذ موقفا جادا ازاءها).وطالب وتوت (الحكومة الرد بشجاعة على تكرار اتهامات السعودية للحشد وعدم سكوتها عنها). وكان الجبير قد جدد اتهاماته لقوات الحشد ووصفها بالطائفية .وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ناصر جودة في الرياض اول امس إن (الحشد مؤسسة طائفية بحتة ويقاد من قبل ضباط إيرانيين).على حد قوله . مشيرا الى ان (السعودية تدعم العراق في مواجهة الإرهاب). مبينا (اننا نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته وندعم كل الفئات ولا نفرق بين طائفة أو أخرى).