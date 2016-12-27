– December 27, 2016

رئيس الجمهورية يتفقّد صحة المؤرخ الكبير حميد المطبعي

النجف – سعدون الجابري

أناب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفدا من مستشارية الاعلام في رئاسة الجمهورية ضم حسين الهنداوي لزيارة المؤرخ الكبير حميد المطبعي في بيته بمدينة النجف للاطمئنان عليه وتفقد حالته الصحية، حاملا باقة ورد.وذكر بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس أن (مستشار رئيس الجمهورية نقل تمنياته للمؤرخ المطبعي بالشفاء العاجل واسترجاع القدرة على استئناف حضوره الثقافي المتميز، وأكد اهتمام الرئيس معصوم بتقديم كل الدعم والمساعدة له ولكافة أدباء وفناني العراق وحرصه على رعايتهم الصحية والمادية والمعنوية ونيل كافة حقوقهم).وحضر زيارة وفد الرئاسة للباحث الراقد في سرير المرض الدكتور باقر محمد جعفر الكرباسي رئيس اتحاد الادباء والكتاب في النجف. وكانت (الزمان) قد نشرت الاحد قبل الماضي مناشدة الى الرئاسات الثلاث ووزارة الثقافة والسياحة بانقاذ المطبعي، وذلك في العمود الاسبوعي للزميل زيد الحلي، فم مفتوح فم مغلق.