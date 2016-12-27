– December 27, 2016

وزير خارجية بنغلاديش يرغب بزيارة بغداد وفتح خط جوي

العراق والأردن يبحثان إحياء الشركة الصناعية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بحث وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة والوفد المرافق له امس تفعيل العلاقات بين البلدين وتدعيم اواصر التعاون والشراكة في المجال الصناعي.وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القضاة عقداه عقب اللقاء في بغداد بحضور السفيرة صفية السهيل ان (اللقاء بحث العديد من المواضيع والقضايا التي تتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية ومن ابرزها تبادل التعاون في مجال انشاء المدن الصناعية خاصة ان للاردن خبرة كبيرة في هذا المجال وكذلك تنشيط وتفعيل دور الشركة العراقية الاردنية للصناعة التي انشئت منذ عام 1987 وتمثل أوجه التشابه الاقتصادي المفترض بين العراق والاردن)، مضيفاً أن (اللقاء تضمن ايضا بحث الاستعدادات لاجتماعات اللجنة العراقية الاردنية المشتركة المقرر عقدها في اذار المقبل)، لافتاً الى ان (المدة المقبلة ستشهد اعمال التهيئة والتحضير لموضوعات وملفات اللجنة من خلال اللجان الفنية والوزارات المعنية بهذا الشأن).واكد السوداني ان (المجال مفتوح لتمكين الشركات والمستثمرين الاردنيين للمساهمة في تأهيل وتطوير المصانع المحلية العراقية عن طريق عقود المشاركة والاستثمار)، موضحاً ان الجانب العراقي سيزود نظيره الاردني بـ(الملفات والفرص الاستثمارية المتاحة لدى جميع شركات ومعامل الوزارة). من جهته، قال القضاة ان (اللقاء تناول الابعاد والجوانب الاقتصادية بوصفها احد الجسور الهامة لتوطيد وتوثيق وبناء العلاقة بين البلدين الشقيقين)، مؤكداً (استعداد ورغبة بلاده في نقل التجارب الاردنية وتوثيق العلاقة المشتركة في مجال المدن الصناعية ومجال تطوير وتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية بين رجال الاعمال الاردنيين ونظرائهم العراقيين التي من شأنها ان تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع الخاص العراقي والاردني على حد سواء). الى ذلك، بحث وزير الخارجية أبراهيم الجعفري امس مع سفير بنغلاديش الجديد لدى بغداد أبو مقصود محمد فرهاد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.وقال بيان للمكتب الاعلامي للجعفري ان الاخير استقبل فرهاد وتنمى له النجاح في مهام عمله ، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية البنغلاديشية في بغداد.من جانبه أشاد فرهاد بالجهود التي يبذلها العراقيون في حربهم ضد الإرهاب، مؤكـداً حرص بلاده على تطوير العلاقات، وفتح آفاق التعاون المشترك ، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفاً أن (بلاده تسعى لتوقيع الاتفاقيات في مختلف المجالات، وفتح جسر جوي بين بغداد ودكا)، كاشفاً ان ( وزير خارجية بنغلاديش يرغب في زيارة العراق قريباً).