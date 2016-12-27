– December 27, 2016

الجنوب يقهر الميناء وسط عشّاقه في ديربي البصرة

كربلاء تتألّق للمرة الثانية والنجف تتغلّب على أولاد العاصمة

الناصرية – باسم الركابي

خطف النجف فوزا مهما عندما تغلب على الامانة في عقر داره بهدف عدي جفال د74من وقت المباراة التي عاد بفوائدها حيث زيادة الرصيد الى 20 نقطة في الموقع السابع على بعد نقطة من الامانة السادس ليعكس الضيوف مستواهم المتطور منذ تولي عماد محمد المهمة خصوصا في مباريات الذهاب عندما حصل على النقطة السابعة بعد الفوز على زاخو والتعادل مع نفط الجنوب قبل ان يحقق الفوز المهم امس الاول ويلفت الانظار من خلال اداء ومستوى ونجاحات تعد مقبولة امام الفريق الذي اخذ يصنع النتائج المطلوبة واخرها بقلب العاصمة ويسعد جمهوره الذي حرص على مؤازرته ويكون احد اسباب النجاح بعد التفاعل مع ادارة الفريق الذي قدم المستوى المقنع من حيث احكام منطقة الدفاع وإغلاقها بوجه هجمات اصحاب الارض وظهر متفوقا في اغلب اوقات اللعب لكن الطرفين عجزا عن هز الشباك ليخرجا بالتعادل من الشوط الاول ويبدو ان توجيهات مدرب النجف تركزت على الدفاع المنظم والاعتماد على الكرات المرتدة والضغط في منطقة الوسط وخلق المنافذ في دفاعات اصحاب الارض بعد ان دفع النجف بأربعة لاعبين للهجوم قبل ان تثمر توجيهات المدرب في مواصلة الضغط ما سبب مشكلة امام الامانة الذي فشل في الحفاظ على التعادل الى ماقبل الربع الاخير حيث د74 التي شهدت هدف الحسم والقضاء على امال الامانة الذي ارتبك بعد تلقي الهدف وانغلق تفكير اللاعبين الميداني واللعب من دون حلول بعد تراجع الضيوف والتحكم في الدفاع والامساك بزمام الامور وتدوير اللعب بعد ارتفاع حالة اللاعبين المعنوية في الاندفاع القوي وغلق منطقة الدفاع بقوة حفاظا على الهدف ومنه الى النتيجة ومنه الى النقاط الغالية التي حصل عليها الفريق تحت انوار العاصمة من بعد ثالث خروج الى بغداد عندما خسر امام النفط في وقت هاتف شمران ثم امام الزوراء قبل ان يجد ضالته ويحسم الموقف ومخطط طريق النتيجة الذي حدده المدرب الذي يجد نفسه في مهمة تسير كما يريد عن طريق تقديم المستوى وتطويره وفرصة تحقيق النتائج اينما يلعب وهذا يعد تحولا في المشاركة وبات على بعد سبع نقاط من المتصدر ويسعى الى تقليص الفجوة من خلال ما تبقى له من مباريات في المرحلة الحالية التي يتطلع الاستفادة منها من خلال تحسين الاداء والتعاون ما بين اللاعبين والمدرب وسط اجواء مهمة خلقتها تحسن النتائج التي يحرص المدرب واللاعبين وجمهورهم في مواصلة دعمهاامام تنفيذ عقوبة الاتحاد حيث اللعب خارج ملعبه الى نهاية المرحلة الاولى عندما يخرج الدور المقبل الى نفط الوسط في مهمة التحدي للمدرب عماد في ديربي النجف امام سعي الوسط في العودة للصدارة وهو ما يبحث عنه غني شهد الذي يخطط للاطاحة بفريقه القديم ومنطلق شهرته ويخرج بعدها لمواجهة الطلاب ويلاعب الكهرباء ثم فريق الحسين وتعد المباريات مناسبة في دعم موفقه في التواجد باحد المواقع الخمسة الاولى في ظل العمل الذي يقوم به الفريق من اداء والتقدم في الجولات الحالية وهذا امر مهم ان يتحسن الموقع عبر التقدم الى موقع افضل بعد الثقة التي ارتفعت والحالة المعنوية العالية.

فشل الامانة

من جانبه يكون الامانة قد فشل خلال الجولات السبع الاخيرة بعدما تعرض الى خسارتين امام اربيل والنجف وخسر 13 نقطة عطلته في الموقع السادس المتوقع ان يخسره عندما يضيف الميناء الدور المقبل في مهمة قد تزيد الطين بله بوجه المدرب احمد خلف الذي يرى الفريق قد تاخر عن تقديم العمل المطلوب قبل ان يتوقف عن اخر فوز على الزوراء الجولة السابعة لتنحدر نتائجه عندما تعادل مع الحدود بهدف وزاخو دون اهداف والجوية بهدف وكربلاء بهدف وتقبل الخسارة الاولى من اربيل بهدف لهدفين وتعادل مع نفط الجنوب ومع الطلاب دون اهداف ثم اجلت مباراته مع الوسط قبل ان يسقط على عماه في ملعبه امام النجف وتعكس الخسارة مؤشر انخفاض المستوى بشكل واضح ولايحتاج الى تعليف ولولا النقاط التي جمعها في البداية لما بقي في موقعه الحالي وقد يفقده اذا ما استمر نزف النقاط في مسيرة اختلفت بشكل يدعو للمراجعة وربما الوضع القائم يضع حدا لمهمة المدرب امام نفاذ صبر الادارة لتي ترى فرصة المنافسة التي ظهرت في الجولات الخمس الاولى وما بعده قد تلاشت امام ضعف النتائج وسببهه تراجع الاداء من خلال ما يواجهه من نتائج انقلبت بالضد وبات يحتاج الى معالجات لتدارك الامور بعد الشعور بفقدان المنافسة وخسارة المباريات بسرعة دون اي ملامح للتغير المطلوب في ظل ما مايمر به الفريق وخروجه عن السيطرة على مبارياته كما يجب ولان مهمة الدفاع لاتبدو سهلة امام البحث عن انتصار يعيد الحياة للفريق الذي فقد زمام الامور بشكل غير متوقع بعد بداية لفت فيها الانظار ليغيب عن كل شيء ويرى نفسه في موقف اخر وتحيدا بعد السقوط الاخير.

فوز نفط الجنوب

وتجرع جمهور الميناء مرارة هزيمة فريقه من الغريم نفط الجنوب بهدف يحيى ادامو د28 من وقت المباراة وتقبل الخسارة الثانية من ممثل البصرة الاخر بعد الهزيمة الاولى من البحري في الجولة الثانية ويشهد الخسارة الثالثة في الدوري قبل ان يخرج نفط الجنوب بفوز مثير نجح في الاداء المقنع والتحكم في اغلب وقت اللعب مع السيطرة التي بدا فيها وتكللت في تسجيل هدف والفوز وصناعة الإنجاز الذي احتفل به اللاعبين والادارة التي بقيت تراقب التقدم وسير الامور التي فرض نفسه عليها بعد اداء منظم حدد ملامحه المدرب واداره بدقة ويبدو كان امام رهان الادارة التي طلبت منه تحقيق الفوز حصرا على المينا وعدم قبول اي عذر واثبات جدارته في التعبير عن رغبة النتيجة التي تمثل قيمة كبيرة.

وظهر نفط الجنوب متماسكا من حيث الخطوط واللاعبين والضغط على حامل الكرة وردم المساحات وغلق المنافذ الدفاعية بوجه القوة الهجومية للميناء التي اصطدمت محاولاتها بقوة دفاع الجنوب الذي ظهر في افضل حالاته ما زاد من قوته واستقراره هدف يحيى الذي احيا الامال في نفوس اللعب وشكل دعما نفسيا وبدنيا لان التقدم في مثل هكذا مباريات يشكل قوة اضافية مقابل دفع الطرف الاخر لتنفيذ المخطط المبيت وعمل عليه علي وهاب من الخروج بالفوز المهم ودعم المهمة والحد من افة النتائج التي اكلت من جرف الجنوب قبل ان تتولى عناصره اداء المهمة كما يجب وفي سيطرة نسيبة عرقلة من قوة الميناء وتاثير الاسماء المعروفة التي لم تظهر كما يجب ومع السيطرة والتوغل الى منطقة الجيران لكنه فشل النتيجة لتي بقي ينتظرها جمهوره على اشد من الجمر قبل ان يسقط الكل بالضربة القاضية رغم ان الميناء لعب بكل عناصره لما تمثله المواجهة من تحد كبير امام خشية الخسارة التي ربما تختلف الى الجنوب منه للميناء قبل ان يتجرع جمهوره الكبير مرارة الهزيمة ومن يدري ماذا ستخلف بوجه المدرب الروماني الذي فشل في اهم مباريات الموسم حيث الاهتمام الذي سبقها سواء من الجمهور وادارتي الفريقين واللاعبين قبل الشعور بالالم ورفع سقف الانتقادات القوية للمدرب بعد الاخفاقة التي قد تترك اثارها على مبارياته القادمة التي لاتظهر سهله امام انخفاض معدل الاداء بعد تلقي خسارتين في غضون اربع جولات عندما خسر من الجوية في الجولة الحادية عشرة والغريم امس الاول وبقي في موقعه الخامس مستفيدا من سقوط الامانة واستمرار فارق النقطة معه التي ستاجج الصراع بينهما عندما يلتقيان الجولة المقبلة التي تشكل تحديا كبيرا للبصريين ومتوقع ان يتاثر اللاعبين سلبا بعد الفشل في تجاوز عقبة الجيران.

والفوز هو الاغلى للفريق الذي لعب من اجله وكان له ما اراد تحت انظار جمهور الميناء الذي ربما يعض النظر عن اي نتيجة مماثلة الا من الجيران لانها لخبطت حسابات المدرب الروماني الذي سيواجه انتقادات الخسارة مهما كان نوع الاداء والمستوى وتبقى العبرة تبقى في النتيجة التي حدد ملامحها علي وهاب ليوطد من العلاقة مع الادارة بفضل الفوز وبعد فقد انهى الجنوب الواجب من حيث الاداء والنتيجة لان عناصره كانت في يومها واستعادت روح المنافسة والثقة ووجدت الدواء لداء النتائج الذي شفي منه الجنوب لانه تغلب على الميناء في مباراة يبقى يدور حديثها بين الانصار الى حين لان الميناء انهزم مرة ثانية من جيرانه ومهم ان يرتق الطرفين الى مستوى المهمة والكرة البصرية التي تفتخر بوجود ثلاثة فرق في المسابقة الاولى التي لم تنفع الفوارق التي يتمتع فيها الميناء عندما سقط مرتين تحت انظار مشجعيه الذين صبوا جام غضبهم على الادارة وربما تجر الى مشاكل اكثر لان الخسارة جاءت من الغريم ولان اللاعبين فشلوا في تقديم الافضل مع نوعيتهم امام تراجع المستوى العام بعد تلقي الخسارة الثالثة امام عاصفة الانتقادات كما شاهدناها بعد المباراة ضد الادارة والمدرب المتوقع ان يخضع لرغبة جمهوره في الاسراع بتغيره وربما تقبل الادارة المغلوبة على امرها بعد قرار حلها من وزارة النقل ما زاد الطين بلة ولان جمهور الفريق لم يشهد تطورا على اداء الفريق والفشل في المباريات الصعبة.

في وقت نجح وهاب في مهمة المرحلة الاولى من خلال استغلال عناصره التي قدمت ما عليها ونجحت في الاستحواذ على الكرة والتحرك بشكل منظم من خلال قدرات اللاعبين الذين ظهروا في مستوياتهم وتفوقوا في الاداء والنتيجة التي دونت في سجل الفريق الذي ظهر متجانس ونجح في تقديم المباراة على افضل مايرام والحصول على النقاط واي نقاط خرج بها امام قوة كروية تنافس على لقب الدوري ليقف الجنوب حجر عثرة بطريق الميناء ولان كل الاعتبارات تسقط امام النتيجة الايجابية التي احتفلت فيها عائلة الجنوب التي لاتتعدى مجموع اللاعبين والادارة امام عشرة الاف متفرج خذلوا بخسارة فريقهم الذي يبدو لم يقدر الامور كما يجب ليدفع ثمن اهم مبارياته وتمنى جليل حنون لو خسر الميناء من الكل الا من الجنوب التي كانت اثقل من خسارة البحري الذي اخذ يتوارى عن الانظار بعد تلقي الخسارة التاسعة.

فوز اخر لكربلاء

ويبدو ان شهية كربلاء بقيت مفتوحة عندما حقق الفوز الثاني ورفع غلة الأهداف وتمزيق شباك مضيفه الذي فشل امام جمهوره في الصمود امام القوة الكربلائية التي سيطرة على ملعب المضيف واجبرته السقوط وتجرع الهزيمة في ظل التغير الذي طرا على مستوى واداء الضيوف والفوائد التي حصلوا عليها من الفوز على الشرطة التي منحته جرعة كبيرة في انتصار غير عادي امام فريق غارق في الهزائم في ملعبه وخارجه قبل ان يتمرد على الفرق ذهابا واياب ويحصل ست نقاط من مباراتين مقابل اربع نقاط من احدى عشر جولة ولاحظوا الفوارق وانعكاسات وتاثير الفوز وفي اسعاد جمهور كربلاء الذي يامل ان تحرك النتيجة الثانية محافظ المدينة ومجلسها للاقتراب من الفريق ودعم الملف المالي الذي يشكل ازمة بوجه الفريق الذي يقدر هذه المرة ان يحاجج ادارتي المحافظة ومجلسها وحثهما على دعم المشاركة التي خرجت من ازمة النتائج وبات الفريق من بين الفرق القلة التي تقدر ان تحقق فوزين تواليا والاهم ان تظهر القوة الهجومية في انزال ثاني اكبر خسارة بفريق الحسين وهي افضل من فوز الجوية في الجولة الماضية ويستعيد ويلملم جراحه ويداويها بعلاج فريق الحسين.

وما شجع كربلاء على تجاوز ملعب مضيفه الفوز الذي قاده فاضل عبد الحسين على الشرطة ليؤكد ان ما حصل انذاك لايدخل في خانة المفاجأة بل ياتي في صحوة يريد ان يعوض ما خسره من نقاط شكلت احباط له وكانه بدا المشاركة من التصدي لمفارز الشرطة التي اختفت عن الانظار ولم تظهر بعد المشاكل التي سبقتها اخبار مزعجة للادار ة قبل ان يعود مع جمهوره بفوز يضاف الى مهمة عبد الحسين الذي فضل البقاء وتحمل تدني النتائج قبل ان يفوق الكل من نوم عميق وفي صحوة يريدون ادامة زخم النتائج والزام الانظار ان تتجه للفريق الذي قلب موازين المشاركة بسرعة ويبدو ان الحظ يقف مع الفريق الذي سيستقبل البحري في ملعبه الدور المقبل بعدما نجح في المباراتين ويبدو قادر على تحقيق النتيجة الثالثة وكانه يلعب بشعار التقدم للامام من خلال مجموعة لاعبين متقاربة المستوى قامت بردة فعل قوية وتعزيزحالة الفريق المتطورة ولو في ملعبه عندما يضيف السماوة في الجولة السابعة عشرة ثم نفط ميسان و يخرج للكرخ وهي مباريات سيدعم اكثر الفريق اذا ما استغل مباريات كما يجب امام فرق هي بمستواه ويجد نفسه امام فرصة في الحصول على نقاط تلك المباريات والتقدم الى موقع افضل اذا ما لعب بنفس مستوى مباراة امس الاول.

وما قاما به الكرخ وكربلاء احدث تغيرا في مواقع المؤخرة امام فرصة الهروب من شبح الهبوط وتحقيق حلم البقاء والعمل على تحقيقه والحديث عنه بصوت عالي بعد التقدم للموقع الخامس عشر فيما تراجع فريق الحسين الى الموقع السادس عشر وتقبل الخسارة السادسة واهتزت شباكه ست مرات في مباراتين ليرتفع العدد الى 17 هدفا وفشل في تكييف نفسه حتى مع مباريات الارض التي تقبل فيها الخسارة الثالثة تواليا ما اضعف دور الفريق الذي انحنى كثيرا بعد تجرع الخسارة بعد الاخرى امام انعدام حلول عجر الذي عليه ان يقدم شيء للفريق في هذه الاوقات وان يصل الى عتبة الفوز بعد ان قل تاثير الفريق الذي يعيش حالة احباط امام مصادرة مبارياته تحت انظار جمهوره الذي بات يدير ظهره للفريق لانه لم يتمكن من ادارة المشاركة كما يجب وانقطاع التواصل مع المباريات اسوة بالبحري وكلاهما بات يقدمان الدعم لبقية الفريق لفشلهما في المواجهات وبوضوح.

فوز الجوية

ونجح الجوية في التحليق عاليا في سماء البصرة وفرض الخسارة على البحري بهدفين سجلهما حميد ميدو وهمام طارق ليرفع رصيده 19 نقطة من ثمان مباريات وفي الموقع التاسع ويسير في الاتجاه الصحيح بعد تحقيق الفوز الثاني خارج دياره ويخرج من صعوبة مباريات الذهاب نوعا ما ولو في اختبارين سهلين لكن الخط البياني يظهر في تصاعد وهو يسرق النتائج من خلال مجموعة زادت تماسكا وثقة وبعد الاخبار التي نفى فيها حمادي احمد الانتقال ما يدعم الخطوط التي تقدم مباريات ناجحة وتستحق الاشارة وتحافظ على مستوى الاداء المدعوم من قوة النتائج لتي منحت اصراره على مواصلة تحسن الاداء والسيطرة على النتائج الجانب المهم في اطار المشاركة التي تدار بثقة من قبل باسم قاسم الذي يقدم فريق منظم ومتكامل ويلعب بطريقة منحته التفوق ودعم مسار اللعب الذي يشهد تطور واضح وهذا جانب مهم لان تاتي المشاركة لفريق مثل الجوية بطل اسيا وكاس العراق ويمتلك اسماء معروفة تعد اهم وسائل الاداء الذي ابرم عقد النتائج مع مبارياته التي تمر في اجواء جميلة ويتقدم الفريق نفسه كما يجب كما يامل المدرب ان تكون مهمته مع الجوية من اجل الحصول على لقب الدوري للمرة الثالثة كما حصل مع دهوك والزوراء ويعمل الى تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائن الجوية منذ اكثر من عقد. ومهم ان يستمر الجوية في تقديم العطاء باعلى درجات المستوى لانه مقبل للدفاع عن لقبه الاسيوي مع الرغبة في الحصول على اللقبين سوية ولايمكن التقليل من شان النتيجة حتى مع البحري المتهالك وافتقاده شروط اللعب والتراجع للموقع السابع عشر ولايمكنه التحدث عن تغير الامور التي زاد منها الجوية تعقيد وافتقدت صفوفه الى الثقة التي يجب ان تظهر هنا ويبدو ان الامور اختلفت مع الواقع الذي استمر غارقا في الخسارات من جولة لاخرى وكانه لم يقدر واقع المنافسة التي انتقل اليها بعد فترة طويلة قضاها في دوري المظاليم.