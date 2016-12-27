– December 27, 2016

الشباب تؤكد الإلتزام بدفع مستحقاتها المالية

بغداد – الزمان

أكد وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان ان الوزارة حريصة على الايفاء بكافة المستحقات المالية للشركات المنفذة للملاعب رغم الضائقة المالية، بما فيها الشركة المنفذة لملعب كربلاء الدولي. وقال السيد الوزير خلال استقباله بيجار علي المدير التنفيذي لشركة بهادر كول التركية المنفذة لملعب كربلاء الدولي سعة 30 الف متفرج، ان الوزارة تعتبر ملعب كربلاء الدولي من اهم الملاعب في العراق بسبب موقعه الاستراتيجي فضلا عن انه مطابق لمواصفات (فيفا). وقال الوزير ان العراق اليوم بأمس الحاجة لإكمال ملاعبه الرياضية ولاسيما اننا نطمح لرفع الحظر الرياضي المفروض على العراق، وأن الوزارة تعد ملعب كربلاء من اهم الملاعب في العراق بسبب موقعه الاستراتيجي فضلا عن انه مطابق لمواصفات (الفيفا)، ونحتاج الى اكمال جميع المتعلقات حتى نهيئ الارضية المناسبة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية. وطالب عبطان الشركة المنفذة بضرورة الاسراع بانجاز الملعب الثانوي وزراعته بالثيل الاصطناعي حتى يخصص للتدريبات ونخفف الضغط عن الملعب الرئيسي. من جانبه ابدى المدير التنفيذي للشركة استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة وانهاء كافة المتعلقات من قبل الشركة في المشروع بأسرع وقت ممكن.