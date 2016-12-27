– December 27, 2016

البوكسنغ دي: إبراهيموفيتش يقود الشياطين لسحق سندرلاند

سيتي يروّض نمور هال وقطار تشيلسي يدهس بورنموث

{ مدن – وكالات: انتزع مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا خارج أرضه في جولة البوكسنغ داي، بالتغلب على هال سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس الاثنين بملعب كينجستون كومينيكيشن ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنكليزي. سجل أهداف اللقاء، يايا توريه من ركلة جزاء، كليتشي إيهيناتشو، وكورتيس ديفيز مدافع هال سيتي بالخطأ في مرماه بالدقائق 72 و78 و94، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 39 نقطة، قفز بها للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 12 نقطة في ذيل الجدول. لعب الفريقان بخطة مختلفة، بيب غوارديولا حافظ على أسلوبه التكتيكي 4-2-3-1، بينما لجأ نظيره مايك فيلان مدرب هال سيتي لطريقة دفاعية بحتة 3-5-1-1، واهتم بتحصين دفاعه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ثلاثية تشيلسي

وحقق تشيلسي فوزه رقم 12 على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-0، اول امس، الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ18 من المسابقة. وأحرز بيدرو رودريجيز هدفين (24 و90+3)، وإيدن هازارد (49) هدفا. ورفع تشيلسي رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول، الذي يلعب أمام ستوك سيتي، ، ، ضمن نفس الجولة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ13 . واضطر مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي لإجراء تبديلين على تشكيلته بسبب إيقاف المهاجم دييجو كوستا ولاعب الوسط نجولو كانتي، فلعب سيسك فابريجاس في وسط الميدان إلى جانب نيمانيا ماتيتش، فيما استفاد ويليان من الغيابات ولعب في ثلاثي المقدمة مقابل قيام البلجيكي إيدن هازارد بدور رأس الحربة، بدلا من الزج بمواطنه ميتشي باتشواي. في المقابل، لم تشهد تشكيلة بورنموث تعديلات تذكر مع عودة أندرو سورمان وبراد سميث، وجلوس مالوم ويلسون على مقاعد البدلاء.

فوز مانشستر يونايتد

وسحق مانشستر يونايتد، ضيفه سندرلاند (3ـ1)، اول امس الإثنين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي. أحرز ثلاثية يونايتد، دالي بليند، وزلاتان إبراهيموفيتش، وهنريك مخيتريان، في الدقائق (39، 82، 86)، بينما سجل هدف سندرلاند فابيو بوريني، في الدقيقة (91). ورفع مانشستر يونايتد، رصيده لـ33 نقطة، في المركز السادس، بينما يقبع سندرلاند، بالمركز الثامن عشر بـ14نقطة. كسر بول بوجبا، مدة جس النبض مبكرًا، بتسديدة قوية في الدقيقة (5)، تصدى لها حارس سندرلاند، الذي ظل بدون محاولة هجومية، حتى أطلق المخضرم جيرمن ديفو، تسديدة بعيدة المدى، إلى خارج المرمى. وتألق ديفيد دي خيا، متصديًا ببراعة لركلة حرة مباشرة، سددها فان أنهولت، كادت أن تأتي بالهدف الأول للقطط السمراء. وتتوالى تسديدات الفرنسي الدولي بوجبا، على مرمى سندرلاند، لكن دون خطورة كبيرة. وهدد سندرلاند، مرمى يونايتد بتسديدتين متتاليتين عن طريق أنشيبي، وبوريني، لكن دي خيا كان لهما بالمرصاد. ومن هجمة منظمة، يمرر إبراهيموفيتش، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء للمتقدم بليند، الذي سددها أرضية داخل الشباك في الدقيقة (39). وانطلق بليند، بعد الهدف، بكرة أخرى، وسدد قوية، لكن الحارس أمسك بها هذه المرة، وقبل نهاية الشوط، يسدد بوجبا كرة بشكل جمالي، يتصدى لها جوردان بيكفورد. ومع انطلاقة الشوط الثاني، ظهرت رغبة بوجبا في التهديف واضحة، حيث أرسل كرة رأسية خطرة، تجاه مرمى الضيوف، لكنها ذهبت لم تجد طريق الشباك. وسدد إبراهيموفيتش، أول تسديدة له على مرمى سندرلاند، لكن الكرة ذهبت إلى أعلى. وأشرك مورينيو، مخيتريان بدلا من لينجارد، ومن أول لمسة يسدد الأرميني كرة قوية تمر بجوار القائم بقليل. وأسفرت محاولات إبراهيموفيتش على المرمى، عن إحرازه للهدف الثاني، الذي جاء من بينية بوجبا التي جعلته شبه منفرد بالمرمى، مسددًا الكرة داخل الشباك في الدقيقة (82). ومن عرضية إبراهيموفيتش، يحرز مخيتريان، هدفًا عالميًا بكعب القدم في الدقيقة (86). ومع نهاية المباراة، يحرز بوريني هدفًا رائعًا لسندرلاند، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خدعت دي خيا.