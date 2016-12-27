– December 27, 2016

إدارة المسرح الوطني تفسد متعة مشاهدة (محمد رسول الله)

الأوساط الدينية والرسمية العربية تثير جدلاً بشأن الفيلم

حمدي العطار

يحظى الفيلم الايراني (محمد رسول الله) سيناريو وأخرج (مجيد مجيدي) بأقبال شديد من قبل جمهور السينما في بغداد وهو يستمر عرضه وسط اقبال كبير من قبل العوائل البغدادية،وبالرغم من أن الفيلم يستغرق عرضه 3 ساعات ولم يبدأ العرض كما هو معلن الساعة السادسة بل تقريبا الساعة السابعة في ظل مقاعد غير مريحة وهواء بارد جدا ! الا ان قدسية وهيبة الفيلم ومضمونه الذي يتناول حياة النبي محمد منذ ولادته في عام الفيل حتى بلوغه 12 سنة عند مرافقة عمه ابو طالب في رحلته الى الشام ،فكانت صالة العرض تؤشر وجود جمهور يصغي جيدا الى المشاهد التعبيرية والطبيعية الرائعة مع موسيقى كنائسية وهندية لم يتخلل العرض اي مقاطعة من قبل الجمهور ولا حتى سمعنا بكاء الاطفال ،

كانت المقاطعات تأتي من عبارات الاعجاب بالطفل (النبي محمد) ويعبر عنها البعض بالاخص من الاطفال بأعلى أصواتهم (صلوا على محمد وآل محمد) وأظن القائمين على الفيلم يهمهم ان يتعلق الاطفال برسولهم وهو مثلهم طفل صغير قبل ان يكون رجلا ونبي ! وأهمية هذا الفيلم من ناحية المضمون وليس الشكل هو انه تناول حياة النبي محمد لم يتطرق اليها اي عمل سينمائي او درامي من قبل (من الولادة مرورا بطفولته ) مركزا على دور جد النبي (عبد المطلب) وعمه (ابو طالب) ويتضمن وفاة والدة النبي واقامته في السعدية مع مرضعته حليمة السعدية،لم يغفل الفيلم الرؤية النقدية للعصر الجاهلي في فترة ولادة الرسول ، حيث العبودية وسوء التعامل مع العبيد ووأد البنات ومعاناة الفقراء والجهل والصراع على المصالح بقوالب دينية وتجارية واقتصادية في مشاهد تشكيلية معبرة وقوية ،ويعد هذا العمل من اضخم الانتاجات السينمائية في ايران فقد كانت كلفة الانتاج 40 مليون دولار ،وقد حقق الفيلم عند عرضه في طهران والمدن الايرانية اكثر من مليار تومان اي ما يعادل (333 ) الف دولار ،وقد حقق نجاح كبير عند عرضه الاول في كندا ،روسيا،لبنان،وتونس وحاليا في بغداد ،من اعترض على الفيلم الايراني لم ير الفيلم (السعودية والازهر في مصر) لأنهم مبدأيا يرفضون تجسيد شخصيات الانبياء ،فما بالك أذا كان النبي هو محمد –بالرغم من ان المخرج الايراني مجيد مجيدي قد استعان بمدير التصوير المحترف الايطالي العالمي (فيتوريو أسطوارد) وهو الحاصل على الاوسكار 3 مرات في العمل على عدم اظهار وجه الرسول في جميع المشاهد واستطاع هذا المصور البارع من خلال استخدام الظل ولضوء بشكل احترافي بحيث ينجح عدم اظهار ملامح وجه النبي واكتفى الفيلم بأظهار يد وقدم النبي عند الولادة وظهر النبي عندما اصبح طفلا ،ومع هذا لم ينج الفيلم من الانتقاد والتحريم وحتى الاتهام ،مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء “عبد العزيز آل فسيح بأن الفيلم (مجوسي للشرع ومعادي للاسلام) وحذر من مشاهدته لأن به (أستهزاء بالرسول وحط من قدره) معتبرا أن هدفه (تشويه الاسلام) من الواضح ان الهجوم على الفيلم ليس في تناول وتجسيد شخصية النبي محمد فقط بل لأن ايران كنظام هي من ساهمت في تمويل هذا الفيلم وكذلك جمعية الخميني الخيرية وكذلك زار اماكن التصوير التي تمت في مدينة قم المرشد الاعلى خامئني ،حيث تم تشيد الكعبة والمدينة المنورة في مكان التصوير ، كما استعان المخرج في تصوير المشاهد الاولى من الفيلم (عام الفيل) في جنوب افريقيا بعد ان رفضت المغرب والهند التصوير في اراضيها خشية رد الفعل بعض الدول الاسلامية، علما ان التصوير استمر اكثر من خمس سنوات وسارع الازهر بالاتصال بالمخرج للتوقف عن عمل الفيلم لأن الفيلم يتجرأ في تجسيد النبي محمد !لكن المخرج رد عليهم بأن الفيلم قد مزج (جمال الطفولة وبراءتها مع عظمة النبي وقداسته) وبينما الخطاب الديني في الجوامع والفضائيات لم يحقق ما حققه الفيلم الايراني من جعل الاسلام دينا للتسامح والتعايش بينما بعض رجال الدين اوصلوا صورة عنيفة ومشوه للاسلام للعالم ! بالرغم من اعجابنا الشديد بالتقنيات واللقطات والمشاهد الجماعية وحركة الكاميرا في الفيلم وقوة اداء الممثلين الا اننا لنا وقفة نقدية لاحقا حول المعجزات التي جاءت في اكثر من مشهد قبل ان يكون محمد نبيا وتكون معجزته – كما نعرف- هي القرآن الكريم.

*****

يحاكي فيلم (محمد رسول الله) المعجزات التي رافقت مرحلة ولادة محمد وطفولته، فكان هناك مشهد مرض المرضعة حليمة وهي على فراش الموت ، بينما يستخدم السحر والاوثان لمعالجة حليمة يأتي محمد وهو صبي صغير ليرمي هذه الخزعبلات ويبعد الصنم ويمسح بيده على وجهها فتشفى من المرض وتعود معافية للحياة، وهناك اكثر من مشهد يصور معجزات النبي الطبيعية امطار وغيوم وخير وبركة وأسماك تملأ سواحل البحر في الوقت التي كانت تعاني القرية من الجوع والقحط تصبح في حالة من الرفاهية والرخاء، يمكن من الناحية الدينية كل شيء قابل للتصديق ،ولكننا كنا سابقا نسمع بمعجزات النبي موسى وعصاه الساحرة التي تشق البحر وتنزل الماء والغذاء ،كما لدينا الكثير من القصص عن النبي عيسى (أحيائه الموتى،)ولم يشتهر النبي محمد ألا بمعجزة القرآن الكريم !

أن رفض الفيلم (محمد رسول الله) من قبل المهرجانات العالمية أعتقد طابعه سياسي وليس كما يدعون لأسباب فنية ، فقد أخذ على الفيلم (ضعف السيناريو- الايقاع البطيء للفيلم- وعدم مشاركة ممثلين عالميين في الفيلم) وبرأي طالما استعان المخرج بمدير التصوير الايطالي (فيتوريو اسطوارو) فكان يمكن عمل نسخة اجنبية كما حدث مع فيلم الرسالة للعقاد حينما استعان بالممثل العالمي “انتوني كوين ليؤدي دور الحمزة عم النبي ! وهذا لا يعني ان من ادى دور ابو طالب في الفيلم (مهدي باكول) كان بمستوى لا يقل عن أداء ممثلي هوليود! وكذا نقول عن الممثل الايراني (علي رضا شجاع) الذي قدم شخصية جد النبي “عبد المطلب” وكذلك (مينا سادني) بدور “آمنة” أم النبي ، او (ساره بيات) مرضعة الرسول “حليمة السعدية”وباقي طاقم التمثيل الجميع كان أداؤهم رائعا.

الاشرار في الفيلم هنا لا يختلفون عنهم من الافلام السينمائية المماثلة ، ابوسفيان –مع غياب هند- ابو لهب وزوجته –حمالة الحطب- والفيلم يقدم تفسيرا سايكلوجيا لكراهية هذه العائلة للنبي منذ ولادته ، فأبو النبي عبد الله يبدو كان من المفروض ان يتزوج ام جميل لكنه اختار آمنة ام النبي محمد وهو كفيل بأشعال نار الغيرة لدى ام جميل، سبب آخر ابو لهب وام جميل لم يرزقا بمولود بينما جميع اولاد عبد المطلب لديهم العديد من الاولاد وهو سبب أخر للحقد والكراهية، لذلك نرى ام جميل تعير ابا لهب بعيوبه هذه وتحرضه على أذى محمد منذ ان كان طفلا ، وبعد وفاة جده عبد المطلب كانت ام جميل تأمل نفسها ان يعطي عبد المطلب الطفل اليهما لكنه جعل رعايته بعد وفاته الى ابي طالب في مشهد أيحائي يضع فيه عبد المطلب يد محمد على يد ابو طالب قائلا لأبنه “اجعل محمد فلذة كبدك ثم يقول الان استطيع ان اموت وانا مرتاح “، كما أن زواج ابو لهب الهاشمي من ام جميل (بني أمية) كان جسرا للمودة بين القبيلتين(أمية والهاشميين) وسببا للمصالحة ،حتى ان عبد المطلب يحدث أبنه ابو لهب قائلا (بئس بالمصالحة التي تأتي من هذا الزواج) ويلومه بسبب قلبه الاسود ويعيره بأنه اقسى واحقد من قابيل على أهله! العناصر الشريرة الاخرى في الفيلم هم اليهود الذين كانوا يتوقعون ولادة النبي في تلك الفترة وكانوا يفتشون عن العلامة في كتفه والتي تؤكد على انه النبي الموعود،وبما انه ليس من طائفة اليهود لذا ينبغي التخلص منه ،والدوائر الصهيونية والمؤسسسات اليهودية المتنفذة اعتبرت هذه الجزئية من الفيلم بأنها تمثل (عنصرية) المخرج ضد اليهود ،وأتهمامهم بالحقد على الطفل والشاب (محمد) حتى قبل أن يعلن نبوته!!وهو سبب آخر يضاف الى عدم قبول الفيلم بالمهرجانات العالمية! اما موقف المسيحيين من ولادة محمد فكان في الفيلم ايجابيا خاصة في مشهد يجمع ابو طالب مع صديقه الراهب (بحير) الذي يعدد الادلة التي تنطبق على محمد كخاتم الانبياء.

نرجع الى امكانيات المخرج (مجيد مجيدي) الذي اشتهر بفيلم (أطفال الجنة) الذي رشح ايضا لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة اجنية سنة 1998 وكان يتحدث الفيلم عن الاطفال المعوقين والمصابين بالعمى،

كان المخرج في فيلم (محمد رسول الله) أن يكون حريصا ان يجعل الفيلم مقبولا من قبل كل الطوائف الاسلامية لذلك تجنب المفاهيم غير المتفق عليها وركز على ضرورة (تغيير الصورة العنيــــفة للاسلام)، كما حرص على ارضاء الرافضين لتجســــــــيد الانبياء بداعي ان هذا يؤدي الى انقــــاص من قيمـــــتهم الروحية والدينية فعمل جاهدا لعدم ظهور ملامح وجه النبي ،كما لم يشكف عن هوية الطفل الذي أدى شخــــــــــصية النبي !

أن المشروع لهذا العمل يتكون من ثلاثة اجزاء ، فالجزء الثاني يتناول حياة النبي محمد بعد النبوة ،والجزء الثالث يختص بالوضع بعد وفاة الرسول ،وهذه الأجزاء الاخرى هي ما يثير حفيظة المعارضين لرؤية ايران حول تلك المرحلة التاريخية وأشكالياتها المعقدة خاصة بعد وفاة الرسول!

الفيلم احداثه تتصاعد والمشهد الاخير بالفيلم يجسد فكرة (التسامح والتعايش ) بين جميع البشر ،حينما يضع مجموعة من البشر ايديهم في بركة نقية من الماء ،والوان الايادي تدل على القوميات والاجناس المختلفة ، ليأتي النبي محمد ويضع يده في نفس البركة فيخـتلط الماء في رؤية بصرية رائعة لتدل بأن النبي محمد لم يكن الا رسولا للبشرية.