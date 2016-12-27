– December 27, 2016

(الزمان) ترصد أهم الأحداث التي عايشها مسيحيو العراق خلال عام 2016 1- 2

شمس التحرير تبزغ على مناطق مخرّبة ومدمرة

من قبل تنظيم داعش

دهوك-سامر الياس سعيد

يحل بعد ايام قليلة عام 2017 وقبل ان نستقبل هذا العام نودع عاما شهد الكثير من الاحداث ولا سيما على الساحة العراقية وكعادة (الزمان) في رصدها لتلك الاحداث التي ابرزتها من خلال عناوين على صفحاتها بالشان المسيحي العراقي ارتاينا ان نضعها امام القارئ ليرى مدى عيش هذا المكون في البلد وتاثره بالكثير من الاحداث التي ابرزتها قرارات الحكومة العراقية فضلا عن انعكاس شمس التحرير التي بزغت على مناطق سهل نينوى وما كشفته تلك الشمس عما اقترفه عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق عبر عامين او ما يزيد من خلال سيطرتها ..

ففي الاول من كانون الثاني من هذا العام عاشت بغداد وسائر المدن العراقية الايام الاخيرةمن العام 2016 كما لم تعشها منذ سنين، قبل اسبوعين او ثلاثة من يوم الميلاد ورأس السنة تزينت مئات المحال بزينة الاعياد الزاهية، وعشية الميلاد والسنة الجديدة تلونت سماء العاصمة وعدة مدن اخرى بالوان الالعاب النارية البهيجة. وبين تقرير نشر في هذا اليوم من العام الجديد مدى الاقبال الكثيف على الاحتفالات ليس فقط من جانب المسيحيين وانما المسلمين ايضا، جاء بعد ثلاثة اعوام الغى فيها مسيحيو العراق الاحتفال بعيدهم احتراما للمناسبات الدينية الحزينة الخاصة بالمسلمين، الا ان السنة الجديدة 2016 لها طابع مختلف هذه المرة عابر للهويات حيث بادر صانعو الامل وجيل المستقبل على تخطي الحواجز الدينية والطائفية التي خلقت بعد عام 2003 والتوجه بأبسط هدايا التعايش السلمي وهي الشموع التي توجهوا به الى ابواب الكنائس لينيروا طريق التسامح والحب بين جميع الطوائف، حيث قامت مجاميع من الشباب في بغداد وباقي المحافظات بالتوجه الى الكنائس لتوحيد صف الشعب العراقي الذي نخرت جسده (سموم الطائفية)،ومن بين الطقوس التي حملتها تباشير العام الجديد 2016 هو قيام امانة بغداد بوضع اكبر شجرة كريسمس في منطقة الشرق الاوسط في المنتزه الزوراء في مدينة المنصور، حيث بينت انه سيتم توزيع الهدايا على الاطفال بالمنتزه خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، بهدف مشاركة المسيحيين أفراحهم ومسراتهم بهذه المناسبة السعيدة، مشيرة الى ان …ارتفاعها بلغ 25 متراً مع القاعدة.وفي هذه الاجواء عبر مسيحيو العراق عن غضبهم وذلك بسبب الدعوات التي انطلقت لنسائهم بارتداء الحجاب ومن سيطرة مافيات على بيوتهم وعدم الاهتمام بالنازحين.

فيما حمل اليوم الثاني من صدور بيان من البطريركية الكلدانية يوضح فيه ما نشر من انتقادات لتحركات البطريرك ساكو وعبر البيان في مقدمته عن اسفه من بعض رؤساء الكنائس في بغداد لتداول انتقادات حول تحركات غبطة البطريرك الكلداني وزياراته وتصريحاته. واضاف البيان ان البطريرك ساكو يمثل أكبر كنيسة مسيحية في البلد، له ابرشيات لا توجد للكنائس الأخرى، ولو كشفنا عن احصائياتها لصدم المنتقدون. للكلدان في العراق إمكانيات بشرية ومالية وثقافية وسياسية وبإمكانهم التفرد بها، لكنهم مسيحيون منفتحون وغير متعصبين ويساعدون الكل من دون النظر الى هويتهم، الكل يعلم ماذا قدمت الكنيسة الكلدانية للمهجرين والبطريرك نفسه دعا عدة مرات الى الوحدة والى تشكيل مرجعية سياسية مسيحية!! اما في الرابع من الشهر ذاته فقد اكد النائب المسيحي يونادم كنا، هذا اليوم ، ان نحو 800 ألف مسيحي هاجروا من العراق خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما اشار الى أن هناك نصف مليون مسيحي في العراق حاليا.وقال يونادم كنا عبر تصريح صحفي، ان “عدد المسيحيين المتبقين بالعراق يتوقع ان يكون نصف مليون شخص بعد ان كان عددهم مليونا و300 الف مسيحي وفق إحصائيات العام 1987″، مؤكدا أن “نحو 800 الف مسيحي هاجروا من العراق خلال العقود الثلاثة الماضية”.وأضاف كنا أن “المسيحيين تعرضوا الى تمييز عنصري وتهميش منذ سبعينات القرن الماضي وتفاقم وضعهم بصورة كبيرة بعد عام 2003 خاصة بعد سيطرة (داعش) على الموصل”، مشيرا إلى أن “عدد المسيحيين في الموصل وسهل نينوى كان نحو 180 الف شخص وهي الآن خالية منهم بعد ان هجروا من قبل تنظيم (داعش) الامر الذي اضطر عدد كبير منهم الى الهجرة الى أووربا”.

اما في السادس عشر من الشهر فقد أفاد سكان محليون بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) شرع في بيع عقارات ومنازل وممتلكات المسيحيين في مدينة الموصل العراقية بالمزاد العلني لتأمين موارد مالية لسد متطلباته. وقال سكان يقيمون في مدينة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن تنظيم “داعش” افتتح السبت مزادا علنيا في منطقة دورة قاسم الخياط غربي الموصل بعد إعلان عناصر الحسبة، من خلال سياراتهم ودورياتهم العسكرية والأمنية الجوالة في الشوارع باستخدام مكبرات الصوت، بدء ساعة المزاد.

غنائم داعش

وأشار السكان إلى أن عناصر التنظيم أقدموا على عرض منازل وممتلكات العوائل المسيحية فقط داخل المزاد بوصفها غنائم لـلدولة الإسلامية”. وأضافوا أن المزاد ضم أكثر من 400 منزل سكني ونحو 19 عمارة تجارية وأيضا 167 محلا ومخزنا ومرآبا تجاريا لصالح خزينة التنظيم التي تعاني من ضائقة مالية.ودانت بطريركية الكلدان في العراق والعالم الاحدالموافق 18 كانون 2 قيام القوات التركية بقصف إحدى القرى المسيحية الواقعة على الحدود العراقية- التركية بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي .وقال بطريريك الكلدان في العراق والعالم لويس رؤفائيل الأول ساكو ، في تصريح صحفي : قامت القوات التركية ليلة أمس السبت في الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بقصف قرية شرانش العليا المسيحية ما خلق هلعا عند السكان الامنين فهربت معظم العائلات الى مدينة زاخو وسط الظلام والثلوج والبرد القارس وفي يوم 20كانون الثاني تحول أقدم دير في الموصل شمال العراق إلى كومة ركام، بعد أن أقدم داعش على هدمه في استمرار لعمليات التدمير الممنهج للمواقع الأثرية التاريخية.فلمدة 1400 عام صمد هذا المجمع الأثري أمام كافة العوامل الطبيعية والبشرية، ليأتي التنظيم الإرهابي ويسويه بالأرض.

وقد أفادت وكالة اسوشييتد برس بأن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية كشفت أن دير “القديس إيليا” محي عن بكرة أبيه.وتعليقاً على تلك المجزرة الأثرية، عبر الكاهن بولس ثابت حبيب من مكتبه في إربيل، عن حزنه العميق قائلاً:” لا أستطيع التعبير عن مدى حزني، تاريخنا المسيحي يدمر، إنها محاولة لتهجيرنا من العراق، وانهاء وجودنا في تلك الأرض.”

وفي يوم 27 كانون 2اكد وزير الثقافة، فرياد راوندوزي، ، أن العراق فقد برحيل عميد الصحافة الوطنية فائق بطي، صحفياً وباحثاً “لامعاً ومناضلاً أفنى حياته في سبيل الإنسانية وخدمة الحقيقة والكلمة الحرة”.

رحيل فائق بطي

وكان عميد الصحافة العراقية، فائق بطي، توفي، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز الـ81 عاماً إثر صراع ضد مرض عضال، بعد مسيرة “زاخرة بالنضال والعطاء والإبداع″، قضى معظمها في العمل الصحافي الذي ورثه عن ابيه مؤسس جريدة (البلاد) والنائب روفائيل بطي، وفي البحث والكتابة عن تاريخ الصحافة العراقية التي كرس حياته لها.

اما في شهر شباط فقد شهد يومه الثالث تصريح المطربة العراقية “كلوديا حنا”، أنها لم تترد عندما رشحها المنتج محمد السبكي، لتقديم أغنية ضمن أحداث فيلم “أوشن 14″، بعدما وجدتها فرصة لتعريف العالم باللهجة “الكلدانية”. حيث قالت كلوديا في تصريحات صحفية:”الأغنية تعد أول ميكس مصري في العالم العربي بين اللغة العربية والكلدانية العراقية، التي تعد احدى أقدم اللهجات في الوطن العربي، ومنتشرة بشدة في شمال العراق”. وأشارت حنا، إلى أنها لم تجد صعوبة على الإطلاق في تقديم الأغنية، التى تحمل اسم “اشتغالات”، لكونها تتحدث اللغة الكلدانية جيدًا مثل المصرية، موضحة أن الأغنية تم تحضيرها وتصويرها في 72 ساعة فقط، ولم تكن تتوقع أن تلقى القبول والنجاح بهذا الشكل. يُذكر أن كلوديا ستظهر كممثلة للمرة الأولى في فيلم “خمسة خمس خمسات خمس″، والذي تشارك بطولته أحمد السعدني ومقررًا عرضه خلال الفترة القادمة.

وفي الخامس من شباط من هذا العام دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم مار لويس رفائيل الأول ساكو، ، الى العمل على حماية أرواح وممتلكات المسيحيين في العراق، وفيما وصف تشريع قانون البطاقة الموحدة بشأن الاقليات بـ “الانتهاك المهين”، طالب بفعل شيء لإيقاف نهج الاقصاء الذي يدفع بالمسيحيين الى الهجرة.

وقال البطريرك ساكو في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن “المسيحيين هم أصلُ العراق وأهلهُ وهم أول من استقبل المسلمين القادمين من شبه الجزيرة العربية في اديرتهم ومدارسهم ومؤسساتهم وأورثوهم الكثير في مجال الثقافة والطب والإدارة والزراعة والترجمة”.

وأشار بطريرك الكلدان في العراق الى اننا ” نذكر بألم الانتهاك الأكبر والمهين في تشريع البطاقة الوطنية الموحدة القانون 26/2 القاضي بإجبار الأولاد القاصرين على اعتناق الإسلام عند إشهار أحد الوالدين المسيحيين اسلامه لسبب ما”.اما في الثامن من شباط فقداتهم مسيحيون وسياسيون مليشيات الحشد الشعبي في العراق بالاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها لمسيحيين في بغداد بقوة السلاح.وقال رجال دين مسيحيون وسياسيون إن مليشيات تدعي انتسابها للحشد الشعبي استولت على منازل وأراض وعقارات تجارية مملوكة لمسيحيين هاجروا من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية.وأضافوا أن معظم عمليات الاستيلاء تجري في مناطق راقية ببغداد، منها الكرادة والمنصور، حيث يتم تزوير الأوراق الثبوتية داخل دوائر التسجيل العقاري مقابل مبالغ مالية.وأفاد رجل دين مسيحي بأن المليشيات تستولي على أملاك المسيحيين بقوة السلاح وتزوير الأوراق الثبوتية، بدعوى أن الاستيلاء على أملاك غير المسلمين حلال حسب تفسيرها.وبمناسبة يوم الحب فقد غنى يوم 15 شباط شعراء وشاعرات من القوش ودهوك وتللسقف وباطنايا بالحب والوطن ,وضمنوا قصائدهم امنيات بعودة المهجرين الى ديارهم ,خلال امسية شعرية في القوش نظمتها الهيئة الادارية لنادي القوش العائلي عصر امس المصادف 14 شباط بمناسبة عيد الحب .

وفي كلمة استهلالية قصيرة قال باسل شامايا رئيس النادي “اهلا بكم في بيتكم الثاني “نادي القوش العائلي ” واشكركم باسم الهيئة الادارية للنادي لتلبية الدعوة لحضور الامسية الثقافية بمناسبة عيد الفالنتاين . هذه الامسية باتت تقليدا اجتماعيا ثقافيا نحييه كل عام “

20شباط

أكدَ رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، ، خلال المؤتمر العشائري الأول الذي أقامه إئتلاف النهضة الوطني في أربيل أن ما تعرض له المسيحيين والأيزيديين وباقي المكونات الأخرى على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي يرقى إلى الإبادة الجماعية، مؤكداً أن هذا كان مضمون رسالته إلى الإتحاد الأوروبي.

وذكر الكيكي في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن “إنعقاد هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع وصول قوات الجيش العراقي الإتحادي إلى أطراف الموصل وهذا بحد ذاته نقطة معنوية مهمة بإتجاه العد التنازلي لبدء عملية تحرير الموصل”، مبيناً أن “حكومة نينوى المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي أعدت خطة متكاملة لمواكبة مراحل التحرير كافة (قبل وأثناء وبعد) وننتظر أستكمالاتها وتخصيص الموارد اللازمة لها”.

وأضاف الكيكي “إن مرحلتي ما قبل وما بعد داعش تتطلب وضع رؤية أستراتيجية شاملة تتضمن المصلحة العليا لأهالي نينوى بحيث تضمن الأستقرار والسلم الأهلي ومنها تعويض المتضررين كافة مادياً ومعنوياً والمضي قدماً لبناء مستقبل أهل نينوى وفق الدستور”.

21 شباط

طالب برلمانيون وسياسيون مسيحيون اليوم الأحد بتمثيل مناسب للمكونات والأقليات في حكومة “التكنوقراط ” التي دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلها، لتعويض المسيحيين عن التهميش والإقصاء الذي تعرضوا له خلال المرحلة الماضية.

ودعا عضو البرلمان العراقي عن المكون المسيحي عماد يوحنا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إنصاف المسيحيين، وإشراكهم في حكومة “التكنوقراط” الجديدة التي ينوي تشكيلها، مؤكداً وجود أشخاص مسيحيين يتمتعون بالخبرة الكبيرة والكفاءة اللازمة التي تمكنهم من إدارة مؤسسات عامة في الدولة العراقية.

وأضاف “شهدت استضافة العبادي أمس في البرلمان العراقي مطالبات من بعض النواب باحترام المكونات والأقليات، وإشراكهم في الحكومة الجديدة”، مبيناً أن رئيس الحكومة وعد بتمثيل المكونات والأقليات بالاتفاق مع الكتل السياسية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة.

1اذار

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي بمكتبه ببغداد قداسة مار اغناطيوس افرام الثاني بطريك انطاكية وسائر المشرق اوضاع المسيحيين في العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق نسخة منه، ان العبادي “استقبل في مكتبه اليوم الاثنين قداسة مار اغناطيوس افرام الثاني بطريك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الاعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم والوفد المرافق له”.

وبحث الجانبان بحسب البيان “الاوضاع في العراق والمنطقة واوضاع المسيحيين باعتبارهم احد المكونات الاصيلة في المجتمع العراقي الذي يمتاز بتعدد المكونات واهمية توفير الحماية لهم، اضافة الى عدد من المواضيع الاخرى”.

5اذار

حذر بطريرك الكلدان في العراق والعالم من الهجره الجماعية للمسيحيين في العراق وقال “هناك مسيحيون يُصرّون على البقاء ويؤمنون برسالتهم وارضهم وهويتهم، كما ان هناك مسلمين كثر لن يقبلوا افراغ مدنهم من مواطنيهم المسيحيين الذين عاشوا معهم قرونا طويلة .

واضاف البطريرك لويس رفائيل ساكو في بيان اليوم ان التفكير بالخلاص بتشكيل فصائل مسلحة منفردة للدفاع عن ارضنا هي محرقة جديدة . ولكن الحل هو الانخراط في القوات النظاميّة كالجيش الرسمي والتعاون معها لتحرير كل الاراضي المحتلة فمصيرنا مرتبط بمصير شعبنا العراقي وهو الضمانة السليمة لمستقبلنا المشترك.

9اذار

أشار الرئيس العراقي فؤاد المعصوم أن المسيحيين يمثلون مكونا أصليا في العراق ونفس الشئ بالنسبة للأقباط في جمهورية جمهورية مصر.

وقال معصوم خلال لقائه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية …لكن المسيحيين في العراق تعرضوا أخيرا لهجمة شرسة من قبل المجموعة الارهابية (داعش) وبدأوا بالأيزيديين سواء الرجال أو بيع البنات لغير العراقيين .وأكد الرئيس العراقي أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والعراق علاقات قديمة وأن الأديرة كانت منتشرة في أنحاء العراق، وهو ما يدل علي قدم المسيحين بالمنطقة.

12اذار

شارك عدد من الشباب الناشطين من أبناء مدينة قره قوش “بغديدا”، في مظاهرة يوم الجمعة 11 آذار الجاري، حيث توافدوا إلى ساحة التحرير في بغداد مع عدد من اللافتات التي تتغنَّى بمدينتهم المحتلة من تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر، ورافعين صور الشهداء الثلاثة الذين سقطوا أثناء قصف عصابات “داعش” للمدينة بتاريخ 6 آب 2014، وهم طفلان وشابة من أبناء المدينة وكذلك صور الغرقى السبعة من أبناء المدينة في بحر “إيجه” لدى هجرتهم من العراق.

14اذار

أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، الاثنين، عدم الحسم القضائي لحالات تزوير مكتشفة بشأن أملاك المواطنين المسيحيين المهاجرين من أرض العراق، عازيا السبب الى عدم وجود …المطالب بالحق الشخصي نتيجة هجرتهم. واكد أنه تم اتخاذ …إجراءات استباقية للحيلولة دون الاستحواذ على هذه الأملاك.

وقالت الوزارة في بيان إن …وزير العدل حيدر الزاملي استقبل بمكتبه الرسمي في مقر الوزارة، وفدا عن الطوائف المسيحية في العراق كل من الجاثليق البطريرك لكنيسة المشرق الآشورية كيوركيس الثالث ورئيس طائفة السريان الارثوذكس المطران سويريوس حاوا ورئيس طائفة الأرمن الارثوذكس في العراق المطران آفاك آسادوريان والوكيل العام لمطرانية الروم الارثوذكس في العراق الاب يونان الفريد ، موضحة أن …الوزير بحث خلال اللقاء سبل الحفاظ على أملاك المواطنين المسيحيين المهاجرين من ارض العراق.

17اذار

بثت وكالة المونيتور تقريرا حول مدينة النّجف اليوم هي مركز الريادة للمسلمين الشيعة في العالم، بحيث تضمّ قبر رابع الخلفاء المسلمين الراشدين عليّ بن أبي طالب، الّذي شيّد قبل نحو 700 سنة. كما توجد فيها اليوم المرجعيّة الدينيّة الشيعيّة في العالم الإسلاميّ. ولهذا، من الطبيعيّ بحكم هذا الحضور الإسلاميّ أن تخلو من أيّ رموز لديانات أخرى، حيث يحرّم فقهاء مسلمون وجود رموز دينيّة أخرى في ديار المسلمين. ففي مدن إسلاميّة مثل مكّة المكرّمة والنّجف وكربلاء يحرّم بناء معابد للديانات الأخرى مثل الكنائس المسيحيّة، وهي ظاهرة قديمة برزت مع ظهور الإسلام، في القرن السابع الميلادي، الذي حرّم وجود دِينَيْن في جزيرة العرب.لكنّ المفارقة تكمن في أنّ الإكتشافات الأثريّة الحديثة وفق تنقيبات في العام 2008، تدلّ على أنّ هذه المدينة المحافظة الإسلاميّة، المنغلقة على بناء الكنائس، كانت من أقدم المدن المسيحيّة في العالم، بعدما عثر على أثر كنيسة ودير يعتبران أقدم أثر مسيحيّ في العراق يعود تاريخه إلى نحو 270 ميلاديّاً.

20اذار

شارك النائب رائد اسحق عضو مجلس النواب العراقي رعية ابرشية دير مار متى احتفالهم بعيد الام التي اقيمت في قاعة جمعية الثقافة الكلدانية في عنكاوا. وكانت الاحتفالية التي اقيمت برعاية نيافة الحبر الجليل مار طيمثاوس موسى الشماني راعي الابرشية وبحضور نيافة الحبر الجليل مار غريغوريوس صليبا شمعون المستشار البطريركي لكنيسة السريان الارثوذكس والاباء الكهنة الافاضل وجمهور كبير من ابناء كنائس الابرشية ، قد تضمنت كلمات وفصائد شعرية وفعاليات مختلفة جاءت جميعها في الاشادة بالام ودورها الكبير والفعال في بناء الاسرة والوطن .

22اذار

قدمت لرابطة الكلدانية في العراق والعالم اسفها حول رسالة المناشدة التي وجهها السادة أساقفة السريان في العراق الى الرئاسات الثلاث لتثبيت أسم السريان في الدستور العراقي . حيث أنه من الحق الطبيعي لكل قومية الحفاظ على وجودها الذاتي ، وأن الدولة تملك شرعيتها في قدرتها على حماية حقوق هذه القوميات في الدستور ، وأن من حق أشقائنا السريان وباقي المكونات أن تعتز بقوميتها و هويتها وتاريخها وتراثها ولغتها ، وتعمل جاهدة في أعلاء شأنها وتضمينها في الدستور ، ولكن من المؤسف أن تتضمن الرسالة تبيان أصالة أشقائنا السريان على حساب الهويات الأخرى وبخاصة الكلدان ، حيث لا يحق لأي طرف من الأطراف ألغاء الاخر .

25اذار

وجه المطران اثناسيوس توما انتقادا شديدا للنائب يونادم كنا الذي اعتبره بأنه لا يمثل الأ نفسه في البرلمان والحكومة العراقية ولا يمثل المسيحيين، وقال المطران توما خلال حديث له في برنامج استوديو التاسعة الذي يقدمه الاعلامي انور الحمداني، أن الذين يمثلون الحكومة العراقية والبرلمان ومنهم يونادم كنا لم يقدموا أي عمل يستحق الذكر للمسيحيين في العراق منذ عشر سنوات، مشيرا الى أن وجودهم زاد من تفاقم معاناة المسيحيين بعد قتل وخطف وتهجير الالاف منهم بضمنهم رجال دين مسيحيين في الموصل وبغداد التي أنتهكت فيها أملاك خاصة تعود لمواطنين مسيحيين.

ولفت توما رئيس أساقفة السريان الارثوذكس في بريطانيا الى أنه على اتصال دائم مع المسيحيين في العراق ولولا الكنيسة المسيحية لمات الشعب المسيحي المهجر جوعا بالاضافة الى تقديم منظمات وعراقيين خارج البلاد مساعدات للنازحين في حين كان دور الحكومة غائبا.

27اذار

احيا المسيحيون مساء السبت، ليلة عيد القيامة في كنائس بغداد بحضور ملفت للمواطنين وسط اجواء هادئة لم تسجل خلالها أية مشكلة أمنية.

وأفاد شباب نشطاء في تصريحات صحفية ” بأن الكنائس أكتضت بالمسيحيين المحتفلين بطقوس العيد في ساعة متاخرة من ليلة العيد .

وتداول النشطاء صورا عبرت عن احتفالات الكنائس التي أظهرت تزينها بأشكال جميلة ووضعت فيها اشجار حملت بيضا ملونا، فيما اوقدت الشموع مع ابتهال المرنمين بأصواتهم طلبا للسلام والوئام بين الانسانية.

وفي هذا الشان بعث رئيس اقليم كردستان العراق تهانيه لمسيحيي العالم والعراق بحلول عيد القيامة وأردف مسعود البارازاني : “بهذه المناسبة، أؤكد مرة أخرى بأننا عاهدنا أنفسنا أن نعيش جميعاً أو نموت جميعاً، مرفوعي الرأس، وها إننا نرى اليوم بأن أعداء الله والإنسانية ينهزمون ويتعرضون لفشل بعد آخر على أيدي قوات البشمركة، وبإذن الله سيعود إخوتنا المسيحيون إلى ديارهم قريبا بعد اندحار الإرهابيين”.

يتبع