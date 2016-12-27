– December 27, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي – 37

الجيش يشتري معمل الغزل والنسيج من يهودي عراقي ينوي ترك البلاد

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبؤوه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

تحقيق نجاحات

فنجحنا والحالة هذه والحمد لله بما توخيناه وحققنا الأمور التالية:

أ- أمّنا استملاك بناء كامل باسم عوائل شهداء الجيش.

ب- أمّنا تملك معمل للجواريب كامل باسم عوائل شهداء الجيش.

ج- أمّنا حاجة الجيش البطل والشرطة والمواطنين من الجواريب.

د- حافظنا على شرف (بناتنا) بنات وأقارب شهداء الجيش. وعلمناهم صنعة وزودناهم براتب شهري.

ه- زدنا رأس مال صندوق شهداء الجيش لضمان مستقبلهم.

إن معمل الجواريب قد كلفنا (38,000) ثمانية وثلاثين ألف دينار فلم يبق لدينا من أصل المبلغ الباقي من التبرعات سوى (7500) سبعة آلاف دينار وخمسمائة فلس، هذا ما تبقى لدينا ولكن بفضل الله وكرمه كانت أرباح بيع الجواريب وأرباح أسهم السمنت تدر علينا مبالغ طائلة في هذه الفترة.

معمل الغزل والنسيج

في هذه المدة الزمنية، علمت أن معمل الغزل والنسيج الموجود في الكرادة الشرقية (خارج) والمجاور لمعمل أحذية باتا وضع في المزايدة العلنية للبيع، وان صاحبه اليهودي المسمي (يعقوب) سيترك العراق بعد بيعه معمله، فذهبت إلى وزير الدفاع وكان المرحوم) شاكر الوادي ورجوت موافقته على شراء المعمل المذكور، فأجابني: كم عندك من المبالغ المتبقية من التبرعات، فقلت له: سبعة آلاف وخمسمائة دينار فقط. فقال: إذن كيف تشتري هذا المعمل؟ .. فقلت له: بصفتي مديراً للميرة والتموين وحيث أن الحوانيت مرتبطة بنا أقرض معمل الجواريب من مبالغ الحوانيت – وبدون فائض- المقدار الذي يحتاجه صندوق شهداء الجيش لشراء هذا المعمل. وبعد تشغيله وإنتاجه وحصوله على المبالغ نتيجة البيع أسدد دين الحوانيت. وهكذا نربح معملاً كاملاً بمكانته وأرضه وبنائه، نضيفه إلى أملاك عوائل شهداء الجيش، ونحصل على المبالغ لتوزيعها على عوائل شهداء الجيش. فوافق رحمه الله.. وهكذا ذهبت إلى معمل الغزل والنسيج للمساهمة في المزايدة لشراء المعمل المذكور بأي ثمن كان حيث سبق أن طلبنا من الشركات الأمريكية تزويدنا بسعر معمل للنسيج فقط فأجابونا أنه يكلفنا ثلاثة أرباع المليون دينار (750000) دينار وهو مطروح في محله في أمريكا فإذن والحالة هذه نحتاج إلى أجور شحن المكائن مضافاً إلى ذلك قيمة الأرض وقيمة البناء. نعم ذهبت لشراء المعمل، فوجدت أمامي مزاحمين أقوياء في ثروتهم فعندما عرض المنادي بيع المعمل بطريقة المزايدة افتتح السعر أحد الراغبين في الشراء فكنت إذا زيدت مئة دينار يزيدون ألف دينار أو خمسة آلاف دينار وهكذا.

فاضطررت أن أذهب إليهم وأسرد عليهم أسباب إصراري على شراء هذا المعمل، ولمن سأشتريه؟ .. وبهذا انسحبوا من المزايدة فوراً مشكورين، فبقي الجو خالياً لي ولا مزاحم يزاحمني في شرائه، فاشتريته بأرضه وبنائه ومواده الاحتياطية.

وكنت أزور المعمل بين يوم وآخر، وأشرف على المعمل بنفسي وأحثّ العمال على زيادة الإنتاج والدقة في العمل، لأنهم يخدمون بعملهم هذا أخوانهم الشهداء لإدارة شؤون أراملهم وأيتامهم فكان العمال جميعاً، والحق يقال آذاناً صاغية لندائي ورجائي.

وبناء على ما تقدم صارت أرباح الإنتاج من هذا المعمل ومعمل الجواريب وأرباح أسهم شركة الاسمنت تسد حاجة عوائل شهداء الجيش.

إن اشتغالي برئاسة صندوق شهداء الجيش وإخواني الآخرين الذين ساهموا معي في الخدمة في هذا الواجب الانساني المقدس. كان بدون راتب ولا أجور، إنما قمنا به بما أوصى إلينا ضميرنا القيام به تجاه أخوة استشهدوا وسبقونا إلى دار البقاء وخدمة لمن تركوهم ذمةً في أعناقنا من أرامل وأيتام، وهناك سجلات صندوق شهداء الجيش تثبت ما ندعيه نقوله، ولا فضل ولا منّة لنا في هذا السبيل والله وحده هو المجازي ولا نريد إلا رحمته وغفرانه.

فبعد أن انتقلنا إلى واجب آخر تنسب غيرنا لإدارة صندوق شهداء، فاستخدموا موظفاً كمدير مفوض وهو مدني براتب (200) مئتي دينار شهرياً، وخصصوا مخصصات أتعاب لرئيس لجنة صندوق شهداء الجيش وأعضائه.

رئاسة لجنة إدارة ألعاب الجيش

استلمت هذا الواجب علاوة على الواجبات السابقة مع وظيفتي الأصلية كـ(مدير الميرة والتموين) وبدون مخصصات أيضاً، فقد كان يحزّ في قلبي عندما أحضر سباقات الجيش وأشاهد منتسبي الفرق والتشكيلات بأعداد مختلفة وملابس مختلفة غير منسقة، فمثلاً ترسل الفرقة الأولى مشتركيها في سباقات الساحة والميدان وعددهم (135) مئة وخمس وثلاثون مشاركاً يرتدون ملابس مختلفة الألوان وغير منسقة.. وترسل الفرقة الثانية (26) ستة وعشرون مشتركاً بنفس الاختلاف في الملابس، وترسل الفرقة الثالثة (60) ستون مشاركاً كذلك لباسهم مختلف الألوان، وترسل الكلية العسكرية (95) مشتركاً بنفس الترتيب، ويرسل الحرس الملكي (80) ثمانون جندياً وهم كزملائهم في اختلاف الملبس.

فجمعت ضباط ألعاب الفرق والتشكيلات في مقريّ في مديرية الميرة والتموين، وتداولت معهم حول تنسيق العدد وتحديد مشتركيه وإعادة النظر في ملابس هؤلاء المشتركين وتكوين الأولمبياد ومقتضياتها في سباقات الجيش أولاً وقبل كل شيء.

ولأجل تطبيق هذا القرار، لابد من صرف المبالغ الضرورية لسد حاجة الفرق والتشكيلات، فذهبت إلى رئيس أركان الجيش واستحصلت على موافقته لصرف (300) ثلاثمائة دينار لكل فرقة وتشكيل ينفقونها في شراء الملابس، ومواد الألعاب لفرقهم وتشكيلاتهم. وقررنا في أحد اجتماعاتنا مع ضباط الألعاب أن يشترك من كل فرقة وتشكيل في استعراض الألعاب (72) اثنان وسبعون مشتركاً ليشكلوا (18) ثمانية عشر صفاً. كل صف متكون من أربعة من المشتركين، أو تسعة صفوف متكونة من ثمانية جنود.. وقررنا أيضاً تخصيص لون خاص للقمصان الحريرية التي سيرتديها كل مشارك في الاستعراض في كل فرقة وتشكيل وأصبح ذلك اللون هو لون الفرقة والتشكيل وكالآتي:

اللون الفرقة والتشكيل

أحمر الكلية العسكرية

أبيض الفرقة الأولى

أسود الفرقة الثانية

أصفر الفرقة الثانية

سمائي القوة الجوية

أخضر الحرس الملكي

ثم قررنا رفع العلم الأولمبي إلى جانب العلم العراقي على أرض السباقات للساحة والألعاب، ثم عملنا شارة الأولمبياد المتكونة من خمس حلقات ثم عملنا كرسي الفائزين في السباقات الأولى والثاني والثالث. ثم نظمنا لوحة كتابة الدرجات التي تحصل عليها الفرق والتشكيلات.. وهكذا انتظمت ساحة سباقات الساحة والميدان منذ ذلك التاريخ.

ثم التفتنا إلى تنظيم السباقات والألعاب التالية:

أ- ألعاب وسباقات كرة القدم.

ب- ألعاب وسباقات كرة السلة.

ج- ألعاب وسباقات الطائرة.

د- ألعاب وسباقات المنضدة.

ه- ألعاب وسباقات التنس (الفردي والمزدوج).

وبعد انتهائنا من هذه التنظيمات.. رأيت أنه من الضروري إيجاد مسبح لسباحة المراتب والجنود، وحيث أن المبالغ كانت محدودة وان إنشاء مثل هذا المسبح يكلف مبالغ طائلة، ففتشت عن مسبح فوجدته في معسكر الرشيد متروكاً منذ زمن إشغال هذا المعسكر من قبل القوات البريطانية، عندما كان يسمى بمعسكر (الهنيدي) فأخذت موافقة رئيس أركان الجيش لإعادة مجد هذا المسبح فوافق، فاستخدمنا الجنود من الوحدات لتنظيفه من الأطيان التي كانت مترسبة فيه نظفنا أطراف المسبح، وبعد هذا كله رتبنا وصممنا المسبح كالمسابح الحديثة الحالية بكل ما تحتاجه من أمور ثم أنشأنا عشر غرف كموجبه أولى إلى الشرق من المسبح لنزع ولبس الملابس من قبل السباحين، وإلى جانبها عشر غرف حمامات لهم لكي يستحمّوا بها قبل نزولهم إلى المسبح وبعد خروجهم منه، ثم أنشأنا في الجهة الغربية من المسبح مدرجات وعليها مظلاتها للذين يرعون سباقات السباحة وللمشاهدين معاً.

وهكذا انتهينا من أمر إكمال هذا المسبح وأعددناه للسباحة وللسباقات وفعلاً قد استخدم للسباحة وللسباقات حتى يومنا هذا.

عضوية مجلس الدفاع

إن أعمال مجلس الدفاع كانت تخص الأمور الهامة لوزارة الدفاع وكان يترأس هذا المجال وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش، وكان يجتمع هذا المجلس كلما دعت الحاجة إليه للبث في الأمر أو الأمور التي اجتمع من أجلها.

عضوية لجنة الترقية

كانت لجنة الترقية تجتمع برئاسة رئيس أركان الجيش، وعند النظر في ترقية ضباط الجيش الذين يجب أن تتوفر فيهم شروط الترقية للضباط بموجب تقارير سرّية سنوية تكتب بحقهم من قبل آمريهم بالتسلسل يضاف إلى ما يجب أن يكتب بتقاريرهم السرية السنوية ما يلي:

أ- أن يكون له ملاك يساعد على ترفيعه.

ب- أن يكون قد اجتاز امتحان الترقية (إذا كان من الضباط الأعوان).

ج- أن يكون قد قضى نصف المدة الأصغرية في الوحدات (إذا كان من الضباط الأعوان).

د- أن يكون قد قضى ثلث المدة الأصغرية في الوحدات (إذا كان من الضباط القادة).

وكان ضابط ركن القسم الأول في مديرية الإدارة، يهيئ الأضابير الخاصة بالضباط الذين يستحقون الترقية نظراً لإنهائهم المدة المقررة للترفيع مثلاً: مدة الترقية أربع سنوات، فهو يهيئ هذه الأضابير قبل اجتماع لجنة الترقية، ويهيئ جداول بأسماء هؤلاء الضباط يوزعها عليهم عند اجتماعهم. ثم يقدم ضابط الركن نفسه أضبارة الضابط المذكور عندما ينادي رئيس اللجنة باسمه، يتداول الأعضاء في أمر ترقية هذا الضابط آخذين الشروط التي يجب أن تتوفر فيه للترقية. فإذا كان مستكملاً الشروط من جميع النواحي يرقى إلى رتبة أعلى، وإذا كانت الشروط غير متوفرة تماماً لا ينال الترفيع.

وفي أحدى جلسات لجنة الترقية نودي على أضبارة الرئيس الأول (الرائد) الطبيب (اللواء الطبيب المرحوم) سامي أحمد يحيى فوجدنا في تقريره السري السنوي إن مدير الأمور الطبية يذكر الجملة: (لا أوصي بترقيته) دون أن يشرح الأسباب، ونظراً لعدم الإيصاء بترقيته، قررت لجنة الترقية بكامل موجودها عدم ترقيته.

فتداخلت في الأمر، وقلت أن هذا الطبيب الممتاز كان السبب في إنقاذ حياة الكثير من منتسبي جحفل اللواء الخامس عش بأفواجه الثلاثة وكتيبة الخيالة وكتيبة المدفعية جبلية (3,7) وسرية الهندسة وسرية المخابرة في سنة 1946، عندما كانت ترابط هذه القوة في بلدة السليمانية لقمع حركات التمرد فيها آنذاك، وكان لا ينام الليل عندما تفشى مرض الدفتريا في المعسكر، وكنت أشاهد نشاطه هذا بنفسي وكنت قد رفعت تقريراً بحقه لإعطائه قدماً ممتازاً، والآن بطلب مدير الأمور الطبية (اللواء الطبيب المرحوم فائق شاكر) عدم ترقيته بصورة كيفية، وبدون أن يذكر السبب لهذا الإقصاء المجحف وغير العادل، وعليه اقترح إحضار مدير الأمور الطبية لمناقشته في ذلك، فتم الاتفاق وأحضر المدير الموصا إليه وسئل عن الأسباب التي دعته أن لا يوصي بترقيته، فقال هذا رأيي فقلت له: دكتور هذا طبيب، ولم يكن ضابطاً اعتيادياً ثم أنه طبيب باطني أخصائي فإذا كان لا يصلح للخدمة كطبيب يجب أن نستغني عنه، لأن أرواح الناس مرهونة بتخصصه وإذا كان يصلح للخدمة كطبيب حاذق يجب أن نعطيه حقه وينال ترفيعه.