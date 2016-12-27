إنسان في قاربين متعاكسين

– December 27, 2016

الكثير من الناس محتار في حياته فهو يريد ان يحب وقد امتلأت نفسه بالحقد والكراهية وهذا مستحيل وهناك من يريد ان يكره ويحقد ولكنه لا يستطيع لان نفسه البيضاء لا تحتمل السواد فتتساقط ذرات اللون الاسود عن النفس البيضاء ويبقى النقي نقيا مهما تعرض للاذى من الحاقدين والكارهين وكل مخلوق في هذه الدنيا هو روح خلقها الله بالصورة والزمان والمكان ولهدف محدد لاداء رسالة محددة في مكان وزمان مقررين سلفا ووهبه عقلا وشكلا يختلف عن غيره وقد كرم الخالق عز وجل الانسان بان خلقه باحسن صورة وميزه بعقل راجح ومتميز عن بقية المخلوقات ولكن هناك من يستخدمه للخير وغيره يستخدمه للشر وهناك من ينفع الناس وهناك من يضر بهم وما دام الناس اجناساً ومعادن في كل مجتمع فالاستقامة والصراحة والوضوح نتيجتها شخصية متزنة اخلاقيا سامية فكريا بسلوك حضاري ويبتعد هؤلاء عن النفاق والدجل والغش ولا يستخدموا الاقنعة حسب الحالة والمحيط ومن المؤسف ان الكثير العلاقات الاجتماعية يشوبها النفاق والدجل وقريب او جار او صديق يلتقي مصادفه بمن يفترض ان له علاقة اجتماعية تربطه معه ولا يتواصل معه ولا يدري ان كان من الاحياء او الاموات وهنا يبدأ النفاق والدجل بالتعبير عن الاشتياق والاشواق الحاره وانت على البال وفي القلب واسطوانة مشروخة عفا عليها الزمن وقد التقى ثلاثة امام المصعد في احدى البنايات وكان يدور حوار بين كهل وشاب والكهل عاتب الشاب على عدم زيارته له منذ عدة اشهر وتدخل الثالث الذي لا يعرفهما وقال للشاب ان العلاقات الاجتماعية امر ايجابي وتعزز الروابط بين الناس والحاج يدعوك لزياته وهو قريب الى عمر والدك وزيارتك له من الاخلاق الحسنة وهنا قال الكهل انا ابوه ولست مثل ابوه ومثل هذه الحادثة عن ابن يقيم في شقة بنفس العمارة التي يسكنها والده ولا يزور والده لعدة اشهر وبعدها لا يحق للابن ان يتحدث ببر الوالدين وفي عالمنا اليوم وبعد الزواج ينشغل الزوج بزوجته وابنائه ليشكلوا مملكة محاطة بجدران سمنتية ونفسية تشبه القمقم ولا يقلق الزوج باي انسان خارج القمقم حتى والديه او اشقائه وهو يحاول ان يعيش حياة الحداثة والحضاره بعيدا عن ماضيه البلدي او المتخلف من وجهة نظره على اساس انه هبط من المريخ مع حواء وهابيل وقابيل وعندما تلتقي هذه النماذج فان لسانه ينطلق بالمثاليات والمواعظ كأنه صحابي جليل ويتباكى على هجر الناس للمسكيات الحسنة وغياب الطيبة من النفوس ومع الاسف ان الامراض النفسية ان الكثيرين منا فكريا ونفسيا مثل من يريد قطع البحر وهو يضع كل رجل في قارب يبحر عكس الاخر ولا يتوقع الغرق ويتخيل ان الحياة ممكن ان تسير حسب خياله المريض واذا كان الانسان ليس بملاك ولا بشيطان ولكن مطلوب ان يكون باخلاق وضمير وعقل حكيم يقبل لغيره ما يقبله لنفسه وعندها تكون مسلكيته في الحياة اقرب الى الصواب والله المستعان

ماجد جاغوب