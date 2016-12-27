– December 27, 2016

الطقس ممطر مع إنخفاض في الحرارة وسط خشية من غرق الشوارع

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تتأثر اجواء العراق بامتداد منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة صباحا وفي الوسطى والجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم لتأثرهما بأمتداد مرتفع جوي من شمال افريقيا، فيما اعلنت امانة بغداد عن نصب منظومة المراقبة الالكترونية لمتابعة المحطات ومعرفة المضخات العاملة وكميات المياه الداخلة وعدد ساعات التشغيل وكميات الوقود المتوافرة التي ستتيح لملاكات الامانة مراقبة المحطات بصورة مستمرة. واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تاثير اجواء العراق بامتداد منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة صباحا يتحسن تدريجيا خلال النهار وفي الوسطى والجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم لتأثرهما بأمتداد مرتفع جوي من شمال افريقيا وتكون درجات الحرارة : مقاربة في الوسطى والجنوبية وتنخفض في الشمالية عن اليوم السابق) .

واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون13مئوية والصغرى 6مئوية).واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس سيكون في المناطق كافة غائما جزئيا الى غائم لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر وترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقة الشمالية ومقاربة في الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق). وشكا مواطنون في تلك المناطق عبر (الزمان) أمس عن ان (شح الخدمات البلدية تسببت في غرق تلك الشوارع والاحياء جراء انسداد فتحات المجاري وتراكم النفايات في الصيف وعدم تواصل الجهات البلدية في امانة بغداد لتنظيفها استعدادا لموسم الشتاء).وقال ابو حمدي صاحب محل في سوق الشورجة انه (مع هطول الامطار يتحول السوق الى بحيرات اسنة تحول دون دخول المتبضعين اضافة الى دخول مياه الامطار الى بعض المحال التجارية واتلاف المواد خاصة الغذائية). واضاف ان (السوق كما هو معروف قديم ومزدحم بالعربات والناقلين وتكديس البضائع الامر الذي زاد من معاناتنا في موسم الامطار بحيث الكثير من اصحاب المحال يمتنعون من فتح محالهم لتلك الاسباب).

فيما قالت المعلمة سمر اكرم ان (تجمع المياه قرب عدد من المدارس جعلت الطلاب وخاصة الصغار منهن من الوقوع في تلك الاوحال وتعرضهن الى انواع الامراض المعدية وان عدد من اولياء الامور يقررون عدم ارسال اولادهم الى المدارس في موسم الامطار لسوء الاوضاع في الشوارع قرب تلك المدارس وتراكم الاوحال والاوبئة لذا ندعو الجهات البلدية الى تكثيف خدماتها قرب المدارس وعدم الاقتصار على الشوارع الكبيرة فقط دون الدخول في الازقة والمحلات الشعبية).