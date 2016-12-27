– December 27, 2016

الكهرباء تعلن قرب إنجاز مشروع محطة الفاو التحويلية

الفهداوي يبحث مع العاكوب توفير الطاقة لمدن نينوى

بغداد – صالح جمعة

اعلنت المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء عن وصول مشروع محطة الفاو التحويلية بطاقة 400 كي . في.الى نسب انجاز متقدمة التي تعمل في معالجة مشكلة الأختناقات الحاصلة بالشبكة الوطنية للمنطقة الجنوبية وتحديدا محافظة البصرة. وقال مدير قسم مشاريع محطات التحويل عمار عبد الواحد في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات المدير العام صباح كاظم عكرب تم انجاز معظم اعمال الهندسة المدنية والكهربائية من قبل شركة الستوم الفرنسية التي تنفذ المشروع بطريقة المفتاح الجاهز بأشراف وبالتنسيق مع الملاكات الهندسية والفنية التابعة الى المديرية). لافتا الى ان (المشروع دخل في مرحلة فحص المعدات وانجازه سيكون في المدة المقبلة بعد تعاون شركة نفط الجنوب بتسهيل أنسيابية دخول الأليات والمعدات المخصصة للمشروع). واضاف عبد الواحد ان (تنفيذ المحطة له اهمية في دعم الشبكة الوطنية لمحافظة البصرة وحل الأختناقات الحاصلة فيها أضافة الى رفد الحقول النفطية في قضاء الفاو بالطاقة بعد انجاز ربطها بالمحطات التوليدية القريبة منها). متابعا ان (المحطة تنفذ على مساحة 35 دونما وتتالف من 4 محولات رئيسة بسعة 250 ام .في اي. للواحدة منها).الى ذلك بحث الوزير قاسم الفهداوي مع محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائب المحافظ عبد الباري محمود توفير الطاقة للمحافظة وتزويد محطة القيارة بالوقود. واوضح البيان ان (الفهداوي بحث مع العاكوب التوجيهات الخاصة بتوفير الطاقة للمحافظة فضلاً عن مساعي الوزارة لتوفير الوقود لمحطة كهرباء القيارة الغازية والمنتجات النفطية الى المواطنين والنازحين). واضاف انه (تم الاتفاق على تشغيل مصفى نينوى الاستثماري من اجل دعم هذه التوجهات). ويذكر ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة وزارية بشأن تزويد المحافظة بالمنتجات النفطية بناء على ماعرضه الفهداوي بشكل طارئ.

وتابع البيان ان (الوزارة بدأت بتشغيل المنظومة الشمسية التزامنية مع الجهد الواطئ للشبكة الوطنية وبثلاثة أطوار وبشكل ناجح جداً). واضاف ان (هذه التجربة جزء من مشروع التعاون بين دائرة التدريب والتطوير ودائرة التخطيط والدراسات في الوزارة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة في الابنية الحكومية الى نحو 70 بالمئة بالتنسيق مع شركة الزوراء العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ليكون مقر دائرة التدريب والتطوير البناية الذكية الأولى في الوزارة). موضحاً انه (تم زيادة سعة المنظومة الشمسية تحت التجربة الى 15 كيلوواط بعد زيادة عدد الألواح المستلمة من المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة). مؤكدا ان (المنظومة جهزت منذ بداية تشغيلها وحتى الان بما يعادل 800 كليوواط في الساعة وعلى افتراض ان الكيلو واط في الساعة 10 سنت). مشيراً الى انه (بموجب ذلك يمكن تقدير المردودات الايجابية الاقتصادية ابتداء بالإضافة للايجابيات الفنية الأخرى لتحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة خدمة للمواطنين). يذكر إن تشغيل المنظومة الشمسية التزامنية مع الجهد الوطني للشبكة الوطنية يعني ان الطاقة الكهربائية المنتجة والفائضة من المنظومة الشمسية ينقل الى الشبكة الوطنية عند عدم حاجة البناية لها.