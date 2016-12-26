– December 26, 2016

الجعفري يبلغ السفير التركي ضرورة سحب القوات من بعشيقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

جدد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري تأكيده ضرورة انسحاب القوات التركية من العراق وإنهاء خرق السيادة. وقال بيان امس ان (الجعفري استقبل السفير التركي فاروق قايمقجي بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي واستعرضا مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة والعالم والجريمة الإرهابية التي حصلت في تركيا التي طالت حياة سفير روسيا وأهمية إجراء تحقيقات دقيقة من شأنها الكشف عن ملابَسات هذا الحادث ومنع تكراره). واكد الجعفري (ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية وإنهاء خرق السيادة). مشدداً على أن (العراق يتمسك بعلاقاته مع دول العالم كافة مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية). وكان المتحدث بإسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين قد قال في تصريح امس ان (تركيا ليست لديها أجندة خفية في العراق ولا تطمع في اراضيه واولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك إما لديهم سوء نية أو يقعون تحت ضغط وهم كبير). مشيرا الى ان (وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل هدفه تلبية الاحتياجات الامنية للمعسكر والذي يقع بالقرب من الاشتباكات المسلحة). موضحا ان (أنقرة وبغداد تجريان مفاوضات بشأن وجود القوات التركية في العراق) .كما تسلـم الجعفري نسخة من أوراق اعتماد القائم بأعمال سفارة آذربيجان رامز غفاروف. وقال بيان امس ان (الجعفري تسلـُّم أوراق الاعتماد واستعراض العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الجانبين). مبديا (استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لإنجاح مَهمة البعثة الدبلوماسية) مرحِباً (بقرار آذربيجان إعادة فتح سفارتها ببغداد لما له من أثر كبير في تعميق العلاقات بين البلدين). واكد الجعفري أن (العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع بلدان العالم المختلفة لتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر).من جانبه أكـد غفاروف (دعم بلاده للعراق في المجالات كافة). مشدداً على أنه (سيبذل كل جهوده ويستثمر الفرص لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في العراق وتفعيل الاتفاقيات الموقـعة بين البلدين). فيما بحث نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي مع سفير الجمهورية الجزائرية في العراق عبد القادر بن شاعة علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا وثيقة التفاهم الموقعة بين البلدين واهمية تفعيلها فضلا عن الأوضاع السياسية وتطورات معركة تحرير الموصل والنتائج التي تم التوصل اليها ببطولات المقاتلين).