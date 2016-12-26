– December 26, 2016

الأسايش تعتقل مشتبهين بتفجير مقر حزب إيراني

اربيل – فريد حسن

تمكنت مديرية اسايش إقليم كردستان من اعتقال شخصين يشتبه بتورطهما في تفجير مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مؤكدة مواصلة الجهود لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي في عملية التفجير.وقالت اسايش الإقليم في بيان امس إنها (ألقت القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في عملية تفجير مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة أربيل). مبينة أن (التحقيقات المتواصلة كشفت هوية المتهم الرئيسي بالعملية الذي تمكن من الهرب بعدما تم الاستيلاء على بعض مقتنياته). وأضاف البيان (تم تكثيف الجهود لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعملية، موضحة أنها ستعلن نتائج التحقيقات للرأي العام). وكان الحزب الإيراني أعلن مقتل خمسة من ملاكاته وعنصر بالاسايش جراء الانفجار الذي استهدف مقره في مدينة كويسنجق باربيل وأتهم السكرتير العام للحزب خالد عزيزي إيران بالوقوف وراء التفجير.