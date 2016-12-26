– December 26, 2016

تواصل مباريات الدوري وسط إعتراضات عدة

النفط يخطف الصدارة والكرخ يعبرالحدود والكهرباء تزيد معاناة السماوة

الناصرية – باسم الركابي

خطف فريق النفط صدارة فرق الدوري الممتاز بكرة القدم حارما الوسط منها بفارق الاهداف بعد تساويهما بمجموع النقاط 27 اثر تعادله مع الزوراء دون اهداف في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدواري الممتاز تحت انظار جمهور الزوراء ليخرج بتعادل بطعم الخسارة لكليهما ويسعى المتصدر الجديد الامساك بها حتى نهاية الجولة المذكورة مستفيدا من تاجيل مباراة الوسط والطلاب ثالث الترتيب ويامل حسن احمد المرور في الموقع الاول للعام المقبل ليكون افضل انجازاته مع الفريق الذي يقدم افضل ما لديه ويسير بالاتجاه الصحيح.

ومهم ان يتقدم النفط الى الصدارة ودفع الوسط للوصافة حتى بشكل مؤقت لان في ذلك اهمية اعتبارية حينما حفظ على نسق النتائج والتقدم بثقة قبل ان تأخذه نتائجه المهمة الى افضل مواقع الترتيب الذي يبلغه للمرة الاولى على مدى مشاركاته في الدوري الذي يقدم فيه افضل مواسمه وهو في اعلى درجات اللعب والافضلية ويلعب بخيارات الفوز وفي ايقاع منضبط يخطط له المايسترو حسن احمد.

وقدم لاعبو الفريق مستوى جيداً وبدا مهاجما وسيطروا طيلة الشوط الاول الذي كاد يحسمه وارتفع اداء اللاعبين وقادوا طلعات هجومية اربكت دفاعات الزوراء الذي عانى كثيرا امام الفرص التي اهدرها ايمن حسين وحسين جودة قبل ان ينجو من خسارة مؤكدة خطط لها احمد وافتقدت الهجمات للدقة في التعامل مع الفرص والسيطرة الميدانية الواضحة للنفط الذي قدم إحدى مبارياته وكاد يسحق الزوراء في فرصة فرط بها الفريق الذي استحق التقدم للصدارة لانه افضل فرق الدوري في الوقت الحالي والاهم ان يظهر بهذه الروحية وكان قريباً من تحقيق الفوز السابع قبل ان تخدمه النقطة في اعتلاء الصدارة في عمل مشترك يحسب للمدرب واللاعبين في الظهور الهجومي الذي يفترض ان ينتهي بالتسجيل الذي اقترب منه اللاعبين واربكوا الامور بوجه الضيوف في مهمة زادت من ثقة الفريق في الاستمرارفي الصدارة.

كما لايمكن التقليل من شان النتيجة والنقطة التي منحته الصدارة ولو ان النفط كان يستحق الفوز لانه كان افضل من الزوراء من حيث اللعب والمستوى المميز الذي عكسه ومن خلال النتائج الست الاخيرة ولو الفوز على الزوراء يساو كل نقاط الفريق والظهور في المستوى منحه التفوق والصدارة لحين عودة الوسط الدور المقبل للدفاع عن الصدارة في مباريات ستشهد حماسا كبيرا لان اكثر من فريق طامع في الموقع الاول خصوصا الطلاب الذين يقفون في الموقع الثالث.

ويمثل خطف الموقع الاول امس الاول دعما معنويا للنفط من اجل مواصلة نتائجه المميزة اما سبع مباريات متبقية للفريق الطامح للبقاء متصدرا حتى نهاية المرحلة الاولى المتوقع ان تشهد منافسات حامية وقوية وسيشتد الصراع على مواقع المقدمة ورغبة الوسط في العودة للصدارة من خلال فارق المباراة مع الوصيف وكذلك الطلاب في الموقع الثالث والعمل ما في وسعهم للوصول اليها ولايمكن ان تبقى الفرق الاخرى دون حراك وتغير النتائج للتقدم للأمام وهذا يصب في مصلحة الدوري باتجاه الارتقاء بمستوى المباريات مع مرور الوقت وامكانية تحسين الفرق لمواقعها

والاهم ان النفط يقف في الموقع الاول من خلال تحسن الاداء عندما فرض التعادل على البطل ويرى حسن احمد احقية فريقه في تحقيق الفوز بعد ان قدم مباراة مهمة وفرض نفسه طرفا يواصل مبارياته بقوة واصرار صحبة تحقيق النتائج التي اخذته الى الموقع الذي بقي يبحث عنه عبر العطاء الفني للاعبي الفريق الذين ياملون البقاء اطول فترة في الصدارة لانها تعد انجازا حتى لو تواجدا بشكل مؤقت بعد ان خرج من الاختبار بشكل مقبول ومواصلة اللعب في الاجواء التي يخلقها لنفسه منذ سبع جولات عندما نجح في الفوز على فرق السماوة ونفط ميسان والكرخ والحدود وزاخو والكهرباء قبل ان يتوقف مسلسل النجاحات في مواقع النفط التي شكلت خطورة واضحة على الزوراء وتبادل الهجمات وظهر مؤثر كما يجب واصطدمت قوة النفط بخبرة لاعبي ودفاع الضيوف وبقي بحاجة الى تسجيل الهدف عندما افتقد للتركيز ولان الفريق لم يطبق الاسلوب الهجومي الذي ظهر عليه في مباريات الاخيرة مع انها كانت مع فرق سهله لكنها اثمرت عن جمع النقاط التي دعمته والتقدم الى الموقع الاول تحت انظار جمهور الزوراء وفرق العاصمة الاخرى لانه بات اكثر تاثير في الصراع على الصدارة عندما حرم الوسط منها ولو بصورة مؤقتة لكن امر مهم في ان يظهر فريق اخر منافس بهذه السرعة عبر مجموعة لاعبين واسماء وظفها المدرب بشكل فني واستمرت تعطي كل ما لديها وان تنتقل للواجهة الكبيرة وتلزم وسائل الاعلام ان تسلط الأضواء على النفط الذي يستحق التحية حيث السير كما يخطط له المدرب الذي يجد نفسه الاسعد بين الكل ويعد احد اهم اسباب استقرار الفريق الذي يعكس صداه بقوة لان العبرة تبقى دوما في تحقيق النتائج وهو ما يقوم به اللاعبين امام تحديات كبيرة كلما تقدم وبرز وحصد النقاط وبات الاسم الابرز بين فرق الدوري عبر مسيرة مؤطرة بالنتائج الجيدة من جولة لاخرى وتصاعد الخط البياني الذي فرض نفسه الطرف القوي والباحث عن تحيد مستقبله بنفسه بمستوى واضح ومتألق ولو انه لم يتمكن من تجاوز اي من الفرق الجماهيرية عندما تعادل مع الطلاب والزوراء والوسط وخسر من الميناء وله مباراتين امام الشرطة والجوية ومع ذلك دفع بنفسه الى الموقع الذي يستحقه بسرعة ولو ذلك يشكل امتداد من الموسم الماضي بعدما نجح في النخبة بشكل ليتواصل مع المدرب في الموسم الحالي وهذا مؤشر على وجود تشكيلة متجانسة عندما اعتمد المدرب على عناصر شبابية لم تتوقف عن العطاء الثر امام تحقيق حلم اللقب بعد خطوة الصدارة ولو الحديث عنهما سوية مبكر لان المرحلة الاولى لم تنته بعد لكن الاهم ان يستمر الفريق في عكس مستواه الثابت الذي انطلق به منذ بداية الدوري الذي سلطت الاضواء على الفريق الذي يتمتع بروح اللعب والمنافسة وبخصائص لعب ربما تفتقر اليها اغلب الفرق كما يظهر هنا دور الادارة في تامين الاجواء من حيث الرواتب وتعاون الاطراف في توجه واحد لدعم المهمة اللافتة وزادت من الاهمية بعد التقدم الى الصدارة العمل الذي يستحق الاشارة الذي تبادله مع الوسط امام ابتعاد الفرق الجماهيرية وهذا جانب مهم في مسار المنافسة التي تحظى باهتمام المراقبين لان النفط احدث تحولا في المنافسة واخترق كل الحواجز وتقدم الى الموقع الافضل امام عيون كل الفرق الاخرى ومؤكد ان المدرب سيبحث في كيفية السيطرة على الموقف من خلال تعزيز جهود اللاعبين والتفهم لطبيعة المهمة المقبلة وامام طموحات الاستمرار في المنافسة حتى يبقى الفريق الافضل وان يستغل موقعه الحالي في الاستفادة من نتائج المباريات القادمة وان يرد على المشككين فيما تبقى له مكن مباريات واهمية ان يتعامل معها وان لايفوت نقاطها في ظل الاجواء التي يلعب فيها لنفط الذي وتظهر المسؤولية ليست بالسهلة امام البقاء في الصدارة.

في وقت لازال الزوراء في الموقع السابع 20 نقطة ويعاني امام الفرق القوية وسط تراجع امام النفط والاعتماد على الكرات المرتدة التي لم تظهر امام تحكم النفط في الامور بتفوق والزام البطل على الدفاع المنهار الذي كاد يسبب الخسارة الرابعة للفريق الذي انقذ الموقف عبر اللجوء للعب الدفاعي غير المنظم امام المد النفطي الذي كاد يحرق النوارس وليس اسقاطها لانها فشلت في التحليق كما لم يقدم الفريق اي ملمح من ملامح الخطوة التي تتطلبها المهمة وصعوبتها ولم يظهر كما يجب في مهمة كاتن ينتظرها جمهوره الكبير الذي خرج بخيبة النتيجة الي ابقته في مكانه وفشل في خلق فرصة الفوز في مهمة يعلم عصام حمد صعوبتها واهميتها وتستوجب حضور الحلول التي غابت ليبقى الزوراء يعاني بشدة من تاخره في النتائج ونزف القاط بالكيفية التي انتهت عندها المباراة التي تمنى جمهوره ان تكون الخطوة الكبيرة ونقطة التحول في النتائج والموقع يعد فوزين متوقعين على فريقا الحسين والبحري لم يستفد منها معنويا في الظهور المطلوب امام الاختبار الاخر الحقيقي والكشف عن مستواه المتذبذب كما لم يقدر على خطف المبادرة الهجومية رغم ما يمتلكه من عناصر مؤثرة في تغيير مسار الامور التي تعطي مؤشراً سلبياً سواء على المستوى الفردي والجماعي وتحديد مسار اللعب الذي كان يظهر به الفريق بشكل افضل لتحسين المستوى العام وحسم المواجه كما يجب دعم امال الفريق في المنافسة التي لازال بعيدا عنها كونها تتطلب الاقتراب من المواقع المهمة لكن الفريق بقي يواجه صعوبات المباريات التي تحتاج الى اداء هجومي حتى مع تصريحات المدرب في انتداب عدد من اللاعبين في الفترة الشتوية قد تخدمه امام تواصل نزف النقاط بالكيفية التي انتهت عندها مباراة النفط وما حصل قبلها ومرشح مع الفرق الصغيرة عندما يخرج الى السماوة الدور المقبل في مهمة تظهرصعبة مع الوضع السلبي الذي يمر به السماوة لكنه يطمع بواقع الزوراء الذي لم يطرح نفسه بعد داخل المشاركة من اجل اللقب قبل ان يقدم الصدارة للنفط ويستمر في موقعه السابع وتظهر تحيات النتائج واضحة امام الانتهاء من مباريات المرحلة الاولى وهو لم يلفظ انفاسه قبل ان يزعج جمهوره لانه لم يقم بما يريدون منه ان يقدم النتائج مع الفرق المنافسة والقوية ولاتبقى المباريات تسير بهذه الرتابة رغم وجود اللاعبين الخبرة الى جانب الشباب ولم تظهر ردة الفعل في تغير النتائج والقيام بالعمل المهم والتخلص من صداع النتائج التي مهم ان تنتهي الى ماقبل مبارياته الست المتبقية على نهاية المرحلة الحالية وتعزيز رصيد النقاط والتخلص من تباين النتائج والتعامل مع المباريات بفعل اكبر امام ارتفاع منافسات السباق الحقيقي دون البقاء خارج المنافسات الحقيقية وهو البطل الذي لازال بعيداً عن تحقيق طموحات البطولة ورغبة الانصار الذين يعدون ما يحدث للفريق شيء مرفوض ولانه البطل ومهم ان تتحمل عناصره مسؤولية الدفاع عن المشاركة التي لم يقدر عصام حمد من تغير الامور.

نعم انه حقق الفوز في ثلاث مباريات حيث الفوز على النجف والبحري وفريق الحسين لكنه لم يرتق بعد الى مستويات المهمة التي بقيت بعيدة عن طموحات الانصار الذين يهمهم ان تعالج الامور من قبل المدرب والوقوف على الاخطاء التي اخذت الكثير متاثرة في النتائج والمستوى والموقع الذي استمر فيه بعد تعادل النفط التي زادت الطين بله امام مطالبة الجمهور في وضع حد لتداعيات النتائج التي لاتسر امام طموحات الحفاظ على اللقب الذي يظهر بعيد للان بسبب تباين النتائج ولابد من الارتقاء بها لتجاوز ازمتها خلال الفترة الحالية على امل الاقتراب من المواقع التي اعتاد الوقوف فيها التي يحرص المدرب الاستفادة من مبارياته الخمس المتبقية عندما يخرج الدور المقبل الى السماوة في واجب لايبدو سهلا بعد خسارة الوسط وتعادل الميناء والوضع البائس الذي يمر به السماوة كما يستقبل نفط ميسان ثم يحل ضيفا على الكرخ ويضيف الحدود ويستقبل زاخو وجميعها مباريات مناسبة وتعد في متناول اليد اذا ما لعب الفريق بطريقة الفوز وتعد اسهل مبارياته مع فرق متذبذبة في كل شي ء عندما يخرج مرة واحدة للسماوة ويعود ويلعب اربع مباريات في العاصمة ولاتوجد فرصة كالتي نتحدث عنها لما تبقى من مباريات للزوراء يفترض ان يتعامل معها كما هي ولابد من الاستفادة منها بعد ان مرت الامور بسلام امام النفط ولابد من الاستعداد للمباريات المقبلة الفرصة المتاحة.

وتسخير جهود اللاعبين واللعب بشعار لابديل عن الفوز الذي يظهر على الورق الى جانب البطل الذي للان تعامل مع الفرق الصغيرة وجمع نقاطها التي توجد في نفس موقعه ومؤكد ان المباريات المقبلة تعطي قبل خوضها رسالة اطمئنان لجمهور الفريق في ان يرى من خلالها العودة الى دائرة المنافسات الحقيقية والتوازن ولان غير الحصول على كامل تلك النفاط لان الكل يمنحه التفوق وفي حديث يدور بين الانصار الذين يتمنون ان يلعبوا المباريات الخمس يوم بعد يوم لانها هي من تنقذ الموسم الذي تخيم عليه مزاج النتائج المتباينة واكثرها مخيبة و مؤكد ان حمد يخطط للمباريات الاخيرة من المرحلة هي من تمنح الفريق الضوء الاخضر للامام والخول في دائرة الصراع الحقيقي.

نجاح الكرخ

ونجح الكرخ في خطف الفوز لاول عندما عبر الحدود بهدف ليتقدم للموقع السابع عشر متقدما ثلاثة مواقع مرة واحدة وادراك اهمية النتيجة على موقفه وليهرب من الموقع الاخير بعد نتيجة فوز منحته كل الفوائد بعدما نفذ صبره وهو يتلقى النتائج السلبية من جولة لاخرى في ملعبه وخارجه والسعي الى النتيجة المطلوبة ويعد الفوز الذي تحقق على الحدود بالامر المهم في حسم المواجهة التي شكلت التحول الجزئي للكرخ وجاء في وققت المدرب احمد دحام الذي وجد ضالته مع الفريق في حصد النقاط الثلاث الاولى واضافتها لرصيد الفريق الذي ارتفع الى 8 نقاط , ومهم ان تدب الثقة في جسد الكرخ من خلال مجموعة لاعبين تلمست طريق الفوز والمرور به والتخلص من الموقع الاخير الذي تتوارى منه شبح الهبوط ومهم ان تعمل الاسماء الشابة التي تلعب من دون عقود ورواتب وان وجدت لايمكن مقارنتها مع ما يجري في الفرق الاخرى التي تواجه الازمة المالية ومهم ان ياتي الفوز الاول في اعقاب اربع عشرة جولة تلقى فيها الفريق 8 خسارات قبل ان تتوقف في ملعبه الذي استفاد منه للمرة الاولى بعد سلسلة هزائم دفعته لواقع المؤخرة ويواجه خطر الهبوط للدرجة الأدنى بعد عجز واضح والفشل في تغير النتائج لكن مهم ان تاتي الاولى الإيجابية امام خمس مباريات سيلعبها امام زاخو والكهرباء والزوراء والجوية وسيكون امام مباريات صعبة لكن بلاماكن من تحقيق الفوز الاخر.

من جانبه يكون الحدود قد تلقى الخسارة عندما سقط في ملعب الكرخ قبل ان يحتج عماد نعمة وعدد من اللاعبين على قرارات الحكم البديل ضنا منهم قام بنغير مسار النتيجة لمصلحة الكرخ في وقت ان الفريق شهد تراجع في الأداء والنتائج دون القدرة على تحقيق الفوز والاهم من تعليق الأخطاء على شماعة الحكم النظر الى مستوى الفريق وما جرى له في الجولات الاخير ويجب العمل على تحسين مستوى الاداء الذي كان وراء تراجع النتائج ليساعد الكرخ في تحقيق الفوز وتنفس الصعداء في ظروف مشاركة لاتحتاج الى تعليق وان تاتي النتيجة التي بقي يبحث عنها الفريق على حساب الحدود وغضب المدرب ولاعبي الفريق عندما راحوا يلقون بالائمة في وقت الفريق فشل في الجولات الثلاث الاخيرة عندما خسر من لنفط وتعادل مع السماوة ونفط وميسان كما ظهر النعمة محتجا فيها على اداء الحكم دون ان يعكس ثقافة النتائج وتقبلها قبل ان يهدد بالانسحاب في سابقة اخذت تعتمدها اغلب الفرق سعيا لايجاد ما يبرر الهروب من المنافسات التي نالت منها الكثير ومؤكد انها تواجه مشاكل مالية قدتدفعها لخلط الأوراق واطلاق التصريحات في نغمة تسمعها الفرق نفسها في وقت ان تتجه جهود الكل الى دعم الدوري تحت اي مسوغ كان ولان المهمة تتطلب ذلك.

وقاد حسن عباس الكهرباء للفوز على السماوة حيث الفوز الثاني ورفع رصيده الى 12 نقطة وابتعد عن مناطق الخطر التي شكلت هاجس امام مهمة علي عطية والطموح في تعزيز نتيجتي الفوز خصوصا التالي الذي جاء بوقته ودعم المشاركة التي تعول فيها ادارة النادي على قدرات المدرب واللاعبين في صحوة وان اتت متأخرة لكن افضل من ان يبقى الفريق امام معاناة النتائج التي تغيرت في هذه الفترة والانتقال الى موقع بعيداعن مشاكل الهبوط التي شغلت الادارة التي احسنت الاختيار للمدرب الذي لايختلف عن عدد من المدربين وهواية الحديث عن الاخطاء التحكيمية وتسويغ النتائج كما حصل امام النفط واتمنى على عطية ان يعزز مسيرته التدريبية والابتعاد عن ما يثير مشاكل واخطاء المباريات والحكام.

في وقت تلقى السماوة الخسارة السابعة وسبع تعادلات ورصيد سبع نقاط والتراجع للموقع ما قبل الاخير وبلاشك ان توجهات صباح عبد الحسن تتجه الى استغلال ما تبقى من مباريات التي يضفيها في ملعبه على امل تحقيق الفوزالاول الفريق الوحيد الذي لم يصله ويبقى مرهون بجهود اللاعبين في ان تظهر ولو مرة على الاقل لتذوق طعم الفوز بعد تجرع مرارة الهزيمة مع الانصار مع نفاذ صبرهم لكنهم لايريدون فقدان الامل في تحقيق هدف البقاء مع انه بظهر بعيد امام نكسات الفريق المتوالية.