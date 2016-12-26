– December 26, 2016

وسامان للشطرنج في بطولة آسيا للفئات العمرية

بغداد – الزمان

حصل المنتخب العراقي للشطرنج للفئات العمرية، اول امس الاحد، على وسامين خلال بطولة آسيا المقامة حاليا في الامارات. وقال رئيس اتحاد اللعبة المركزي ظافر عبد الامير مظلوم ان اللاعب أحمد جزاء جمال تمكن من تحقيق ميدالية برونزية بعد حصوله على المركز الثالث لمنافسات تحت 14 عاما في البطولة. وتابع ان اللاعبة رويدة سعد محسن حازت خلال منافسات فئة 16 عاما على وسام برونزي أيضا، ليصبح رصيد العراق لحد الان وسامين برونزيين. واشار مظلوم الى ان الاتحاد يأمل في وصول اللاعب أحمد قتيبة ليشارك مع بقية اللاعبين العراقيين في بطولة الكلاسك. يشار الى ان الدول المشاركة في البطولة هي الإمارات ولبنان والعراق وفلسطين والأردن وأوزبكستان وسريلانكا وإيران وكازاخستان والهند وعمان وتركمانستان. وتقام البطولة للفترة من 23 ولغاية 30 من الشهر الجاري للفئات دون 8 و10 و12 و14 و16 و18 للبنين والبنات.