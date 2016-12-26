– December 26, 2016

أعلى 10 صفقات في الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد يحطّم الرقم العالمي و ستونز أغلى مدافع في التاريخ

{ مدن – وكالات: اشتعل الصيف الماضي في أوربا بالكثير من الصفقات المدوية، لعل أبرزها صفقة الدولي الفرنسي بول بوغبا، حيث تم تققيم الصفقة بأنها الأغلى في التاريخ حتى الآن حيث وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني. ونشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا عن أداء أغلى عشر صفقات هذا الموسم، وحصل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنكليزي على التقييم الأعلى من بين الصفقات العشر، وجاء التقييم كالآتي:

ساديو ماني (36 مليون جنيه إسترليني): ساهم ماني بأداء هجومي مميز لنادي ليفربول هذا الموسم حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى في الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم، وأثبت أنه يستحق المبلغ الذي دُفع من أجله من قبل ليفربول.

التقييم : 9/10

شكودران موستافي (35 مليون جنيه إسترليني): حصل أرسنال على موستافي في الأيام الاخيرة من المريكاتو الصيفي الماضي، وساهم المدافع الألماني في رفع مستوى دفاعات أرسنال لهذا الموسم وشكل ثنائي مميز مع الفرنسي لوران كوتشيلني، وعانى أرسنال في فترات غياب اللاعب بداعي الإصابة مما يؤكد تأثيره العالي على دفاعات المدفعجية.

التقييم : 8/10

نجولو كانتي: (32 مليون جنيه إسترليني): أحد الصفقات الرائعة لنادي تشيلسي لهذا الموسم، والتي ساهمت بقوة في تصدره للدوري الإنكليزي حتى الآن، إلى جانب نيمانيا ماتيتش يبدو أن وسط تشيلسي من أفضل خطوط الوسط في العالم والبريمييرليج.

التقييم : 8/10

بول بوجبا (89 مليون جنيه إسترليني): حطم مانشستر يونايتد الرقم العالمي وضم بول بوجبا بأغلى صفقة في التاريخ، لكن الفرنسي لم يتأقلم سريعًا مع اليونايتد، لكنه بدأ يعود إلى مستواه المعهود وسجل مع فريقه 5 أهداف حتى الآن.

التقييم : 7/10

كريستيان بنتيكي (32 مليون جنيه إسترليني): قدم البلجيكي كريستيان بنتيكي مستويات جيدة في كريستال بالاس منذ انتقاله إليه الصيف الماضي، بعد مدة مخيبة للآمال في ليفربول، سجل 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة مع فريقه.

التقييم : 7/10

دافيد لويز (32 مليون جنيه إسترليني): هناك من سخر من نادي تشيلسي في صفقة إعادة لاعبه البرازيلي السابق بهذا المبلغ المرتفع، لكن لويز أثبت أنه كان يستحق هذا المبلغ وشكل دفاعًا قويًا لتشيلسي إلى جانب جاري كاهيل وسيزار أزبيليكويتا في خطة تشيلسي الجديدة 3-4-3.

التقييم : 7/10

جون ستونز (50 مليون جنيه إسترليني)” أغلى مدافع في التاريخ، لكنه لا يزال خارج مستواه المعهود وتعرض ستونز لانتقادات كبيرة في خسارة مانشستر سيتي الأخيرة أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

التقييم : 6/10

ميشي باتشواي (33.2 مليون جنيه إسترليني): بعد أن قدم موسمًا رائعًا مع مارسيليا الموسم الماضي وشارك بشكل جيد مع بلجيكا في كأس أمم أوربا، انتقشل إلى تشيلسي، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية في ظل وجود المتألق دييجو كوستا، ولكنه سجل 3 أهداف من 13 مباراة شارك فيها مع الفريق اللندني.

التقييم : 6/10

جرانيت تشاكا (30 مليون جنيه إسترليني): استغرق اللاعب السويسري جرانيت تشاكا بعض الوقت للعثور على نفسه في أرسنال، بدأ يقترب من المستوى المتوقع منه في الأسابيع الأخيرة، ليدخل ضمن التشكيلة الأساسية للجانرز.

التقييم : 6/10

ليروي ساني (37 مليون جنيه إسترليني): يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي أن الصغير الألماني ليروي ساني سيكون أحد أبرز نجوم المستقبل، وسجل أول أهدافه مؤخرًا أمام أرسنال.

التشكيلة المثالية

كشف موقع ماكسيفوت الفرنسي التشكيلة المثالية الأوربية لأفضل 11 لاعبا في عام 2016 وسط وجود ثلاثة لاعبين من ريال مدريد الإسباني ولاعبين من برشلونة ومثلهما من أتلتيكو مدريد، وأيضا ثنائي من يوفنتوس الإيطالي علاوة على لاعب من تشيلسي الإنكليزي وآخر من بوروسيا دورتموند الألماني. وأكد الموقع الفرنسي أن 93 ألف شخص ساهموا في اختيار التشكيلة المثالية الأوربية للعام من خلال التصويت على الموقع الالكتروني حيث حصل 11 لاعبا على أعلى الأصوات وسط مئات اللاعبين في الأندية الأوربية. وفيما يلي تشكيلة العام المثالية حسب اختيارات ماكسيفوت:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي بوفون (يوفنتوس).

خط الدفاع: البرتغالي رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإسباني خوان فران (أتلتيكو مدريد).

خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة)، والفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي).

خط الهجوم: الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).