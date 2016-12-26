– December 26, 2016

أليغري يطلب التعاقد مع ثنائي في وسط الملعب

{ روما – وكالات: كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماسمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع ثنائي في وسط الملعب خلال مدة الانتقالات الشتوية، التي تفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة. وأكدت صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، اول امس، الأحد، أن أليجري طلب من إدارة ناديه التعاقد مع البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب وسط زينت الروسي، والذي كان قريبًا من ارتداء قميص الفريق الصيف الماضي، لولا مماطلة النادي الروسي في الدقائق الأخيرة من المريكاتو الصيفي. كما أشارت إلى أن أليجري طلب التعاقد مع الشاب كورينتين توليسو، لاعب وسط ليون الفرنسي، والذي يراقبه البيانكونيري منذ عدة أشهر. ومن المقرر أن ينضم الأرجنتيني بينتانكور إلى صفوف يوفنتوس الصيف المقبل، قادما من نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني. ويحاول يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، تعويض رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا عن الفريق الصيف الماضي، بضم عدة لاعبين قادرين على اللعب في مراكز مختلفة بخط الوسط.