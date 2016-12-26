– December 26, 2016

الخليفي: دي ماريا يفقد الثقة بنفسه

باريس سان جيرمان يجدّد عقد مدرّب الفريق الأسباني

{ باريس – وكالات: جدد القطري ناصري الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان جدد ثقته في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري رافضا الحديث عن فكرة إقالته رغم تواضع النتائج التي حققها الفريق تحت إشرافه خاصة في مسابقة الدوري الفرنسي بعد تخلفه عن صدارة الترتيب العام بفارق خمس نقاط عن المتصدر نادي نيس. وأوضح الخليفي في حوار لصحيفة لوباريزيانط الفرنسية المقربة من النادي الباريسي قائلاً : أن ايمري اختير لتدريب الفريق خلفا للوران بلان لأنه من أفضل المدربين في أوربا ، و لا يزال كذلك حتى الآن. رفض الخليفي وصف ما يمر به النادي في الدوري المحلي بالأزمة بقوله : ان الفريق مر بمدة عسيرة سجل خلالها نتائج غير مرضية و هي ظروف تعرفها جميع الأندية الكبيرة في مراحل مختلفة، وسينجح الفريق في تجاوزها مع مرور المباريات.

الطريق الصحيح

و أكد الخليفي انه كرئيس ومن منصبه له الكثير من العمل يقوم به للمساهمة في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح رافضا البوح بما يقوم به ، والتأكيد على ذلك بانه سر من أسرار النادي يجب الاحتفاظ بها داخل أروقته. كما نفى الخليفي وجود مشاكل بين اللاعبين و الجهاز الفني خاصة المدير الفني إيمري واصفا ذلك بالإشاعات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام لضرب استقرار النادي ، ومؤكدا في السياق ذاته أن زملاء القائد تياغة سيلفا يقفون صفا واحدا خلف إيمري لمساعدته على إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق أفضل النتائج بأقوى العروض الفنية. وبرر الخليفي تراجع الأداء الفني للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالإرهاق الذي نال منه بعد رزنامة مكثفة خاصة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا امريكا ، حيث قال : دي ماريا فقد الثقة بنفسه لكنه واثق من قدرته على استعادة مستواه ليكون في أفضل أحواله مع مرحلة الإياب. وعن فرص الباريسي في الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري ، قال الخليفي : انا واثق ان الفريق سينجح في نهاية الموسم في اعتلاء قمة الترتيب ، لأني شاهدت ذلك في عيون اللاعبين بعد الفوز الكبير الذي تحقق على على لوريون بخمسة أهداف مقابل لاشىء. و عبر الخليفي عن تفاؤله بقدرة باريس سان جيرمان على تجاوز عقبة برشلونة في الدور الثمن النهائي لدوري أبطال أوربا حيث قال : ان الفريق لديه فرصة كبيرة لإقصاء برشلونة رغم صعوبة المهمة ، لأننا نعرف ان الفريق الإسباني يفتح اللعب ، و المدرب ايمري يعرفه جيدا بحكم تدريبه سابقاً لنادي إشبيلية عدة مواسم. كما تطرق الخليفي لقضية إقالة المدرب لوران بلان نافيا أن يكون الأمر قد صدر من الدوحة العاصمة القطرية، إذ أكد بان باريس سان جيرمان ناديا فرنسيا و انه الرئيس الوحيد للفريق و الوحيد من يتخذ القرارات مع أعضاء النادي. و تحدث الخليفي أيضا عن المريكاتو الصيفي إذ نفى أن يكون النادي قد خسر معركة الانتدابات ، حيث قال: أن النادي استقدم عناصر جديدة و لكنها لم تنجح في التأقلم مع الأجواء السائدة في حديقة الأمراء في ظل وجود مدرب جديد و دوري آخر.

تسريح لويز

أما في ما يخص تسريح المدافع البرازيلي دافيد لويز وعودته إلى نادي تشيلسي ، فأوضح الخليفي معلقا : بان تسريح لويز مرتبط بتواجد مدافعين لهم مهارات عالية يلعبون في نفس مركزه و على رأسهم تياغو سيلفا و ماركينيوس فضلا عن وجود مدافعين من خريجي مدرسة النادي يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع. و رفض الخليفي ربط أي علاقة بين تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم و إمكانية تقليص ميزانية النادي في حال إخفاقه في تحقيق هذا الهداف ، إذ أكد بان النادي له سياسة طويلة المدى لإنجاح مشروعه الرياضي و هذا غير مرتبط بحصيلة موسم واحد أو ببطولة واحدة فقط. وفي نهاية حديثه أكد الرئيس القطري احتفاظ النادي بالمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بعدما اقترب من تمديد عقده مع الفريق معتبرا إياه من أفضل المهاجمين في العالم حاليا.